Йога против стресса и лишних килограммов: как практика заменяет спортзал и психолога

Фото, видео: 5-tv.ru

Комплексное занятие йогой положительно влияет не только на физическое здоровье человека, но и на его нервную систему и психику. Главное, выбрать хорошего тренера.

При нехватке времени в бесконечном потоке дел хочется выбрать спортивный досуг, который бы «убил трех зайцев» — помог сбросить лишние килограммы, подтянуть тело, зарядить бодростью и снять стресс после рабочего дня. К счастью, такой вариант есть. Разновидности йоги отвечают на все запросы клиентов.

Почему йога сейчас особенно актуальна и чем отличаются популярные виды, эксклюзивно 5-tv.ru объяснила эксперт по йоге Евгения Маслова.

Восемь ступеней йоги

Фото: 5-tv.ru

Йога — это система духовного пути самопознания, зародившаяся в Древней Индии. Мудрец-риши Патанджали написал трактат «Йога-Сутра», в котором изложил теорию и практику познания внутренней природы человека.

«Это психофизиологический процесс, целый комплекс, как привести свой организм в порядок, быть в состоянии здоровья, гармонии и внутреннего баланса. Многие думают, что йога — это чисто упражнения. С санскрита „йудж“ означает „соединение“. Соединение чего? Тела, психики, эмоций, состояния вашей души и гармонии», — объяснила Маслова.

В йоге существуют восемь основных ступеней: морально-этические принципы (яма), самодисциплина (нияма), физические позы (асана), контроль дыхания (пранаяма), отвлечение чувств (пратьяхара), концентрация (дхарана), медитация (дхъяна) и все они приводят к просветлению (самадхи).

Чаще всего люди знакомятся только с третьей ступенью, выполняя упражнения на коврике. Некоторые также практикуют четвертую, если тренер уделяет внимание дыханию на занятиях.

Разновидности йоги

Фото: 5-tv.ru

Существует несколько десятков видов йоги. Люди выбирают направление в соответствии со своим запросом и уровнем подготовки.

Наиболее распространена хатха-йога, которая состоит из базовых упражнений и подходит как новичкам, так и продвинутым ученикам. Классической считается хатха-йога Айенгара, названная в честь известного индийского мастера.

Йога Сурья Намаскар — это набор утренних асан, которые позволяют увеличить в организме солнечную энергию. После занятия человек чувствует себя собранным, бодрым и решительным.

Йога-нидра — это расслабляющая техника. Она помогает снизить стресс и успокоить ум. На занятии человек лежит на спине с закрытыми глазами и концентрируется на голосе инструктора.

Бикрам-йога направлена на выведение токсинов из организма. Занятие проводится в помещении с температурой 40 градусов и влажностью 40%. Эта практика подходит людям любого уровня подготовки, но противопоказана при сердечно-сосудистых заболеваниях и беременности.

«Если у нас окисляется организм, идет выработка токсинов. Клетки засоряются, настроение падает. Установлена прямая связь, что при интоксикации у нас загрязняются и мысли, и эмоции. Апатия — это одна из первых стадий загрязнения организма. На горячей йоге тело очищается естественным образом на клеточном уровне. Работает потрясающе», — объяснила Евгения Маслова.

Пауэр-йога — это силовая тренировка продвинутого уровня. Она подходит людям с хорошей физической подготовкой. Повышает концентрацию, дает выносливость, силу и гибкость.

Йога-терапия — это лечебная йога для тех, у кого проблемы со здоровьем, особенно со спиной.

«Все зависит от тренера. Многие приходят на занятие, например, в скрюченном положении. Если мастер знает йога-терапию, он вас мягко проведет и соберет из любого состояния даже при серьезных проблемах со спиной. Но в наших школах такое нечасто встречается», — прокомментировала специалист.

Маслова также подчеркнула, что при состояниях, когда в спину что-то вступило или позвонки заклинило, в первую очередь нужно идти на обследование, на массаж, к остеопату или другому помогающему специалисту, а уже после снятия болевого синдрома приходить на йогу.

Весьма популярна кундалини-йога. Практика направлена на пробуждение спящей энергии через балансировку тела и ума с помощью упражнений, дыхания и медитаций.

«Очень интересная технология, потому что она работает не только с физическими, но и с психическими процессами и позволяет очистить сознание», — добавила эксперт.

Как йога помогает перегруженной из-за соцсетей психике

Фото: 5-tv.ru

При ежедневном инфошуме из социальных сетей и переизбытке не всегда нужной информации йога эффективно успокаивает ум, снимает физическое, ментальное и психическое напряжение.

Когда мозг безостановочно блуждает между рабочими задачами, просмотром развлекательных видео, чтением новостей, игрой в мобильные игры или обдумыванием семейных проблем, человек утрачивает способность грамотно мыслить, ни на что не отвлекаться и принимать важные решения.

«Насколько наш ум разрознен, настолько разрозненно и внимание. Поступающая в нас энергия теряется именно из-за этого. Вы замечали, что вечером приходишь домой и чувствуешь себя истощенным? Откуда берется хроническая усталость? Много энергии расходуется на какие-то несущественные вещи, и мы не можем себя собрать. Так вот, когда люди приходят на коврик, они соединяют сознание и эмоции со своим физическим телом», — рассказала мастер йоги.

Медитации не только снижают тревожность, но и возвращают ясность мышления. Через концентрацию мозг приходит из разрозненного состояния в целое. Как следствие, улучшается психоэмоциональное состояние.

«Концентрация — это одна из самых важных техник в настоящее время. Где наше внимание, там и энергия. Часто люди путают, что, например, ты медитируешь, значит, ты отлетевший. Это, на удивление, в корне неправильно, потому что для грамотной медитации нужна концентрация внимания. Это не так, что ты сел и ты отсутствуешь. Нет, ты максимально концентрируешься на состоянии своего присутствия», — пояснила эксперт по йоге.

Также она особо подчеркнула, что регулярные занятия йогой позволяют достичь гибкости тела и ясности сознания.