От кокошника до пояса-кушака: как одеваться в русском стиле и выглядеть современно
Фото, видео: 5-tv.ru
Модницы все чаще хотят добавить в свои образы элементы народного стиля. Стилист рассказала, как гармонично внедрить их в современный гардероб, чтобы это не выглядело слишком вычурно.
Уже несколько сезонов русский стиль остается на пике популярности. От нашумевших фотографий в шубах с бутербродами с красной икрой до созданных нейросетью обращенных в Снегурочек девушек в кокошниках — интерес к отечественной культуре только растет. Его усиливают тренды на фольклор, ручной труд и ностальгические мотивы.
Эксклюзивно 5-tv.ru стилист и имидж-эксперт Анастасия Жарикова рассказала, как внедрить эстетику русского стиля в свой гардероб и при этом выглядеть актуально в повседневной жизни.
Русский стиль: аксессуары и украшения
Тем, кто только начинает знакомство с русским стилем, модные эксперты советуют стартовать с аксессуаров. Это позволит органично вписать этнические элементы в повседневный гардероб и избежать эффекта карнавального костюма.
«Конечно, первая ассоциация — это кокошник, традиционный русский головной убор. Сейчас существует большое разнообразие вариантов, но чтобы образ не выглядел слишком костюмным, можно выбрать лаконичную минималистичную модель, напоминающую объемный ободок», — отмечает эксперт.
Ювелирные украшения играют важную роль в создании русского образа. Роскошные бусы, многослойные композиции из жемчуга, изделия с натуральными камнями и традиционные подвески становятся изысканными акцентами в современном гардеробе.
Кружевное мастерство, которым славилась Российская империя, находит отражение в современных нарядах. Ажурные манжеты, кружевные вставки и съемные воротники добавляют образу утонченности и национального колорита.
Пояс-кушак становится важным элементом стилизации. Текстильный пояс с традиционным орнаментом и декоративными кисточками помогает подчеркнуть талию и добавить образу этнические нотки.
Русский стиль: силуэт и принт
Силуэт традиционного женского костюма отличается особым характером благодаря длинным объемным юбкам и пышным рукавам. Эти элементы прекрасно вписываются в современные модные тенденции.
Например, можно выбрать юбку фасона «баллон» или верх с акцентными плечами и рукавами — будь то рубашка, жакет или кардиган.
«Существует и современная адаптация одежды с традиционным рисунком, напоминающим росписи Гжели, Хохломы или Палеха», — объясняет стилист.
Однако важно грамотно сочетать такие элементы с другими предметами гардероба, чтобы избежать излишней фольклорности. Лучше всего традиционные мотивы смотрятся в компании лаконичных базовых вещей. Это позволяет создать гармоничный образ, в котором старинные узоры и современные силуэты дополняют друг друга.
Русский стиль: платки и шали
Платок — еще один неотъемлемый элемент русского стиля, который легко интегрируется в современные образы. Этот аксессуар представлен в различных интерпретациях: от утонченного павловопосадского платка до изысканной ажурной пуховой шали. Оба варианта прекрасно дополняют как традиционные, так и современные наряды.
Например, можно элегантно накинуть платок на одно плечо и закрепить его поясом или оригинально повязать вокруг талии.
Русский стиль: изделия из меха
Мех также является неотъемлемым символом русской культуры.
«Сегодня он вновь на пике популярности: шубы, шапки, варежки, муфты, воротники и меховая отделка. Все это помогает сделать образ трендовым и подчеркнуть отсылку к русскому стилю», — отмечает стилист.
Меховые детали прекрасно сочетаются как с классическими, так и с современными предметами гардероба. Они могут стать центральным акцентом образа или изящным дополнением к общему ансамблю.
Особенно эффектно смотрятся меховые элементы в вечерних нарядах, но и в повседневном гардеробе они находят свое достойное место.
Русский стиль: современное прочтение
Для тех, кто желает постепенно добавить элементы русского стиля в нынешнюю моду, есть современное переосмысление русской эстетики. Можно начать с более легких способов внедрения национального колорита в гардероб — например, выбрать футболку или свитшот с характерным этническим принтом.
Аксессуары тоже станут отличным решением для тех, кто хочет деликатно ввести русские мотивы в свой образ. Это могут быть необычные сумки в форме матрешки, оригинальные кулоны, броши с национальной символикой или одежда с декоративными этническими рисунками.
Главное — соблюдать баланс и чувство меры при внедрении национальных мотивов в современный гардероб.