От коровьих фекалий до ударов по щекам: звезды поделились секретами красоты

Ради продления молодости и здоровья знаменитости готовы на многое. Какие экстравагантные меры для этого они предпринимают, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Знаменитости поделились своими самыми необычными секретами красоты. Для чего Любовь Успенская каждый день стоит на голове? Зачем Алла Довлатова делает себе уколы из семени лосося? Какие маски для лица готовит дома Алена Кравец? И почему Наталья Штурм регулярно бьет себя по лицу? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Полюби себя — тебя полюбит весь мир. Это закон Вселенной. И, конечно же, я обязательно балую свой организм не только физическими нагрузками и работой над собой, но и SPA-процедурами», — заявляет певица Катя Лель.

«Новое — это, наверное, хорошо забытое старое. Я пришла к своему косметологу, и она говорит: «Ты знаешь, сейчас тренд». Я говорю: «Конечно, хочу», — делится Алла Довлатова.

Радиоведущая рассказала о новой процедуре, от которой осталась в полном восторге. Она прошла курс инъекций с семенем лососевых рыб.

«Коллагеном я в живот поколола и декольте проколола. Лицо не могла, потому что надо было на сцену идти в этот день, я испугалась синяков. Он действительно сделан из этого, из спермы лосося», — отмечает Довлатова.

Ее состав не смутил. Радиоведущая уверена: для сохранения молодости и красоты все средства хороши. Однако препарат, который использовала Алла, — это еще не самое странное средство.

«Мне говорили, что если ты обмажешься маской из коровьих фекалий лицо и волосы, то тогда разглаживаются морщины, а волосы лучше растут. Это мне сказал друг-стилист», — говорит певец Илья Гуров.

«Коровьи фекалии содержат очень много микробов. И аллергия может возникнуть, особенно на чувствительной коже головы, обострение различных заболеваний: себорейного дерматита, псориаза, если он уже есть», — объясняет косметолог Нонна Беридзе.

Домашние маски певицы Алены Кравец намного более приятные. И, по словам звезды, чрезвычайно эффективные.

«Банан, корочка банана, именно корочка, кожура банана. И сама эта мякоть, которую мы выкидываем в кожуре, просто потрите, попробуйте лицо. Лицо будет просто как глянец. Огурец разрезаете пополам, в холодильник и все, и тоже натираете», — рассказывает она.

Любови Успенской в этом году исполнится 72 года. Но королева шансона по-прежнему не стесняется носить мини и поражает всех своими роскошными волосами.

Артистка призналась: секреты ее молодости кроются в питании органическими продуктами и регулярных физических нагрузках. Она уверяет: по утрам как минимум десять минут обязательно стоит на голове.

«Это только на пользу. У меня от этого лучше волосы растут, и я себя чувствую хорошо», — заявляет исполнительница.

По словам Любови Успенской, она уже много лет строго придерживается одного и того же режима. Организм настолько привык, что она даже встает в определенное время без будильника.

«Я живу по минутам, по минутам. Я ровно в 11 спускаюсь вниз на кухню на завтрак, а до 11 делаю йогу, пранаяму, медитацию. Встаю в семь утра. Я посвящаю четыре часа этому всему. Потом, конечно, душ и завтрак», — уточняет Успенская.

А вот Наталья Штурм, наоборот, любит поспать подольше и чувствует себя разбитой, если приходится вставать рано. Но у певицы есть секретный способ быстро взбодриться.

«Перед тем, как спортсменов выпускают на лед или на любое другое состязание, они так немножко бьют по щекам. Я тоже перед выходом на сцену или перед какими-то переговорами, важным мероприятием себе говорю: „Так, Наташа, тряпка, соберись“. Вот так делаю (бьет по щекам. — Прим. ред.) и пошла», — делится Наталья Штурм.

Свои методики для поддержания цветущего внешнего вида есть и у иностранных знаменитостей. Певица Мэрайя Кэри, например, установила в своей спальне сразу 20 увлажнителей воздуха.

Актриса Николь Кидман моет волосы клюквенным морсом, который якобы придает им блеск. Ее коллега Кэтрин Зета-Джонс вместо бальзама-ополаскивателя использует смесь меда и пива. А зубную пасту артистка заменила на клубнику с содой.

«Клубника содержит яблочную кислоту, которая размягчает эмаль. Поэтому лучше такой метод чистки зубов не использовать. Есть щетка, есть зубная паста. Во фруктах нет гидроксиапатита кальция, во фруктах нет фтора, который будет укреплять эмаль, наоборот, это может привести к разрушению эмали, особенно если зубы чувствительные», — подчеркивает Нонна Беридзе.

Виктория Бекхэм использует маски для лица, сделанные из птичьего помета. А телеведущая Николь Полицци призналась, что применяет наполнитель для кошачьих туалетов в качестве скраба.

«Я не люблю тратить много денег на SPA-процедуры. Поэтому я искала, что еще можно использовать, но не так дорого», — объясняет она.

Однако специалисты предупреждают: такое стремление сэкономить может быть опасным для здоровья.

«Там содержится пыль, которая может вызвать аллергическую реакцию. Это во-первых. Во-вторых, очень абразивные компоненты, которые могут повредить кожный покров. И в результате будет либо простой контактный дерматит, либо просто повреждения, ссадины, что не очень приятно и очень тяжело восстанавливается», — объясняет косметолог Беридзе.

Как бы ни хотелось поэкспериментировать с бьюти-процедурами, в этих вопросах лучше все-таки довериться профессионалам и даже самые странные опыты проводить под их чутким руководством.