«Завидуйте молча»: как высоко взлетала и низко падала Волочкова за 50 лет

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Не каждая танцовщица — заслуженная артистка, и уж точно не каждая заслуженная артистка — известная на всю Россию звезда шоу-бизнеса. В чем феномен балерины?

Из Большого театра уходят часто — это не новость, но многие ли после этого получают более масштабную известность?

История заслуженной артистки РФ — уникальный случай превращения из яркой прима-балерины и первой солистки главного театра страны в ярчайшую звезду всей национальной сцены.

Как Волочковой удается после каждого «падения» взлетать еще выше? К 50-летнему юбилею балерины и светской дивы 5-tv.ru собрал самые поразительные факты ее эстрадного пути.

Бесталанная студентка великого училища

Александра Яковлева/ИТАР-ТАСС

Будущая балерина родилась в интеллигентной ленинградской семье. Ее отец — чемпион СССР по настольному теннису, мать — экскурсовод.

Желание танцевать появилось у нее рано, но родители восприняли его серьезно.

«Балет — это вся моя жизнь. В пять лет у меня появилась цель стать балериной, и я очень счастлива, что меня мама тогда привела в Мариинский театр на балет «Щелкунчик“», — рассказывала артистка в интервью НСН.

При первой попытке поступления в училище девочке сказали об отсутствии нужных физических данных. Однако второй шанс ей предоставил художественный руководитель Академии русского балета Константин Сергеев — благодаря ему Волочкова все же была зачислена.

Преподаватели училища травили девочку, однокурсницы сочувствовали, а сама она упорно не сдавалась: упражнялась самостоятельно и с репетитором.

«Педагог по балету Дина Сергеевна Лебедева мне каждый день говорила: „Да не станешь ты балериной, Волочкова. Дай дорогу одаренным, девочка“. Так она разрушала мою надежду. Но я с детства была очень сильным духом человеком, трудолюбивым, упорным. Помимо училища я еще дополнительно занималась с преподавателем, которого наняли мои родители. На двух квадратных метрах, в маленькой комнате мое становление проходило», — вспоминала балерина в беседе с РИА Новости.

Подающая надежды выпускница

Дмитрий Коробейников/РИА Новости

Еще будучи студенткой предвыпускного курса, в 1994 году Волочкова дебютировала на сцене Мариинского театра, исполнив партию Одетты-Одиллии в «Лебедином озере».

Академию, куда с таким трудом поступала танцовщица, она в итоге окончила с красным дипломом и почти сразу после выпуска поступила в труппу на положение солистки.

В первые годы работы она исполнила главные партии в ключевых постановках театра: «Жизель», «Корсар», «Лебединое озеро», «Раймонда» и «Жар-птица».

В 1996 году молодая балерина одержала победу на Международном конкурсе артистов балета имени Сержа Лифаря в Киеве. С труппой Мариинки она активно гастролировала по миру, выступая в США, странах Европы и Азии.

Одетта Большого театра

Екатерина Чеснокова/РИА Новости

В 1998 году карьера Волочковой совершила новый виток. Ее пригласил в Большой театр знаменитый балетмейстер Владимир Васильев для исполнения партии в своей новой постановке «Лебединого озера». Дебют прошел успешно, и балерина вошла в состав труппы.

«В Большом меня не особенно приняли, потому что я пришла туда, уже будучи примой Мариинского театра, имея свою концертную программу. Я не была марионеткой, зависящей от руководства. И я понимаю, что для многих я как заноза из-за моего стремления к профессионализму», — вспоминала прима.

На главной сцене страны она танцевала ведущие партии в «Баядерке», «Раймонде», «Спящей красавице» и других спектаклях, в основном в редакциях Юрия Григоровича.

Гастроли в Великобритании в начале 2000 года подтвердили профессионализм танцовщицы. Волочкова получила приглашение в Английский национальный балет, где хореограф Дерек Дин специально для нее создал партию Феи Карабос в «Спящей красавице».

Вернувшись в Москву, она подписала контракт на главные партии в Большом театре. Там в 2002 году, прямо на сцене, ей вручили премию «Бенуа танца», а позже присвоили звание заслуженной артистки России.

Артистка без театра

Олег Дьяченко/ТАСС

Период успеха совпал с кадровыми переменами в театре. После ухода Владимира Васильева отношения балерины с новой администрацией стали стремительно портиться.

К тому моменту Волочкова уже была яркой медийной персоной, что вызывало неоднозначную реакцию в консервативной балетной среде.

«Дойдя до уровня высокого эшелона, с уверенностью говорю, что в моем случае самое больное и тяжелое — это не какие-то травмы, увечья или физические недуги, а именно вынести груз невероятного, сливающегося на меня ушата грязи. Здесь нужна большая стойкость», — признавалась Волочкова НСН.

Летом 2003 года театр отказался продлевать с ней годовой контракт, предложив краткосрочное соглашение. Причинами назывались вопросы лишнего веса и отсутствие подходящего партнера.

«Строить перспективы в зависимости от того, похудеет Настя Волочкова или нет, я не мог», — эту фразу тогда гендиректора театра Анатолия Иксанова активно распространяли СМИ.

Волочкова же уверяет, что никогда не позволяла себе ничего лишнего в еде и всегда следила за фигурой.

«Почти ничего не ем еще с балетного училища. Я была одержима творчеством, мне важно было быть стройной, худенькой. Вы что думаете, я не любила мамины пельмешки, макарошки и тортики? Конечно, любила. Но, придя в девять лет в училище, я сама себе сказала: „Настя, ты никогда больше не должна испытывать чувство голода“. Мама все годы моей учебы стряпала для меня овощные котлеты. Я даже муку не разрешала в них добавлять — только отруби и яйцо», — делилась Волочкова с РИА Новости.

Волочкова не согласилась с решением и обратилась в суд. В сентябре 2003 года ее официально уволили из труппы. Сама артистка всегда связывала это с причинами, далекими от искусства.

По ее версии, увольнение стало местью со стороны влиятельного предпринимателя Сулеймана Керимова, с которым она рассталась спустя два года отношений.

Балерина утверждала, что администрация искусственно создала ситуацию, при которой работать стало невозможно, вынудив мужчин труппы подписать отказ от партнерства с ней.

Не подписал это письмо только Николай Цискаридзе, который позже в интервью подтверждал, что конфликт имел не художественную подоплеку.

Суд восстановил Волочкову в должности, но фактически работать в театре она уже не могла.

Прима медийной сцены

Михаил Воскресенский/РИА

С 2005 года Волочкова полностью сосредоточилась на собственных проектах.

«Знаете, балерина — это статус на всю жизнь, тем более если она с именем. После ухода из Большого театра у меня был авторский проект „Лестница в небо“, который в Кремлевском дворце был показан дважды. Были мои шоу со звездами эстрады. Есть спектакль „Одержимость“ — про маленькую девочку, которая захотела стать балериной, в общем, про меня. Я отличаюсь от других балерин. Я в кино снималась, играла в драматических постановках, две книги написала», — отмечала Волочкова.

В 2009 году вышла автобиографическая книга Волочковой «История русской балерины», а в 2010 она получила степень МВА в Высшей школе экономики.

Звезда своего балетного века

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Анастасия Волочкова — выпускница элитной Академии Вагановой, солистка двух главных театров страны, обладательница международных наград. Ее феномен — это пример перехода из системы строгого академизма в вольный и яркий мир шоу-бизнеса.

Стойкость классической школы подарила танцовщице стержень и внутреннюю стойкость, которые мотивируют ее никогда не расслабляться.

«День начинается с того, что я окунаюсь в ледяную купель, которая стоит на участке. Потом я пью зеленый чай, после этого иду в балетный зал, репетирую, занимаюсь, делаю гимнастику с резинками, эспандерами, подкачиваю те суставы, которые требуют этой работы. И потом могу позволить себе интервью, съемки, встречи, которые мне необходимы, обсуждения моих творческих проектов. Сама пишу сценарий для своего спектакля. Написала уже много. День мой проходит просто очень счастливо, поэтому всем завистникам хочется сказать: завидуйте молча», — описывала Волочкова свой день сайту WomanHit.ru.

Она сумела превратить личный бренд в работающий проект. С каждым годом после ухода из первых театров страны прима становится все более востребованной медиаперсоной.

«У балерин нет возраста. Я молодая, яркая, сексуальная, интересная. Мне не могут простить красоты, свободы, умения оставаться собой, сохранять свою позицию. Если вы хотите рассмешить Бога, расскажите ему о своих планах. Вот как Бог даст, так у меня все и будет», — подчеркнула артистка в интервью РИА Новости.