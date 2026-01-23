«Двое: я и моя тень»: как изменились актеры фильма за 31 год

Фото: Кадр из к/ф «Двое: я и моя тень», реж. Энди Теннант, 1995 г.; 5-tv.ru

За легким сюжетом скрывались актеры, чьи жизни после премьеры пошли по совершенно разным путям.

Фильм «Двое: я и моя тень» стал одной из самых теплых и запоминающихся комедий 1990-х. История двух одинаковых девочек, которые решили поменять судьбы взрослых, покорила зрителей по всему миру.

Прошли десятилетия, юные героини давно выросли и сильно изменились — внешне и внутренне. Как сегодня выглядят и чем занимаются звезды культового фильма — читайте в материале 5-tv.ru.

Мэри-Кейт Олсен — Аманда Леммон

Фото: Кадр из к/ф «Двое: я и моя тень», реж. Энди Теннант, 1995 г.; www.gettyimages.com/Amy Sussman / Stringer

В фильме «Двое: я и моя тень» Мэри-Кейт Олсен сыграла живую, дерзкую и эмоциональную Аманду, воспитанницу приюта. Для зрителей середины 1990-х она была прежде всего «той самой девочкой из кино», но сегодня ее имя ассоциируется совсем с другим миром — закрытым и почти недосягаемым.

Мэри-Кейт Олсен родилась 13 июня 1986 года в Калифорнии. Актерская карьера началась буквально с младенчества: вместе с сестрой-близнецом Эшли она сыграла Мишель Таннер в культовом сериале «Полный дом». Именно этот проект сделал сестер Олсен одними из самых узнаваемых детей на телевидении 1990-х.

В подростковом возрасте Мэри-Кейт активно снималась в семейных фильмах и комедиях, включая «Паспорт в Париж» и «Однажды в Риме». Повзрослев, она попыталась сменить амплуа и снялась в более серьезных проектах, в том числе в фильмах «Побеждая Лондон» и «Безумие».

Мэри-Кейт Олсен с юных лет находилась под пристальным вниманием прессы, и со временем это стало для нее серьезным испытанием. В начале 2000-х она открыто говорила о проблемах со здоровьем, в 2004 году прошла лечение от расстройства пищевого поведения. Этот период стал для нее точкой переосмысления жизни и карьеры.

Со временем актриса отошла от кино и сосредоточилась на моде. Вместе с Эшли она основала бренд, который получил признание в индустрии и несколько престижных наград. Сегодня Мэри-Кейт редко появляется на публике и предпочитает закрытый образ жизни, оставаясь при этом одной из самых влиятельных фигур в мире моды.

В личной жизни актриса предпочитает закрытость. Известно, что в 2015 году она вышла замуж за французского финансиста Оливье Саркози, однако брак продлился недолго: в 2021 году пара официально развелась. После этого Мэри-Кейт практически исчезла из светской хроники и крайне редко дает интервью, выбирая спокойную и непубличную жизнь.

Эшли Олсен — Алисса Кэллоуэй

Фото: Кадр из к/ф «Двое: я и моя тень», реж. Энди Теннант, 1995 г.; www.globallookpress.com/Dennis Van Tine

Эшли Олсен в фильме исполнила роль Элиссы — сдержанной, воспитанной девочки из обеспеченной семьи. В отличие от сестры, она довольно рано поняла, что актерство — не ее путь. Уже в конце 2000-х Эшли постепенно отошла от кино, не стремясь к взрослым ролям и публичной актерской карьере.

Причину ухода из кино Эшли объясняла просто: ей было комфортнее работать за кадром. Вместе с Мэри-Кейт она полностью переключилась на моду и стала соосновательницей бренда, который со временем получил признание в индустрии высокой моды и несколько престижных наград. Эшли занимается в основном бизнес-стороной бренда и редко появляется на публике.

О личной жизни Эшли известно немного — она принципиально ее не афиширует. В декабре 2022 года стало известно, что она тайно вышла замуж за художника Луиса Айснера, а в 2023 году у пары родился сын по имени Отто.

Керсти Элли — Диана Берроуз

Фото: Кадр из к/ф «Двое: я и моя тень», реж. Энди Теннант, 1995 г.; www.gettyimages.com/David Livingston / Contributor

Керсти Элли родилась 12 января 1951 года в Канзасе и начинала карьеру вовсе не в кино — сначала она мечтала о дизайне интерьеров. Все изменилось в начале 1980-х, когда актриса получила роль в фильме «Звездный путь II: Гнев Хана». Настоящая слава пришла позже — благодаря сериалу «Веселая компания», где Элли сыграла Ребекку Хау и получила две премии «Эмми».

В 1990-х она была на пике популярности, снимаясь в комедиях и семейных фильмах, включая «Двое: я и моя тень», где сыграла Диану.

Личная жизнь Элли была непростой. Первый брак актрисы длился шесть лет с ее школьным возлюбленным Робертом Элли. Затем она вышла замуж за актера Паркера Стивенсона. В 1990 году у актрисы случился выкидыш, после чего пара приняла решение усыновить двоих детей: Уильяма Тру и Лилли Прайс. Однако их брак распался в 1997 году.

В последние годы жизни актриса реже появлялась на экране, но оставалась заметной фигурой в медиа. Керсти Элли скончалась 5 декабря 2022 года из-за онкологии в возрасте 72-х лет.

Стив Гуттенберг — Роджер Кэллоуэй

Фото: Кадр из к/ф «Двое: я и моя тень», реж. Энди Теннант, 1995 г.; www.gettyimages.com/Jamie McCarthy / Staff

Стив Гуттенберг родился 24 августа 1958 года в Нью-Йорке и стал одним из самых узнаваемых актеров комедий 1980-х и начала 1990-х. Его карьера стремительно пошла вверх после выхода фильмов «Полицейская академия», «Кокон» и «Трое мужчин и младенец».

В фильме «Двое: я и моя тень» Гуттенбергу было 37 лет, там он сыграл заботливого и интеллигентного отца одной из девочек — роль, которая органично вписалась в его экранное амплуа.

Со временем Стив Гуттенберг сосредоточился на телевидении, театре и независимом кино, а также на благотворительности и писательской деятельности. Он продолжает сниматься, но делает это выборочно, предпочитая спокойный ритм жизни без постоянного внимания прессы.

Гуттенберг был женат на модели и актрисе Дениз Бикслер с 1988 по 1992 год. После он связал себя узами брака с журналисткой Эмили Смит. Однако в 2025 году стало известно, что пара приняла решение развестись спустя шесть лет совместной жизни.

Филип Боско — Винченцо

Фото: Кадр из к/ф «Двое: я и моя тень», реж. Энди Теннант, 1995 г.; www.gettyimages.com/Matt Carr / Contributor

Филип Боско родился 26 сентября 1930 года в Нью-Джерси и был прежде всего театральным актером, для которого сцена всегда оставалась важнее кино.

Широкому зрителю он запомнился ролями второстепенных, но очень выразительных персонажей — интеллигентных, ироничных, иногда ворчливых, но всегда живых. В фильме «Двое: я и моя тень» он сыграл дедушку одной из героинь, добавив картине теплоты и тонкого юмора.

Филип Боско был женат на своей студенческой любви Нэнси Энн Данкл, в браке у них родились целых семь детей. А от них позже и 15 внуков. Актер скончался 3 декабря 2018 года.

Джейн Сиббетт — Кларисса

Фото: Кадр из к/ф «Двое: я и моя тень», реж. Энди Теннант, 1995 г.; www.gettyimages.com/Eamonn M. McCormack / Stringer

Джейн Сиббетт родилась 28 ноября 1962 года в Калифорнии и начала карьеру в конце 1980-х, постепенно закрепившись в телевизионных и кинопроектах. Наибольшую известность ей принесли роли в популярных сериалах 1990-х, а также образ изящной и сдержанной Клариссы Кенсингтон в фильме «Двое: я и моя тень».

В 1990-е Сиббетт активно снималась в кино и на телевидении, но со временем стала все реже появляться на экране, решив переключиться на продюсерскую деятельность.

Джейн Сиббетт была замужем за сценаристом и продюсером Карлом Финком, от которого родила троих детей. Однако спустя некоторое время их брак распался.