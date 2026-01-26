Лампа из консервной банки, печь из ведра и заштопанная одежда: быт в блокаду Ленинграда

Фото: © Getty Images/Sovfoto / Contributor

В блокадном Ленинграде каждый день был испытанием. Холод, голод и темнота стали частью повседневной жизни горожан. Чтобы выжить, им приходилось проявлять изобретательность.

Обычные бытовые заботы в условиях блокады превращались для жителей Ленинграда в настоящие подвиги. Как они мылись, стирали одежду, обогревали и освещали дома — читайте в материале 5-tv.ru.

Чем обогревали жилища в блокаду Ленинграда

В блокадном Ленинграде холод мучил горожан наравне с голодом. Период зимы 1941–1942 годов прошел в условиях почти полного отсутствия топлива и отсутствия электричества.

Чтобы согреться, вся семья перебиралась в одну комнату, где стояла небольшая самодельная печь. Она же была и единственной «кухонной плитой», на которой топили снег, и сушилкой.

Речь о буржуйке — ее собирали из любых доступных материалов: частей металлических бочек, листов железа, старых металлических ведер. Чтобы вывести дымоход, отверстия вырезали прямо в забитых фанерой окнах.

Топливом служили деревянные заборы и фрагменты старых построек, столы, стулья, шкафы, книги. Ленинградцы придумали даже разбирать и пилить на части паркетные полы.

Буржуйки давали тепло, но были небезопасны и требовали постоянного внимания: их нужно было регулярно подтапливать и следить за ними. Нередко семьи дежурили у печки по очереди, чтобы не дать огню угаснуть.

Как экономили воду в блокаду Ленинграда

Фото: Федосеев Василий / ТАСС

Водопровод в Ленинграде был намеренно разрушен фашистами. Еще в самом начале блокады из-за нехватки топлива перестали работать насосы и обогреваться трубы. Потом замерзла и вода в магистралях.

В квартиры ее носили из прорубей, которые пробивали на Неве, Фонтанке, Мойке.

Принесенную ценой невероятных усилий воду берегли и использовали несколько раз: сначала для умывания, потом — мытья посуды и уже самой грязной — для смыва в самодельных туалетах.

Канализация, конечно, тоже не работала.

Чем освещали квартиры в блокаду Ленинграда

В блокадном Ленинграде действовал режим светомаскировки: даже Невский проспект утопал во тьме. В темное время суток нельзя было использовать даже фонари и керосиновые лампы, поскольку они могли привлечь внимание врага.

Но даже когда энергетическую блокаду сняли, к сетям были подведены не все дома, поэтому горожане придумывали собственные способы освещать жилье.

В основном использовали коптилки — самодельные светильники из консервных банок, куда наливали масло и опускали фитиль из тряпки. И лучины — тонкие щепки дерева. Первые давали тусклый свет, их дым загрязнял стены и потолок, а вторые горели недолго — каждые 10–15 минут их приходилось менять.

Керосин был в дефиците, искали любые горючие жидкости. Часто в коптилку наливали «паровое масло» — средство для очистки деревянных полированных предметов.

Как соблюдали гигиену в блокаду Ленинграда

Фото: Василий Федосеев/ТАСС

Городские власти всячески пытались сохранить мыловаренное производство, чтобы нормировано распределить готовый продукт среди жителей, в состав добавляли суррогаты жиров.

«Мыло выдавалось по карточкам — один кусок в месяц, поэтому белье кипятили в щелоке, который делали из золы. Выбросить белье не могли, так как другого не продавалось», — цитирует Санкт-Петербургский государственный аграрный университет воспоминания блокадницы Марии Михайловой.

Ленинградцам приходилось стирать и мыться прямо у уличных колонок или прорубей.

Как хранили одежду в блокаду Ленинграда

Ничто не могло пропасть даром. Одежда и обувь изнашивались до дыр, поскольку купить новую было просто невозможно. Предметы обихода ломались, но заменить их было нечем.

Чтобы согреться, блокадники носили на себе практически весь свой гардероб: наслаивали несколько кофт, платьев и пальто друг на друга и еще сверху укутывались одеялами.

Одежду постоянно латали, переделывали. Из взрослой шили детскую, из мужской — женскую. Старое пальто могло быть перелицовано, перекроено или разобрано на заплатки для других вещей. Из драпировок, занавесок или даже чехлов с мебели шили платья, кофты или теплое белье.

Особую ценность несла обувь. Ее чинили до последнего, а когда спасать и было уже нечего, придумали мастерить нечто вроде галош из старых автомобильных покрышек.