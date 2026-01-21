Алена Апина в 61 выглядит на 40: как певица сбросила 15 кг и омолодилась

Фото, видео: legion-media/Persona Stars/044; 5-tv.ru

Алена Апина держит себя в отличной форме. На какие жертвы звезде приходится идти ради такого результата, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Алена Апина откровенно рассказала, как следит за собой. Каким образом 61-летней заслуженной артистке РФ удается выглядеть на 40 с небольшим? Сколько лишних килограммов она сбросила? Что за болезненные процедуры отважилась попробовать на себе? Почему бросила пить? Из-за чего поклонники сравнили ее с Дженнифер Лопес? И что за новый возлюбленный появился у певицы? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Год едва начался, а легенда 1990-х Алена Апина уже в предвкушении грядущих событий. Она уверена: ее ждет удача в любых начинаниях. Ведь предыдущие 12 месяцев звезда активно трудилась над заделом на будущее.

К примеру, все лето артистка пропадала на съемочной площадке. Она снималась в очередном для себя сериале. Признается: было трудно. Сначала кастинг на общих основаниях, затем работа с мэтрами кино: Михаилом Тройником и Викторией Толстогановой.

«Это курс молодого бойца. Это ты проходишь за два месяца, я не знаю, четыре года Щуки (Театральный институт имени Бориса Щукина. — Прим. ред.). Потому что, как мы начали, режиссер говорил, что надо учиться. Он мне подсказывал какие-то фишки, какие-то приемы. Я смотрела, что делают большие артисты», — делится исполнительница.

В сериале Апина сыграла роль матери одного из героев. При этом ей понравился не только сам процесс, но и то, как в итоге она выглядела в кадре. Звезда не скрывает: быть красоткой на седьмом десятке лет — это тоже большая работа.

«Я рада многим вещам, что, например, не потолстела, не подурнела, то, что я держу себя в одном весе, в котором мне очень нравится. Я очень хотела быть в этой точке, а не валяться пьяная, жирная где-нибудь», — подчеркивает певица.

Прошлым летом Алене Апиной исполнился 61 год. Но звезда по-прежнему в прекрасной форме. Недавно она похудела на 15 килограммов. Теперь артистка не стесняется подчеркивать свою точеную фигуру и тонкую талию провокационными нарядами.

За это подписчики даже сравнили ее с голливудской знаменитостью Дженнифер Лопес, которая в 56 лет сводит с ума поклонников по всему миру. Правда, Апина на этот счет придерживается совсем другого мнения.

«Где я и где Джей Ло, прекрасно понимаю. И прекрасно понимаю место, потому что Джей Ло — это артистка мирового уровня, я — артистка местно-российского масштаба. Но то, что я сейчас вхожу в размерный ряд тех самых возрастных див, в котором не стыдно выходить на пресс-воллы, это меня очень радует», — признается знаменитость.

«Она молодец, супер. И вообще, я Апину люблю. Я люблю ее песни, в детстве их слушала, и мы каждый раз, когда я ее видела, разговаривали об этом. Я ей выражала свое уважение», — заявляет певица Юлия Савичева.

«Она вообще очень чудесная. Я даже не могу сказать женщина. Она такая чудесная девушка и трогательная. Она, по-моему, всегда была достаточно стройная и красивая», — отмечает певица Ольга Серябкина.

Секрет прекрасного внешнего вида исполнительницы прост: Апина активно занялась тренировками, пересмотрела рацион, исключила из него фастфуд и снеки, а также жирные и жареные блюда. А еще она решила полностью отказаться и от употребления спиртного.

«Я не хочу сказать, что прям валялась под забором, но в какой-то момент ты понимаешь, что тебе в жизни это, наверное, не нужно, потому что очень много вокруг примеров печальных. И внешний вид, наверное, уже в каком-то возрасте не позволяет таких вещей, даже шампанское на Новый год», — говорит звезда.

Впрочем, многие решили, что артистка лукавит и похудела благодаря препаратам. Однако Апина заверила: это не так.

«Никаких магических заклинаний, таблеток и всего прочего. Сон, еда, минус алкоголь, здоровые отношения и радость жизни», — перечисляет знаменитость.

При этом певица не против медицинских вмешательств. Ранее, по словам знаменитости, она вернула себе девичью талию благодаря пластическим хирургам.

«У меня плечики, талия и попа, они все вот такие, как березка. А я хотела гитарку. Я думаю, что после 50 могу позволить себе любой каприз. Я позволила, сделала себе гитару», — делится Алена Апина.

А сейчас звезда активно пользуется помощью косметологии: от аппаратного лифтинга до мезотерапии.

«Мне очень нравится то, что сейчас происходит в моей жизни. Нравится отражение в зеркале, нравятся мои какие-то вещи, которые я совершаю», — признается исполнительница.

Теперь похорошевшая артистка готова к новым интересным предложениям на сцене и в кино. Она уверена, что в жизни у нее все только начинается. И, возможно, положительные изменения коснутся не одной лишь профессии.

Прошлым летом дважды разведенная певица отдыхала в Грузии в компании своего массажиста Юрия Полинарова, который моложе Алены Апиной на два десятка лет. Пара не скрывала нежных чувств друг к другу. А в одном из бутиков певица даже примерила свадебное платье, чем еще больше заинтриговала подписчиков.

«Красивая, и платье ей идет. Если ей нравится этот мужчина, то пусть женятся»;

«Молодец. Счастья и любви», — пишут подписчики артистки.

«Если она хочет помоложе, это же классно, удачи ей», — говорит Савичева.

Но пока поклонники не заметили обручального кольца на пальце Апиной. Да и общие фото внезапно пропали со страниц в соцсетях массажиста и самой звезды. Однако фанаты уверены: если даже звезда рассталась с молодым человеком, такая красотка надолго одна не останется.