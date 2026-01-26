Исаакиевский собор окружили капустой: как в блокаду разбивали огороды в центре Ленинграда

Фото: © Getty Images/Sovfoto / Contributor

Чтобы не умереть от голода, люди выращивали овощи прямо на улицах осажденного города. Но угрожали урожаю не только бомбежки фашистов. С кем еще вели борьбу ленинградцы?

В блокаду Ленинград столкнулся с острым дефицитом продовольствия, и каждый кусок еды стал на вес золота. Чтобы выжить, городские власти и сами горожане превратили свободные площади и парки в огороды, где сажали картошку, капусту и морковь.

Как посевы на Дворцовой, Исаакиевской и других центральных площадях помогали ленинградцам сохранять силы, веру и надежду на возвращение мирной жизни — читайте в материале 5-tv.ru.

Как выбирали места для посевов в блокаду Ленинграда

Еще до официального постановления огороды на улицах Ленинграда начали появляться стихийно, потом городские власти поддержали инициативу.

Под посадки решили отводить любые свободные участки земли, где можно было вспахать почву. В центре города это были площади, обычно использовавшиеся для парадов и массовых мероприятий, парковые зоны, где до войны гуляли горожане, и даже территории возле административных зданий. На окраинах города под посев пошли и стадионы, и откосы рек.

Так к лету 1942-го было распахано почти десять тысяч гектаров земли для выращивания овощей.

Огороды появились на Сенатской и Исаакиевской площадях, в Летнем саду, у Смольного и на Марсовом поле. Овощами были засажены даже Висячий сад Малого Эрмитажа, круглый двор Академии художеств.

Кстати, тогда Сенатская называлась площадью Декабристов.

Кто работал на огородах в блокаду Ленинграда

Фото: © РИА Новости / Михаил Трахман

Весной 1942 года в городе и пригородах было организовано 633 подсобных хозяйства предприятий и учреждений, а также 1468 объединений индивидуальных огородников из более 176 тысяч человек.

За посадку и уход за растениями отвечали и обычные ленинградцы: женщины, подростки, пожилые люди, не эвакуировавшиеся из города.

Большинство горожан тогда впервые взялись за лопаты, но основная проблема была не в этом — часто и выделенные под огороды участки в городской черте попросту не годились для посадок. Ну и особенно горькой была потеря уже готового урожая, который мог быть уничтожен в результате внезапного удара со стороны врага.

Многие работали в качестве огородников после смены на заводе — урывками, в свободное время. Полив, прополка, сбор урожая требовали сил, которых у блокадников оставалось все меньше. Но люди понимали: от этих посадок зависит их жизнь.

Что выращивали в блокаду Ленинграда

В основном выращивали картофель, капусту, морковь, свеклу и зелень.

Сначала горожанам выдавали семена и рассаду, потом уже люди стали сажать все, что хоть как-то могло прорасти — в том числе картофельную кожуру с глазками.

«По радио говорят: каждый ленинградец должен иметь огород… Все скверы превращены в огороды. Семена моркови, свеклы, лука дают бесплатно. У нас на Большом проспекте посажены лук и щавель», — опубликовала «Новая газета» дневниковые записи жительницы Ленинграда Ангелины Крупновой-Шамовой.

На Исаакиевской площади выращивали капусту, на площади Декабристов — картошку, а в Летнем саду росли белокочанная и цветная капуста, морковь, свекла, картофель и укроп.

Урожайность была невысокой, к тому же иногда с трудом выращенный урожай уничтожался обстрелами и бомбежками, но даже небольшие порции овощей спасали жизни.

Как организовывали посевную кампанию в блокаду Ленинграда

Фото: © РИА Новости / Борис Кудояров

В помощь ленинградцам, никогда раньше не державшим в руках лопату, специально выпускали стенгазеты и памятки по основам земледелия. Отдельную серию брошюр посвятили тому, как питаться травами и кореньями. Главное управление ленинградских столовых, ресторанов и кафе делилось с горожанами правилами их сбора и хранения.

Исполнительный комитет Ленсовета пустил в дело запасы органических и химических удобрений, постановил отремонтировать сельскохозяйственный инвентарь и дополнительно изготовить его для горожан. Комитеты по защите населения организовывали курсы по основам садоводства и огородничества, агротехнике и агрономии.

«Мы жили на Кировском проспекте. До огорода ездили на велосипеде: я на перекладине спереди, папа на сиденье, а мама сзади на багажнике. Овощей хватало не только поесть в свежем виде, но и запасти на зиму. В ванной комнате появились десятилитровые бутыли с маринованной свеклой и морковью», — указаны в книге «Блокада Ленинграда: Размышления о подвиге и трагедии» воспоминания блокадницы Эльвиры Михайловой.

Газеты блокадного времени зафиксировали случаи хищения овощей. Власти пытались следить за порядком на общественных огородах, поэтому, например, за кражу лука можно было получить два года лишения свободы.

Но больший урон наносили не воры.

«Тьма крыс длинными шеренгами во главе со своими вожаками двигались по Шлиссельбургскому тракту (ныне проспекту Обуховской обороны) прямо к мельнице, где мололи муку для всего города. В крыс стреляли, их пытались давить танками, но ничего не получалось: они забирались на танки и благополучно ехали на них дальше. Это был враг организованный, умный и жестокий…», — опубликованы в газете «Труд» (номер от 5.02.1997) воспоминания блокадницы Киры Логиновой.

Если крысы только грызли ботву, то морковь из-за них не всходила вообще. Горожане даже организовывали ночные дежурства — это оставалось единственным способом борьбы с вредителями. До самого завершения блокады проблема с крысами не была решена — потом в город привезли кошек-крысоловок из Ярославля, Омска, Тюмени и Иркутска.

Огороды в центре Ленинграда стали не просто источником пищи. Они мотивировали верить, что город не сдается, продолжает жить и работать, объединяли измученных голодом людей и напоминали о мирной, счастливой жизни, ради наступления которой стоило работать.