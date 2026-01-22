Объявлены номинанты на «Оскар» — 2026. Среди претендентов — российский мультфильм
Четверг, 22 января, подарил киноманам долгожданное событие: был обнародован список номинантов 98-й церемонии вручения премии «Оскар».
Звездным фаворитом выступил фильм «Грешники», беспрецедентно удостоенный 16 номинаций. Картина претендует на высшие награды: «Лучший фильм», а также признание за выдающуюся режиссуру (Райан Куглер) и блестящую актерскую игру (Майкл Б. Джордан в главной роли).
Достойным соперником стала лента «Одна битва за другой», собравшая 13 номинаций, в числе которых — те же престижные категории: «Лучший фильм», «Лучшая режиссура» (Пол Томас Андерсон) и «Лучшая мужская роль» (Леонардо Ди Каприо).
Отдельного восхищения заслуживает номинация Тимоти Шаламе за работу в фильме «Марти Суприм». Победа в этой категории сделает его одним из самых юных лауреатов «Оскара» в истории — после триумфа Эдриена Броуди в 2003 году за роль в «Пианисте».
Среди номинантов — работа российского автора. Мультфильм «Три сестры» российского режиссера и художника-мультипликатора Константина Бронзита номинирован в категории «Лучший короткометражный анимационный фильм».
«Впечатления самые чудесные. В принципе я победил уже. Это ощущение того, что у меня получились хорошая вещь и академики ее оценили. Это тысячи профессионалов по всему миру. И они оценили мой фильм», — сказал РИА Новости Бронзит.
Торжественную церемонию награждения 15 марта проведет обаятельный Конан О’Брайен.
Лучший фильм
- «Бугония»
- «Формула-1»
- «Франкенштейн»
- «Гамнет»
- «Марти Великолепный»
- «Битва за битвой»
- «Секретный агент»
- «Сентиментальная ценность»
- «Грешники»
- «Сны поездов»
Лучший режиссер
- Хлоя Чжао — «Гамнет»
- Джош Сэфди — «Марти Великолепный»
- Пол Томас Андерсон — «Битва за битвой»
- Йоаким Триер — «Сентиментальная ценность»
- Райан Куглер — «Грешники»
Лучшая мужская роль
- Майкл Б. Джордан — «Грешники»
- Тимоти Шаламе — «Марти Великолепный»
- Леонардо Ди Каприо — «Битва за битвой»
- Итан Хоук — «Голубая луна»
- Вагнер Моура — «Секретный агент»
Лучшая женская роль
- Джесси Бакли — «Гамнет»
- Роуз Бирн — «Я бы тебя пнула, если бы могла»
- Кейт Хадсон — «Мелодия их мечты»
- Ренате Реинсве — «Сентиментальная ценность»
- Эмма Стоун — «Бугония»
Лучшая мужская роль второго плана
- Бенисио Дель Торо — «Битва за битвой»
- Джейкоб Элорди — «Франкенштейн»
- Делрой Линдо — «Грешники»
- Шон Пенн — «Битва за битвой»
- Стеллан Скарсгард — «Сентиментальная ценность»
Лучшая женская роль второго плана
- Эль Фаннинг — «Сентиментальная ценность»
- Инга Ибсдоттер Лилеас — «Сентиментальная ценность»
- Вунми Мосаку — «Грешники»
- Эми Мэдиган — «Оружия»
- Тейана Тейлор — «Битва за битвой»
Лучший оригинальный сценарий
- «Грешники»
- «Марти Великолепный»
- «Сентиментальная ценность»
- «Простая случайность»
- «Голубая луна»
Лучший адаптированный сценарий
- «Битва за битвой»
- «Гамнет»
- «Сны поездов»
- «Франкенштейн»
- «Бугония»
Лучшие визуальные эффекты
- «Аватар: Пламя и пепел»
- «Формула-1»
- «Мир Юрского периода: Возрождение»
- «Школьный автобус»
- «Грешники»
Лучший подбор актеров
- «Гамнет»
- «Марти Великолепный»
- «Битва за битвой»
- «Секретный агент»
- «Грешники»
Лучший звук
- «Сират»
- «Формула-1»
- «Грешники»
- «Битва за битвой»
- «Франкенштейн»
Лучший короткометражный фильм
- Butcher's Stain
- A Friend of Dorothy
- Jane Austen's Period Drama
- The Singers
- Two People Exchanging Saliva
Лучшая работа художника-постановщика
- «Франкенштейн»
- «Марти великолепный»
- «Грешники»
- «Битва за битвой»
- «Гамнет»
Лучший дизайн костюмов
- «Аватар: Пламя и пепел»
- «Франкенштейн»
- «Гамнет»
- «Марти Великолепный»
- «Грешники»
Лучшая оригинальная песня
- Dear Me — Diane Warren: Relentless
- Golden — «Кей-поп-охотницы на демонов»
- I Lied to You — «Грешники»
- Sweet Dreams of Joy — Viva Verdi
- Train Dreams — «Сны поездов»
Лучший саундтрек
- «Грешники»
- «Битва за битвой»
- «Гамнет»
- «Франкенштейн»
- «Бугония»
Лучший грим и прически
- «Франкенштейн»
- «Крушитель»
- «Национальное достояние»
- «Гадкая сестра»
- «Грешники»
Лучший фильм на иностранном языке
- «Секретный агент»
- «Простая случайность»
- «Сентиментальная ценность»
- «Сират»
- «Голос Хинд Раджаб»
Лучший монтаж
- «Формула-1»
- «Марти Великолепный»
- «Битва за битвой»
- «Сентиментальная ценность»
- «Грешники»
Лучший документальный фильм
- Come See Me In The Good Light
- Mr. Nobody Against Putin
- The Alabama Solution
- The Perfect Neighbor
- Cutting Through Rocks
Лучший документальный короткометражный фильм
- All The Empty Rooms
- Armed Only With A Camera
- Children No More
- Perfectly A Strangeness
- The Devil Is Busy
Лучшая операторская работа
- «Грешники»
- «Битва за битвой»
- «Сны поездов»
- «Франкенштейн»
- «Марти великолепный»
Лучший мультфильм
- «Кей-поп-охотницы на демонов»
- «Зверополис 2»
- «Арко»
- «Элио»
- «Маленькая Амели»
Лучший короткометражный мультфильм
- The Girl Who Cried Pearls
- The Three Sisters
- Butterfly
- Forevergreen
- Retirement Plan
История «Оскара»
Премия «Оскар» — одна из самых престижных наград в кинематографе, вручаемая Американской академией кинематографических искусств и наук (AMPAS) с 1929 года. Церемония проходит ежегодно в Лос-Анджелесе, ее транслируют в прямом эфире.
Академия была основана в 1927 году по инициативе Луиса Майера, главы студии MGM. Изначально цель организации заключалась в урегулировании трудовых конфликтов в киноиндустрии, но вскоре появилась идея награждать ее лучших представителей.
Первая церемония состоялась 16 мая 1929 года в отеле Hollywood Roosevelt. На ней выбрали лауреатов в 12 категориях за фильмы, снятые в 1927–1928 годах. Первым обладателем «Оскара» стал немецкий актер Эмиль Яннингс за лучшую мужскую роль.
Изначально премия называлась «Награды за заслуги», «Оскар» впервые прозвучало в 1934-м. Существует несколько версий происхождения этого названия:
- Актриса Бетт Дейвис могла назвать статуэтку в честь своего мужа Хармона Оскара Нельсона;
- Библиотекарь академии Маргарет Херрик могла сравнить фигурку с своим дядей, которого звали Оскар;
- журналист Сидни Сколски мог впервые использовать это название в статье о награде Кэтрин Хепберн.
Дизайн статуэтки создал художник-постановщик Седрик Гиббонс. Она представляет собой рыцаря, стоящего на катушке кинопленки с мечом в руках.
В разные годы правила премии менялись. Например, с 1934-го награды стали присуждать за предыдущий календарный год, а в 1940-м после утечки информации газетами имена победителей стали запечатывать в конверты. Во время Второй мировой войны из-за дефицита металла статуэтки временно делали из гипса.
В последние годы академия вводит стандарты по разнообразию (diversity standards), которые касаются репрезентации в фильмах и возможностей для недопредставленных групп.
97-я церемония «Оскара» (2025 год)
97-я церемония прошла 2 марта 2025 года в Лос-Анджелесе. Ведущим был Конан О’Брайен.
Главным триумфатором стала драма Шона Бэйкера «Анора». Фильм получил пять статуэток, включая награду за лучший фильм. Шон Бэйкер установил рекорд, получив четыре «Оскара» за один фильм: за режиссуру, оригинальный сценарий, монтаж и лучший фильм.
Другие значимые победители:
- Эдриан Броуди — лучшая мужская роль за фильм «Бруталист»;
- Майки Мэдисон — лучшая женская роль за «Анору»;
- Киран Калкин — лучшая мужская роль второго плана за фильм «Настоящая боль»;
- Зои Салдана — лучшая женская роль второго плана за «Эмилию Перес».
Среди других заметных моментов:
- Юра Борисов стал первым российским актером, номинированным в категории «Лучшая мужская роль второго плана» за роль в «Аноре», но статуэтку получил Киран Калкин;
- Фильм «Эмилия Перес» Жака Одиара получил 13 номинаций, установив рекорд среди неанглоязычных картин;
- В категории «Лучший анимационный фильм» победил латвийский фильм «Поток».