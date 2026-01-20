«Я не только вобла сушеная»: лучшие цитаты Анастасии Волочковой

Фото: legion-media/

Самой скандальной и яркой балерине России исполнилось 50 лет!

Заслуженная артистка РФ Анастасия Волочкова празднует 20 января юбилей — королеве шпагата, балерине исполнилось 50 лет!

Прославилась она не только своим талантом, но и яркими высказываниями, в том числе в онлайне.



«Я создавала свое имя годами ежедневного труда. Поэтому для меня „черный пиар“ уже ничто. Ведь любое событие в жизни состоявшегося человека можно превратить в скандал. Почему не тиражируют мои благотворительные концерты так же, как шпагаты, нелепости, подставы? Да потому, что все злопыхательства от зависти. Я уже вошла в историю как прима-балерина, самая узнаваемая на сегодняшний день. Шутя говорю — как балерина всея Руси».



«Счастье — в любви. Любви к искусству. К своему делу. К своему призванию. Счастье в любви детей».



«У балерин нет возраста. Я молодая, яркая, сексуальная, интересная. Мне не могут простить красоты, свободы, умения оставаться собой, сохранять свою позицию».



«Истинная красота, истинное величие в малом — в том, чтобы, несмотря ни на что, оставаться человеком. Быть честным перед собой и окружающими. Не предавать себя и других. И в том числе ответственно распорядиться тем даром, которым наградил каждого человека Бог».



«Мне Бог дал талант и трудолюбие, не спрашивая за это платы. И в благодарность ему и благодаря ему я стала светить для людей, быть их музой и вдохновением, расплачиваясь за это своим трудом, своим потом, слезами, обретя умение проходить все жизненные испытания, преодолевать противодействие и трудности, отстаивать правду смело, с честью и достоинством».



«Я — патриот своей Родины, это моя страна, мне нравится здесь жить, и я не могу уехать, как это сделали некоторые! Здесь моя публика, которая меня любит, и для которой я выступаю!».

Фото: www.legion-media.com/Persona Stars/038



«Не страшно обманываться, потому что когда нас обманывают, это гораздо лучше и честнее, чем когда обманываем мы».



«Все, что можно купить за деньги — уже дешево».



«Жизнь всегда должна быть естественной, красивой, гармоничной. Замечательно, когда в ней присутствует то самое бунинское „Легкое дыхание“. Невозможно распланировать жизнь — недаром говорят, что человек предполагает, а Бог располагает».



«Самое главное для женщины — ощущение, что все происходящее в ее жизни очень важно для человека, который рядом с ней».



«Творчество и любовь должны быть параллельны, без превосходства одного над другим».



«Для человека, который считает себя личностью, нет другого пути к заслуженному успеху, кроме постоянной упорной работы».



«Мир задуман Господом достаточно мудро, чтобы каждая отдельная судьба развивалась по лучшему из сценариев. Все, что происходит, происходит вовремя и не зря».



«На Земле не стоит искать правды. Люди настоящие, порядочные, открытые — вот те, кто мне нравится. Мне тоже хочется быть честной, искренней и не держать камня за пазухой. Надеюсь, что я такая и есть».



«Примеривание чужих масок не ведет ни к чему хорошему: в них так легко запутаться. Стремлюсь стать лучше, сделать больше хорошего. Скрывая свое истинное лицо от других, мы ломаем себя».

Фото: www.legion-media.com/Persona Stars/038



«Звездная болезнь приносит с собой остановку в творчестве, это путь назад, в никуда. Я бы не удержалась на ногах, если бы у меня закружилась голова в самом начале карьеры, когда я в миг стала популярной. Я помню об этом и стараюсь критически воспринимать дифирамбы, больше обращать внимание на текущие творческие задачи, работать и совершенствоваться».



«Настоящее искусство — это то искусство, которое передается от сердца к сердцу. Оно всегда лично, в настоящем искусстве всегда есть частичка человеческой души и искорка от Бога, которая и делает это искусство живым, волнующим, трогательным».



«Осознание свободы и помогает на все находить время и правильно его распределять. Верю в удачу, она бывает. Двери в удачу открываются каждому человеку. Важно только ее видеть, не сидеть на диване, когда она открывается тебе, не проходить мимо, но благодарить судьбу за встречи, за успех, за добрых людей, которые тебя окружают. Благодарность — необходимое условие удачи».



«Умею прощать. Могу простить многое. Наверное, не все. Трудно простить низость и мелочность. Наша совесть — строгий судья. Человек, поступающий мерзко, обрекает себя на мучения совести, поэтому мстить ему бессмысленно. Низкий человек и так получит по заслугам».



«Ложка дегтя в моей жизни — зависть, преследующая меня по пятам. Понимаю, что отчасти я и сама виновата — у нас же принято не показывать свое счастье, не рассказывать о своих мужчинах, а помалкивать или еще лучше — постоянно жаловаться. Таких все любят, жалеют их и закрывают глаза на все то, что мне никогда не простят. Те, кто множит вокруг меня эти скандалы и смакует их в соцсетях, вызывают смесь раздражения и жалости. Мне так и хочется сказать им, чтобы они уже наконец перестали жить моей жизнью, а занялись своей».



«Помимо двух моих самых священных ипостасей — сцена и балетный зал, я делаю все, что хочу. Я счастливая женщина, счастливая балерина и счастливый человек — успешный, самодостаточный, богатый, добрый, светлый, отзывчивый».



«Когда твою судьбу на сцене решают деньги и связи — страдает искусство».

Фото: www.legion-media.com/Persona Stars/053



«У меня можно украсть драгоценности и деньги, но я по этому поводу не волнуюсь, потому что украсть любовь зрителей невозможно».



«Я могу позволить себе утром покурить кальян, выпить бокал просекко, послать всех и сказать: „Люди добрые, а теперь пусть весь мир подождет“».



«Для осуществления Мечты не так важно, есть ли у тебя врожденные способности и материальные возможности. Главное — это желание и настойчивый повседневный труд на пути к цели. И тогда можно достичь самых больших высот во всех сферах».



«Для меня штамп в паспорте вообще не имеет значения. Он ничего не решает. Я понимаю, что если решу соединить свою судьбу с судьбой сильного и богатого мужчины, без этого штампа он будет больше мне доверять. Пусть будет так — чувства важнее».



«Я не безразлична людям, ко мне привлечено внимание. Человек познается только в личном общении, а не через интернет, я открываю людям свою душу. Те, кто меня знает, вот эти люди могут слагать обо мне мнение, а все остальные меня не знают, и мне жаль, что люди открывают интернет и читают не то, что есть на самом деле».



«Мои шпагаты — это не провокация, а демонстрация возможностей тела, которое я годами тренировала. Это часть моей профессии».

Фото: www.legion-media.com/Михаил Терещенко/ТАСС



«Я никогда не просила ролей — я их заслуживала. И если кто‑то думает, что все досталось мне легко, он глубоко ошибается».



«Мои фото посмотрят молодые мальчишки и подумают, что я не только вобла сушеная на сцене, но и красивая женщина на пляже».



«Трудолюбие и дисциплина-это качества, выработанные у меня с детства. И уже с первого класса балетной Академии в Петербурге я научила себя привыкать к боли, стирая пальцы в кровь в пуантах. Мама помогала каждый вечер делать ванночки с марганцовкой в тазике, а потом посыпала растолченными таблетками стрептоцида и заклеивала пластырем. По сей день пуанты-моя любимая и драгоценная обувь. Боли в суставах, следы от ленточек пуант, которые остаются еще несколько часов после репетиций-это уже привычное состояние. Но гораздо тяжелее выносить боль моральную от предательства людей, от разочарования, от низости и подлости. Но мне свойственно сохранять позитив в любых ситуациях. И жить по совести и добропорядочности. И очень смело».



«Мне все равно, что скажет о моей фигуре балетное тупье».