Многие звезды воспользовались новогодними каникулами, чтобы как следует отдохнуть. Как они провели время, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

«Я вообще, в принципе, считаю, что жаловаться нельзя. Ты должен пройти все испытания в жизни», — заявляет Лариса Долина.

Прошлый год выдался для певицы непростым. Громкий скандал с квартирой, которую артистка продала под влиянием мошенников, и последующие разбирательства стали для нее настоящим стрессом. В декабре суд постановил: артистка должна освободить жилье и передать его покупательнице Полине Лурье.

«Верили в победу. Вот теперь у Полины есть дом», — сказала в ходе заседания адвокат Светлана Свириденко.

Вот только ключи от своего нового дома Лурье получила не сразу. Лариса Долина, вместо того чтобы встретиться с покупательницей и все ей передать, улетела на отдых.

По данным СМИ, певица остановилась в одном из самых дорогих отелей Абу-Даби, цена за номер в котором варьируется от 300 тысяч до миллиона рублей в сутки.

«Это один из лучших отелей не только Абу-Даби, но и острова Саадият. Основной плюс этого отеля — это потрясающие лазурные пляжи. Отель имеет и номера, и размещение в виллах, на которых предоставляется и собственный батлер, и другие привилегии», — объясняет руководитель турагентства Светлана Калашникова.

В этом году Арабские Эмираты выбрали для себя многие знаменитости. Среди них Сергей Лазарев, Мария Кожевникова и Валерия с Иосифом Пригожиным.

«Я улетаю в Дубай. Это уже у нас по традиции. Мама моя ждет всегда этого периода. Там прохладно в это время, хорошо», — отмечает Валерия.

А вот Анастасия Волочкова не стала изменять себе и улетела на Мальдивы. Балерина сообщила подписчикам, что это ее 28-й визит на острова. На элитном курорте, который танцовщица ласково называет своей «дачей», ее уже встречают как родную.

«Мальдивы — это же очень много островов мелких, и на каждом острове свой резорт. Поэтому каждый раз твой отдых будет вроде как роскошным и шикарным, но новым, потому что каждый резорт самобытен и предлагает свою сферу услуг», — уточняет Светлана Калашникова.

Средняя стоимость ночи в пятизвездочной гостинице, которую выбрала Волочкова, — 53 тысячи рублей. Балерина остановилась на вилле с индивидуальным бассейном. И, по сообщениям прессы, потратила на отпуск около миллиона рублей.

Анастасия Волочкова ходила на массаж не одна. Компанию ей составил 26-летний танцор из Молдавии Марчел Абаби. Пара отдыхает вместе уже не в первый раз, чем провоцирует слухи о романе. Звезда их никак не комментирует, но регулярно подливает масла в огонь горячими фото и видео с молодым человеком.

«С Марчелом сегодня потрясающий завтрак — floating breakfast (плавучий завтрак. — Прим. ред.). То есть такой вот плавающий. Вот смотрите, какое сердце», — делится Волочкова.

На соседнем острове наслаждалась солнцем и океаном Ирина Дубцова. Певица проводила каникулы со своим возлюбленным — бизнесменом Иваном Петренко.

«Весь отдых на Мальдивах заключается в размещении в виллах, поэтому никогда не будет много публики вокруг, это не будет насыщенная музыка, это не будут вечеринки. Это такой уединенный, спокойный лакшери-отдых», — отмечает руководитель турагентства.

В отличие от Дубцовой и Волочковой, звезда сериалов Марк Богатырев отправился в путешествие в гордом одиночестве. Актер недавно расстался с женой Татьяной Арнтгольц. Восстанавливать душевное равновесие после развода он решил в Таиланде, где занимался йогой и активно медитировал.

«Живя в больших городах, мы все время бежим к новой, лучшей версии себя, а потом устаем от этой гонки за желаемым и понимаем, что счастье — в простых вещах. Проживая сложные эмоции, ты словно заново учишься безусловной любви и принятию себя любым», — заявляет Богатырев.

Ксения Бородина тоже встретила Новый год в Юго-Восточной Азии. Вместе с мужем и дочерьми она отдыхала на Пхукете, а потом переехала на другой остров. Свои тайские приключения семейство транслировало на странице в соцсети.

А вот для звездного хирурга Тимура Хайдарова отпуск в Таиланде закончился печально. Врач переиграл в паддл, и после пятичасового матча у него порвалось ахиллово сухожилие. Пришлось делать экстренную операцию.

Не самыми благоприятными праздники выдались и у Лолиты. Певица больше недели не выходила на связь с поклонниками. А потом рассказала, что причиной стало плохое самочувствие.

«Приехала отдыхать и слегла с температурой и соплями. И вот так восемь дней. Приставала к нашим гражданам, замечательным гражданам. Подходила и говорила: «Слушайте, у меня нет термометра, вы можете пощупать мой лоб? Есть температура или нет?». Они губами щупали и говорили: «Либо очень маленькая, либо нет», — рассказывает Лолита.

А вот Лариса Долина на отдыхе, наоборот, всячески избегала внимания, прячась от соотечественников. И пока она это делала, в холодной Москве продолжала набирать обороты драматичная история с ее бывшей квартирой.

Адвокат Полины Лурье заявила, что планирует добиться выселения звезды с помощью приставов, раз та до сих пор не передала покупательнице ключи.

«Приставы пригласят понятых, пригласят сотрудников полиции, участкового в данном случае. И могут вскрыть квартиру и в принципе войти. И зафиксировать исполнение решения суда таким образом», — объясняет юрист Илона Гуськова.

А юристы предупредили: если выяснится, что Долина умышленно уклоняется от исполнения судебного решения, то в этом случае ей может грозить даже уголовная ответственность.

«Санкции данной статьи предусматривают штраф и лишение свободы до одного года», — уточняет юрист Гуськова.

19 января адвокат Светлана Свириденко сообщила, что исполнительное производство завершено, и показала ключи от бывшей квартиры народной артистки.

Скандал отразился на карьере звезды. СМИ пишут: гастрольный тур Долиной по России под угрозой срыва. На ее концерты в Обнинске и Брянске продано менее десяти процентов билетов. А выступление в Петербурге и вовсе перенесли с февраля на ноябрь.

«Это, мне кажется, обстоятельства, которые даже от тебя особо-то и не зависят. И, в общем, ситуация так себе. Но, конечно, это сказывается на концертах и так далее», — подчеркивает певица Виктория Дайнеко.

Но на этом испытания для Ларисы Александровны, видимо, не закончатся. На днях некий бизнесмен из Саратова обратился в суд с жалобой, что пруд на подмосковном участке звезды эстрады якобы вырыт с нарушениями природоохранного законодательства.

Теперь информацию предстоит проверить прокуратуре. И если она подтвердится, Долиной придется решать еще и эту проблему.