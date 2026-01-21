Климова даже не догадывалась: кого дочь актрисы неделю прятала в своей комнате

Фото, видео: legion-media/Persona Stars/038; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Екатерина Климова совмещает жизнь многодетной матери и известной актрисы. Удалось ли ей выстроить доверительные отношения с детьми, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Екатерина Климова рассказала о своих методах воспитания детей. Как звезда кино отреагировала на просьбу дочери сделать татуировку? Кого старшая наследница несколько дней прятала в комнате втайне от мамы? Зачем актриса носит одежду сыновей? И что сейчас происходит в ее личной жизни? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Сегодня я с такой прекрасной спутницей, и это очень, мне кажется, хорошо», — подчеркивает актриса.

На одном из недавних мероприятий Екатерина Климова пришла в компании молодой девушки. Многие присутствующие подумали, что это младшая сестра актрисы. И были поражены, когда узнали: 23-летняя Елизавета — ее старшая дочь.

«Это лишний повод пообщаться у меня с дочерью был. Я заманила ее выйти сегодня со мной на этот вечер. Немножко поболтаем, потому что я сама ничего не знаю уже, что происходит в ее жизни», — признается Екатерина Климова.

Елизавета родилась в браке артистки с ювелиром Ильей Хорошиловым. Супруги развелись, когда наследнице было всего два года. Девочка осталась с мамой. Климова не скрывает: воспитывать ребенка одной было непросто. Но она всегда старалась дать дочери максимум внимания и стать для нее подругой.

«Были моменты, когда мы не общались очень долго, потому что в силу моего пубертата я не могла найти общий язык тоже с мамой, но даже независимо от этого никогда от нее ничего не скрывала, потому что, не знаю, мне так было спокойнее, что моя мама обо всем в курсе», — рассказывает Елизавета Хорошилова.

По словам наследницы звезды, мать никогда ей ничего не запрещала. Даже когда девушка захотела сделать татуировку, Екатерина Климова отреагировала спокойно.

«Тебе главное не давать отпор, мне кажется. Тогда ты спокойно переживаешь этот момент и идешь дальше. Я это поняла еще по первой челке, которую ты отстригла и сказала: «Окей», — отмечает артистка.

«Тут даже дело не в том, что будет какой-то протест против меня. Просто в принципе я понимала, что мама мне условно даст лучшего тату-мастера, который не занесет мне какую-то гонорею. И это не будет такое, что я буду скрываться где-то в подъездах, пока мне кто-то будет набивать это все иголкой», — уточняет дочь звезды.

«Нужно дать человеку свободу, свободу выбора. Нужно дать ему почувствовать эту жизнь, потому что чем раньше он ее почувствует, тем эффективнее он по ней будет двигаться. Есть куча примеров, где родители запрещают, в каких-то рамках живет человек, а лет в 30-40 он просто вырывается на волю, бросает свои семьи», — говорит певец АТМА.

Климова счастлива, что сумела выстроить доверительные отношения не только с Лизой, но и с другими детьми, которых у нее, между прочим, четверо. Сыновья Гордей и Корней — от брака с Игорем Петренко. А младшая дочь Белла — от актера Гелы Месхи.

«У меня идет постоянно такой 25-й кадр: я самый лучший друг, я самый лучший друг. Я им внушила это, пока они спали», — поясняет Климова.

«Я не представляю, насколько это тяжело вообще иметь одного ребенка. Это уже огромная ответственность, огромная перемена в жизни. Что касается многодетных семей, это просто… Я не знаю, как это возможно», — признается певица Арина Данилова.

«Я просто восхищаюсь. Я не понимаю, как они умудряются это все совмещать», — заявляет телеведущая Елена Старостина.

«Сейчас мы уходили, и выбежала Белла, наша няня, пацаны, нас провожал Корней. Мне все говорили: „А это как, а лучше как, так?“ У нас как-то это принято, такой табор немножко. Всегда все принимают участие в кипишах. Если ругаются, то все очень эмоционально, если смеемся, то тоже как-то очень шумно. Если мы уходим, то нас все должны провожать. Сейчас мы придем, кто там не уснет, будет нас встречать, будем рассказывать», — уточняет Климова.

Елизавета делится: они с мамой во всем советуются друг с другом. Особенно если дело касается внешности и одежды. Можно сказать, что у них даже гардероб один на двоих.

«Тоже бывает, да. У меня и с сыновьями такое бывает. Мы, в принципе, все носим: и мама моя, и сестра. У нас какой-то такой бывает круговорот вещей в природе, и не угнаться за ним», — признается актриса.

Но иногда даже в этом дружном семействе возникают тайны. Как-то раз Елизавета скрыла от мамы, что привела в квартиру нового жильца.

«Вениамин вообще некоторое время просто жил в моей комнате, а мама о нем в принципе не знала. И потом, через неделю мы с моей младшей сестрой решили просто вот так. Вот у нас теперь Вениамин», — говорит Елизавета Хорошилова.

К облегчению Климовой, Вениамин оказался всего лишь маленькой собачкой породы кокапу, которую от нее прятали, так как боялись, что она будет против. Ведь в семье уже жили два питомца. Но артистка приняла Вениамина с распростертыми объятиями и теперь с удовольствием за ним ухаживает.

«Сейчас холодно, поэтому тоже какие-то сапожки, ботиночки. В общем, ребенок появился. В семье не один. Спасибо тебе, Лиза. Конечно, животные в доме — это счастье, что говорить», — подчеркивает Климова.

Елизавета гордится, что у нее такая понимающая мама. А еще молодая и красивая. Вот только пока одинокая. Но не теряющая надежды найти свою любовь.

«Мне кажется, чтобы выйти замуж, надо просто, наверное, этого очень сильно хотеть. И встретить того самого человека, за которого захочется выйти замуж. Я там уже три раза была и всегда счастлива», — заявляет актриса.

Дочь звезды кино говорит, что не будет против, если мама соберется замуж в четвертый раз. Она с радостью поможет ей выбрать свадебное платье. Ведь взаимная поддержка — это главное правило в их семействе.