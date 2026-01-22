Теперь наш канал доступен в MAX
Объявлены номинанты на «Оскар» — 2026. Среди претендентов — российский мультфильм

Кто номинирован на премию Оскар в 2026 году: полный список

Фото: © Getty Images/Robert Gauthier / Contributor

Какой фильм получил 16 номинаций, что стало абсолютным рекордом в истории премии?

Четверг, 22 января, подарил киноманам долгожданное событие: был обнародован список номинантов 98-й церемонии вручения премии «Оскар».

Звездным фаворитом выступил фильм «Грешники», беспрецедентно удостоенный 16 номинаций. Картина претендует на высшие награды: «Лучший фильм», а также признание за выдающуюся режиссуру (Райан Куглер) и блестящую актерскую игру (Майкл Б. Джордан в главной роли).

Достойным соперником стала лента «Одна битва за другой», собравшая 13 номинаций, в числе которых — те же престижные категории: «Лучший фильм», «Лучшая режиссура» (Пол Томас Андерсон) и «Лучшая мужская роль» (Леонардо Ди Каприо).

Отдельного восхищения заслуживает номинация Тимоти Шаламе за работу в фильме «Марти Суприм». Победа в этой категории сделает его одним из самых юных лауреатов «Оскара» в истории — после триумфа Эдриена Броуди в 2003 году за роль в «Пианисте».

Среди номинантов — работа российского автора. Мультфильм «Три сестры» российского режиссера и художника-мультипликатора Константина Бронзита номинирован в категории «Лучший короткометражный анимационный фильм».

«Впечатления самые чудесные. В принципе я победил уже. Это ощущение того, что у меня получились хорошая вещь и академики ее оценили. Это тысячи профессионалов по всему миру. И они оценили мой фильм», — сказал РИА Новости Бронзит.

Торжественную церемонию награждения 15 марта проведет обаятельный Конан О’Брайен.

Лучший фильм

Фото: Кадр из к/ф «Бугония», реж. Йоргос Лантимос, 2025 г.

  • «Бугония»
  • «Формула-1»
  • «Франкенштейн»
  • «Гамнет»
  • «Марти Великолепный»
  • «Битва за битвой»
  • «Секретный агент»
  • «Сентиментальная ценность»
  • «Грешники»
  • «Сны поездов»

Лучший режиссер

Фото: www.gettyimages.com/ Rebecca Sapp / Contributor

  • Хлоя Чжао — «Гамнет»
  • Джош Сэфди — «Марти Великолепный»
  • Пол Томас Андерсон — «Битва за битвой»
  • Йоаким Триер — «Сентиментальная ценность»
  • Райан Куглер — «Грешники»

Лучшая мужская роль

  • Майкл Б. Джордан — «Грешники»
  • Тимоти Шаламе — «Марти Великолепный»
  • Леонардо Ди Каприо — «Битва за битвой»
  • Итан Хоук — «Голубая луна»
  • Вагнер Моура — «Секретный агент»

Лучшая женская роль

  • Джесси Бакли — «Гамнет»
  • Роуз Бирн — «Я бы тебя пнула, если бы могла»
  • Кейт Хадсон — «Мелодия их мечты»
  • Ренате Реинсве — «Сентиментальная ценность»
  • Эмма Стоун — «Бугония»

Лучшая мужская роль второго плана

  • Бенисио Дель Торо — «Битва за битвой»
  • Джейкоб Элорди — «Франкенштейн»
  • Делрой Линдо — «Грешники»
  • Шон Пенн — «Битва за битвой»
  • Стеллан Скарсгард — «Сентиментальная ценность»

Лучшая женская роль второго плана

  • Эль Фаннинг — «Сентиментальная ценность»
  • Инга Ибсдоттер Лилеас — «Сентиментальная ценность»
  • Вунми Мосаку — «Грешники»
  • Эми Мэдиган — «Оружия»
  • Тейана Тейлор — «Битва за битвой»

Лучший оригинальный сценарий

  • «Грешники»
  • «Марти Великолепный»
  • «Сентиментальная ценность»
  • «Простая случайность»
  • «Голубая луна»

Лучший адаптированный сценарий

  • «Битва за битвой»
  • «Гамнет»
  • «Сны поездов»
  • «Франкенштейн»
  • «Бугония»

Лучшие визуальные эффекты

  • «Аватар: Пламя и пепел»
  • «Формула-1»
  • «Мир Юрского периода: Возрождение»
  • «Школьный автобус»
  • «Грешники»

Лучший подбор актеров

  • «Гамнет»
  • «Марти Великолепный»
  • «Битва за битвой»
  • «Секретный агент»
  • «Грешники»

Лучший звук

  • «Сират»
  • «Формула-1»
  • «Грешники»
  • «Битва за битвой»
  • «Франкенштейн»

Лучший короткометражный фильм

  • Butcher's Stain
  • A Friend of Dorothy
  • Jane Austen's Period Drama
  • The Singers
  • Two People Exchanging Saliva

Лучшая работа художника-постановщика

  • «Франкенштейн»
  • «Марти великолепный»
  • «Грешники»
  • «Битва за битвой»
  • «Гамнет»

Лучший дизайн костюмов

  • «Аватар: Пламя и пепел»
  • «Франкенштейн»
  • «Гамнет»
  • «Марти Великолепный»
  • «Грешники»

Лучшая оригинальная песня

  • Dear Me — Diane Warren: Relentless
  • Golden — «Кей-поп-охотницы на демонов»
  • I Lied to You — «Грешники»
  • Sweet Dreams of Joy — Viva Verdi
  • Train Dreams — «Сны поездов»

Лучший саундтрек

  • «Грешники»
  • «Битва за битвой»
  • «Гамнет»
  • «Франкенштейн»
  • «Бугония»

Лучший грим и прически

  • «Франкенштейн»
  • «Крушитель»
  • «Национальное достояние»
  • «Гадкая сестра»
  • «Грешники»

Лучший фильм на иностранном языке

  • «Секретный агент»
  • «Простая случайность»
  • «Сентиментальная ценность»
  • «Сират»
  • «Голос Хинд Раджаб»

Лучший монтаж

  • «Формула-1»
  • «Марти Великолепный»
  • «Битва за битвой»
  • «Сентиментальная ценность»
  • «Грешники»

Лучший документальный фильм

  • Come See Me In The Good Light
  • Mr. Nobody Against Putin
  • The Alabama Solution
  • The Perfect Neighbor
  • Cutting Through Rocks

Лучший документальный короткометражный фильм

  • All The Empty Rooms
  • Armed Only With A Camera
  • Children No More
  • Perfectly A Strangeness
  • The Devil Is Busy

Лучшая операторская работа

  • «Грешники»
  • «Битва за битвой»
  • «Сны поездов»
  • «Франкенштейн»
  • «Марти великолепный»

Лучший мультфильм

  • «Кей-поп-охотницы на демонов»
  • «Зверополис 2»
  • «Арко»
  • «Элио»
  • «Маленькая Амели»

Лучший короткометражный мультфильм

  • The Girl Who Cried Pearls
  • The Three Sisters
  • Butterfly
  • Forevergreen
  • Retirement Plan

История «Оскара»

Премия «Оскар» — одна из самых престижных наград в кинематографе, вручаемая Американской академией кинематографических искусств и наук (AMPAS) с 1929 года. Церемония проходит ежегодно в Лос-Анджелесе, ее транслируют в прямом эфире.

Академия была основана в 1927 году по инициативе Луиса Майера, главы студии MGM. Изначально цель организации заключалась в урегулировании трудовых конфликтов в киноиндустрии, но вскоре появилась идея награждать ее лучших представителей.

Первая церемония состоялась 16 мая 1929 года в отеле Hollywood Roosevelt. На ней выбрали лауреатов в 12 категориях за фильмы, снятые в 1927–1928 годах. Первым обладателем «Оскара» стал немецкий актер Эмиль Яннингс за лучшую мужскую роль.

Изначально премия называлась «Награды за заслуги», «Оскар» впервые прозвучало в 1934-м. Существует несколько версий происхождения этого названия:

  • Актриса Бетт Дейвис могла назвать статуэтку в честь своего мужа Хармона Оскара Нельсона;
  • Библиотекарь академии Маргарет Херрик могла сравнить фигурку с своим дядей, которого звали Оскар;
  • журналист Сидни Сколски мог впервые использовать это название в статье о награде Кэтрин Хепберн.

Дизайн статуэтки создал художник-постановщик Седрик Гиббонс. Она представляет собой рыцаря, стоящего на катушке кинопленки с мечом в руках.

В разные годы правила премии менялись. Например, с 1934-го награды стали присуждать за предыдущий календарный год, а в 1940-м после утечки информации газетами имена победителей стали запечатывать в конверты. Во время Второй мировой войны из-за дефицита металла статуэтки временно делали из гипса.

В последние годы академия вводит стандарты по разнообразию (diversity standards), которые касаются репрезентации в фильмах и возможностей для недопредставленных групп.

97-я церемония «Оскара» (2025 год)

97-я церемония прошла 2 марта 2025 года в Лос-Анджелесе. Ведущим был Конан О’Брайен.

Главным триумфатором стала драма Шона Бэйкера «Анора». Фильм получил пять статуэток, включая награду за лучший фильм. Шон Бэйкер установил рекорд, получив четыре «Оскара» за один фильм: за режиссуру, оригинальный сценарий, монтаж и лучший фильм.

Другие значимые победители:

  • Эдриан Броуди — лучшая мужская роль за фильм «Бруталист»;
  • Майки Мэдисон — лучшая женская роль за «Анору»;
  • Киран Калкин — лучшая мужская роль второго плана за фильм «Настоящая боль»;
  • Зои Салдана — лучшая женская роль второго плана за «Эмилию Перес».

Среди других заметных моментов:

  • Юра Борисов стал первым российским актером, номинированным в категории «Лучшая мужская роль второго плана» за роль в «Аноре», но статуэтку получил Киран Калкин;
  • Фильм «Эмилия Перес» Жака Одиара получил 13 номинаций, установив рекорд среди неанглоязычных картин;
  • В категории «Лучший анимационный фильм» победил латвийский фильм «Поток».