Порой отношения длятся долго и заводят пару в тупик. Как сохранить любовь и вызвать в мужчине желание перейти на следующий уровень близости с любимой женщиной?

Бывает так, что отношения длятся долго, люди без штампа живут как в браке. И женщина уже отчаянно ждет предложения от любимого мужчины, а его все нет…

С таким вопросом обратилась наша читательница, которая уже три года состоит в отношениях, два из которых сожительствует с мужчиной.

«Нужна ли я ему? Может, он просто ждет вариант получше?» — задается она стандартными для большинства женщин вопросами.

На них эксклюзивно 5-tv.ru ответила Анастасия Суфиева — психолог, сексолог, психосоматолог, EMDR-терапевт.

Почему мужчина не зовет замуж: причины

Психолог предлагает сначала разобраться в причинах, а затем поразмышлять, что с этим делать.

Итак, причины, которые чаще всего стоят за тем, что мужчина не зовет замуж, могут быть следующими:

Первая причина — он просто-напросто не готов к браку как к ответственности. Возможно, брак воспринимается им как серьезное изменение ее уровня. Это и финансовая ответственность, и воспитание детей, и необходимость компромиссов. И для некоторых мужчин такая ступень кажется слишком большой, рискованной именно в данный период жизни.

Вторая причина — он сомневается в совместимости конкретно с этой женщиной и в готовности к длительному совместному будущему. Возможно, есть сомнения по ценностям, целям в жизни, карьерному плану, отношению к детям и к мировоззренческим вопросам. Он может думать: «Если мы все еще будем вместе через пару лет, ну, тогда и посмотрим».

Третья причина — он боится потерять свою свободу, свою независимость и привычку жить по своему графику. Быть женатым — это не только романтика, но и множество бытовых договоренностей, совместной рутины, решения, кто, где, как будет жить, сколько тратить, с кем общаться и так далее.

Четвертая причина — он действительно может ждать лучшего варианта или считает, что рядом есть еще другие. А иногда мужчина любит стабильные отношения и при этом подсознательно держится за возможность попробовать другие возможности на стороне.

Пятая причина — страх брака после прошлого опыта. Это могут быть разводы, неудачные браки в семье, тревога. Все это может подталкивать к мысли, что он еще не готов повторить это.

Шестая причина — финансы и практические вопросы. Совместное проживание уже есть, а вот брачный статус может подождать, ведь это рождает дополнительные бытовые и юридические нюансы: кредиты, имущество, ипотека, дети. Ему кажется, всего много… И все — сразу.

Седьмая причина — у него другая динамика привязанности. По психологическим моделям привязанности у людей разная скорость движения к близости и обязательствам. У некоторых избегающая или тревожно-избегающая установка, они избегают ярко выраженных шагов к браку, даже если чувства сильны.

Восьмая причина — он не уверен в готовности женщины к браку или что это именно то, что она хочет. Иногда она счастлива в отношениях и не обязательно подталкивает партнера к женитьбе.

«Если вы явно заявляете о своем желании замужества, это может вызывать у мужчины сопротивление или страх несовпадения ожиданий», — отмечает Анастасия Суфиева.

Как правильно завести разговор о замужестве

Как же в случае подписчицы понять, что что-то из вышеперечисленного относится к ее случаю, а не просто к общему кризису отношений?

«Чтобы более точно понять партнера, попробуйте оценить его поведение в реальном времени. Если, помимо слов по типу «Мне нужно еще время», он заботится о вас, о вашей безопасности, планирует вместе бюджет, обсуждает совместные планы на будущее — это хороший знак. Присмотритесь к ясности разговоров. Он обсуждает будущее или сторонится проблемных тем? Ваша открытость и ясность вопросов не вызывают у него агрессии или обвинений, а ведут к конструктивному диалогу? Важна не только бумажка, а сама динамика», — объясняет эксперт.

Почему он не зовет замуж: как узнать причину без обвинения и давления

Важно учесть еще несколько моментов. Например, есть ли в отношениях ощущение, что вы вместе строите будущее? Или мужчина держит дистанцию, избегает конкретики? Анастасия Суфиева советует начать такой сложный разговор о желании замужества с я-сообщений и конкретики.

«Скажите, что вам важно говорить о будущем вашей пары, потому что хочется понять, как вы видите совместное будущее», — подчеркивает она.

Также психолог советует избегать фраз по типу «ты никогда» или «ты должен». Следует оформлять свои вопросы как некое любопытство, а не ультиматум.

«Спросите: «Как ты видишь нашу пару через год?», «Что для тебя означает быть мужем, быть вместе?», «Какие шаги мы можем вместе предпринять, чтобы было комфортно обоим?».

Сформулируйте также границы и ожидания. Скажите: «Мне важно почувствовать, что мы можем планировать наше будущее вместе в ближайшие месяц, год. Я готова подстраивать планы или темп, но мне нужно видеть, что ты тоже делаешь шаги в сторону будущего».

Слушайте активно, повторяйте своими словами, что вы услышали. Уточняйте: «Я правильно поняла, ты это чувствуешь?». Это снижает и напряжение, и увеличивает шанс на обмен вашими ценностями», — объясняет Суфиева.

Как осознать внутреннюю необходимость брака с конкретным мужчиной

Как понять, какая тактика подходит? Тут следует обратить внимание на свои границы.

Сколько времени есть готовность ждать? Какие условия критичны, если партнер не идет навстречу к желаемому сроку? Что можно изменить в своей жизненной карте и к чему из этого есть готовность?

«Взвесьте риски — готовы ли вы продолжать жить вместе и строить планы без брака, комфортно ли это вам на самом деле? Нравится ли вам статус партнер-партнерша без штампа, или вы стремитесь к официальному шагу?

Рассмотрите альтернативы. Может быть, для вас важно наличие совместного юридического статуса ради наследственных, имущественных или социальных аспектов. Или же для вас все же важнее эмоциональная близость и уверенность в будущем независимо от формального статуса?» — советует эксперт.

Если мужчина не хочет жениться: что можно сделать

Что делать, если он действительно не готов или ждет лучшего варианта? Для этого лучше всего установить разумный срок, за который он должен сделать предложение.

Например, год, во время которого партнеры вместе будут углублять планы будущего. И после этого обсудят, как двигаться дальше. Срок здесь не кара, а ориентир.

«Примите решение на своей стороне. Если через установленное время состояние отношений не изменится, подумайте над тем, что для вас важнее: продолжать ожидание или двигаться отдельно ради своих жизненных целей? Но не превращайте это в игру таких проверок или давления.

Это опять же поднимает тревогу и разрушает доверие. Используйте поддерживающую помощь, разговор с психологом, совместную консультацию по отношениям. Это поможет вам понять глубинные причины и найти общий язык с партнером», — заметила эксперт.

Но что, если сомнения никуда не делись? В таком случае психолог советует разделить проблему на части. Например, он не зовет замуж, потому что не готов к браку в принципе, или потому, что не готов с конкретной женщиной.

Бывают случаи, когда человек любит партнера и в то же время сомневается в конкретном формате брака. В некоторых случаях полезно проверить совместимость на практике: как проходят споры, как решаются бытовые вопросы, как партнеры поддерживают друг друга в трудные.моменты.

«Брак — это не только романтика, но и ежедневная совместная работа. Не стоит считать, что причина в вас одной. Часто люди не торопятся к браку из-за страха прошлых опытов или неуверенности в будущем месте. Секрет в ясности своих желаний, честном диалоге и уважении к темпу другого человека», — подчеркивает Суфиева.

Важно помнить, каждый имеет право на отношения, которые соответствуют его ценностям и потребностям. Если спустя определенное время и после конструктивного обсуждения мужчина не готов двигаться к общему будущему, стоит задуматься, насколько текущая модель отношений удовлетворяет жизненные цели и как хочется строить свою жизнь дальше.

