Выжить внутри кабины: что делать, если лифт начал падать или застрял

Фото, видео: 5-tv.ru

Чтобы не травмироваться во время в непредсказуемых ситуациях, нужно соблюдать определенные правила безопасности.

Что категорически нельзя делать в кабине? Как добиться справедливости в борьбе с управляющей компанией? Ответы на эти другие вопросы в программе Пятого канала «Страна советов».

Правила безопасности в лифте

Встретились как-то раз Иосиф Пригожин, Валерия и Катя IOWA. Звучит как начало какого-то анекдота, но в такой ситуации желание шутить у участников этого собрания пропало быстро.

А это уже настоящая паническая атака, которая началась у москвича после того, как он на час застрял в лифте своего ЖК. Последствия — разрушенная кабина и подорванное психическое здоровье. А что, если лифт не просто застрял, а начал падать?

«Вышел из дома, я живу на 11 этаже в 14-этажном доме. Захожу в этот лифт, как обычно вызываю его, нажимаю первый этаж, и резкое прям падение было вниз. И после этого на экране лифта я вижу, что отобразилась цифра два, то есть второй этаж», — делится пострадавший Борис Галкин.

Кабина пролетела несколько этажей. Спасло только то, что сработали автоматические стопоры.

Для Бориса этот незапланированный аттракцион со свободным падением закончился без травм, но оказалось, что это только начало приключений.

«Нажимаю кнопку вызова диспетчера, а диспетчер не отвечает. Нажимаю раз, два, как бы результата никакого не было», — вспоминает мужчина.

Связь с диспетчером работает примерно так же, как и лифты в этом доме. И день изо дня ситуация повторяется.

«Лифт часто приезжает, дверь открывается и закрывается несколько раз, лифт может уехать, может не уехать совсем и остаться в режиме погрузки. На эту ситуацию оставляю уже раз 20 заявку. И вот каждый раз мне пишут, что, оказывается, у меня лифт работает нормально на этаже, и проблем с этим нет», — жалуется героиня Надежда Криницына.

Каждый механизм оборудован специальными ловителями, которые и отвечают за его торможение.

«Рассмотрим ситуацию, что будет с кабиной в случае, когда у нас есть ловители. А они есть всегда. Кабина по какой-то причине с увеличенной скоростью начинает движение вниз. Ничего не случилось. Возможно, пассажиры испытали какой-то дискомфорт, какой-то шум, возможно, даже пришлось присесть, но все в безопасности. А теперь отключим ловители, чего не бывает никогда. Даже боюсь стоять рядом. Эффектно и опасно», — поясняет инженер по лифтовому оборудованию Артемий Мирошников.

Что делать, если лифт падает

Травмироваться во время резкого торможения очень даже возможно. И главный вопрос, который возникает в момент происшествия: как же правильно себя вести?

Сразу скажем, что так делать не надо. Никогда не нужно даже пытаться открыть двери лифта самостоятельно!

«Это может быть опасно для жизни. В особенности, если кабина остановилась как-то между этажами. Если человек пытается выбраться, кабина опять может поехать. Это наиболее опасная ситуация», — разъясняет эксперт.

Если в лифте застрял человек, то сначала ему следует нажать кнопку вызова диспетчера и ждать ответа. Если ответа нет, позвонить по номеру 112;

Не пытаться самостоятельно открыть двери, тем более — выбраться через потолочный люк, так можно спровоцировать движение кабины или получить удар током;

Стоит экономить заряд телефона, а также сесть на пол, чтобы сохранить силы и равновесие.

Второй, самый страшный сценарий: лифт едет вниз с нештатной скоростью.

В момент удара нельзя прыгать;

Нужно максимально распределить нагрузку на тело и защитить жизненно важные органы. Для этого нужно быстро лечь на спину, прикрыть голову и шею руками. Так вы снизите риск переломов и черепно-мозговой травмы.

Третий сценарий — самый частый. Лифт скрипит, двери заедают или открываются между этажами.