Что изменится в жизни россиян с 1 февраля 2026 года

Увеличение пенсий и новые правила семейной ипотеки. Какие еще перемены ждут граждан РФ?

В феврале 2026 года в России начнет действовать ряд законодательных изменений — они затронут социальные выплаты, ипотечные программы, правила защиты прав потребителей и другие сферы.

Увеличатся страховые пенсии

С февраля все пенсионеры, которым исполнилось 80 лет в январе, начнут получать удвоенную фиксированную выплату — 19 169,38 рубля. Это увеличение уже учтено январской индексацией на 7,6%. Для оформления не нужно обращаться в Социальный фонд, все происходит автоматически.

Такое же повышение предусмотрено для пенсионеров, которым в январе была установлена первая группа инвалидности. Их фиксированная выплата также удваивается и составляет 9584,69 рублей. Итоговая сумма выплаты достигает 19 169,38 рубля ежемесячно.

Страховая пенсия рассчитывается по количеству пенсионных баллов, умноженных на цену одного пенсионного коэффициента. Стоимость этого коэффициента пересматривается ежегодно. В 2025 году она составляла 145,69 рубля, а с января 2026 года увеличилась до 156,76 рубля.

Кроме страховой части, государство выплачивает фиксированную пенсию, которая не зависит от стажа. Размер этой базовой суммы также индексируется ежегодно. В 2025 году она выросла до 8907,70 рубля, а в 2026 году достигла 9584,69 рубля.

Изменятся правила семейной ипотеки

С февраля 2026 года изменятся условия оформления льготных ипотечных кредитов по ставке 6%: теперь семья сможет получить только один такой заем. Основные нюансы:

Супруги обязаны выступать созаемщиками по единому кредиту;

Схема «донорской ипотеки» (когда льготную ставку оформляли через стороннего заемщика, например, родственника) станет недоступна. При недостатке доходов супруги вправе привлечь третьих лиц в качестве созаемщиков.

Цель нововведений — исключить злоупотребления и сделать систему господдержки более справедливой.

Обновится механизм комбо-рефинансирования ипотеки

С 1 февраля обновится механизм комбо-рефинансирования ипотеки. Речь идет о ситуациях, когда ипотека состоит из льготной и рыночной частей. Льготная часть доступна в пределах установленного лимита по программе.

В 2026 году лимит для Москвы, Петербурга, Подмосковья и Ленинградской области составляет 12 миллионов рублей, а для остальных регионов — шесть миллионов. Рыночная часть предоставляется сверх этого лимита. В 2026 году лимит комбинированной ипотеки для указанных регионов составляет 30 миллионов рублей, для остальных — 15 миллионов.

Так, с февраля у граждан появится возможность рефинансировать только рыночную часть ипотеки, если она взята под более высокий процент. Это поможет уменьшить общую переплату по кредиту.

Материнский капитал вырастет

С 1 февраля 2026 года более 40 выплат, пособий и компенсаций будут проиндексированы, в том числе программа материнского капитала.

«Сумма сертификата на материнский капитал на первого ребенка увеличится более чем на 38,6 тыс. рублей до 729 тыс. рублей (728 921,9 руб.). При рождении второго — семья, которой ранее был оформлен сертификат, дополнительно получит более 234 тыс. (234 321,27 руб.). Если же семья не получала поддержку при рождении первого ребенка, то при рождении второго она сразу сможет получить полную сумму — т. е. 963 тыс. рублей (963 243,17 руб.).

Это более чем на 51 тыс. больше текущего уровня. Важно, что сумма материнского капитала увеличивается не только для тех, кто стал родителями в этом году, но и для семей, которые получили сертификат в прошлые годы. Даже если у них осталась часть неиспользованных средств, она также будет проиндексирована», — подчеркнул министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Цифровой паспорт

С 27 февраля россияне смогут использовать цифровой паспорт в салонах связи и МФЦ. Это QR-код, который генерируется в мобильном приложении «Госуслуги».

Также этот документ можно предъявить в частных медицинских клиниках для подтверждения личности, но только если вы прежде уже показывали им бумажный паспорт.