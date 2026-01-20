Блины скармливали скотине, жгли и бросали в поле: древние смыслы Масленицы

Фото: 5-tv.ru

Как вообще появилась Масленица? И были ли изначально блины традиционным блюдом праздника?

Традиция печь блины на Масленицу уходит корнями в глубокую древность и сочетает в себе языческие, аграрные и христианские традиции.

Это блюдо стало символом праздника благодаря своей форме, цвету и ритуальному значению, которое менялось с течением времени. Подробнее о возникновении праздника — в материале 5-tv.ru.

Исторические корни Масленицы и роль блинов

Масленица — древний праздник, который существовал у восточных славян задолго до принятия христианства. Его первоначальное название — Комоедица — связано с культом медведя («ком» — медведь), который пробуждался от зимней спячки. Праздник символизировал победу солнца над зимней тьмой и возрождение природы.

Круглая форма и золотистый цвет блинов ассоциировались с солнцем — источником тепла и жизни. Исследователь русского фольклора А. Н. Афанасьев в работе «Поэтические воззрения славян на природу» (1865–1869) писал: «Блин, приготавливаемый на Масленицу, — это символ Ярилы-солнца, дарующего тепло и жизнь». Славяне верили, что, поедая блины, они «впитывают» энергию солнца, которая должна помочь прогнать зиму.

Этнограф И. И. Шангина в книге «Русские праздники» отмечала: «Масленица была временем, когда люди стремились ускорить приход весны. Блины, как символ солнца, должны были помочь этому процессу магическим образом».

Религиозный контекст: Масленица и Великий пост

С приходом христианства Масленица (Сырная седмица) стала частью церковного календаря. Она предшествует Великому посту, когда верующие отказываются от скоромной пищи (мяса, яиц, молока).

Идея печь блины возникла из необходимости израсходовать запасы молока, масла и яиц перед постом. Блины соответствовали правилам Сырной седмицы, и церковь их не запрещала.

Интересно, что в православной традиции блины иногда называли «поминальной» едой. Это связано с обычаем поминать усопших накануне поста. В некоторых губерниях первый блин отдавали нищим «за упокой души» или оставляли на окне для предков.

Символика блинов в обрядах

Блины и плодородие

В аграрных обществах урожай зависел от солнца. Блины, как символ светила, использовались в ритуалах для привлечения плодородия.

Например, первый блин отдавали скотине или бросали в поле, «кормя» землю. Блины подбрасывали со словами: «Чтобы рожь росла высокая!».

Поминальная традиция

На Масленицу поминали предков. Блины оставляли на окнах или относили на кладбище. Крестьяне считали, «будто надежным способом связи с иным миром является обычай печь блины».

В последний день Масленицы, в Прощеное воскресенье, люди жгли костры, куда кидали блины, приговаривая: «Гори, блин, гори, Масленица».

Также был распространен обычай вкладывать блин в руки чучелу Масленицы, с которым его потом и сжигали. Это не только прощание с Масленицей, но и со своими предками.

Брачно-семейная символика

Масленичный комплекс включал обряды, связанные с браком и семьей. Например, существовал обычай «посещения молодухами (первый год состоящих в браке) своих родителей», поскольку считалось, что на Масленицу заканчивался цикл свадебных обрядов и происходило окончательное отчуждение молодой женщины от своего рода. Угощали молодых обязательно блинами.

В Псковской губернии на Масленицу приходился обычай ритуального выкупа молодой жены у ее родной общины (в основном у мужского населения), помимо денег выкупом служили блины, либо их ели после осуществления этого действия.

Эволюция традиции

Слово «блин» образовано с помощью суффикса «-ин» от общеславянского корня *ml-, что и глагол «молоть». Буквально «блин» значит «приготовленное из молотого», то есть из муки.

Блины появились в русской кухне не ранее XV века, а главным масленичным угощением они стали только в начале XIX столетия. Первоначально на Масленой неделе угощались любой сдобной выпечкой и прежде всего пряженой — жаренной в масле.

Образную характеристику блина как ритуального кушанья дал писатель Александр Куприн.

«Блин кругл, как настоящее щедрое солнце. Блин красен и горяч, как горячее всепрогревающее солнце, блин полит растительным маслом — это воспоминание о жертвах, приносимых могущественным каменным идолам. Блин — символ солнца, красных дней, хороших урожаев, ладных браков и здоровых детей», — писал он.

Этнографические особенности: региональные традиции приготовления блинов

Рецепты и ритуалы, связанные с блинами на Масленицу, заметно различались по регионам.

Северная Русь (Архангельская, Вологодская губернии):

Блины пекли из ржаной муки, часто с добавлением гречневой;

Подавали с топленым маслом и сметаной, иногда с соленой рыбой;

В Архангельской губернии блины делали толстыми, почти как лепешки — их называли «блины-караваи»;

Опару для блинов иногда готовили на снегу во дворе при свете луны, приговаривая: «Месяц ты месяц, золотые рожки твои рожки! Взгляни в окошко, подуй на опару» — считалось, что это делает блины более рыхлыми.

Центральная Россия (Московская, Владимирская, Тверская губернии):

Пекли классические тонкие блины из пшеничной муки;

Часто добавляли гречневую муку — такие блины имели характерный коричневатый оттенок и особый аромат;

Традиционные начинки: икра, селедка, грибы, творог, мед;

В Москве и Подмосковье существовала традиция печь «ажурные» блины с множеством мелких дырочек.

Поволжье (Нижегородская, Казанская губернии):

Использовали смесь пшеничной и гречневой муки в равных пропорциях;

Блины подавали с каймаком (густыми сливками) и медом;

В Казанской губернии существовала традиция начинять блины рубленой зеленью с яйцом.

Сибирь (Тобольская, Томская губернии):

Блины пекли на дрожжах, очень пышные;

Часто замораживали готовые блины и брали в дорогу — они долго не портились;

К блинам подавали варенье из таежных ягод: брусники, клюквы, морошки.

Юг России (Воронежская, Курская губернии):

Блины пекли из пшеничной муки на сыворотке;

Подавали со сметаной и соленым творогом;

В некоторых станицах блины начиняли рубленой зеленью и вареными яйцами.

Масленичная неделя: традиции по дням

Каждый день Масленицы имел свое название и особые традиции, связанные с блинами:

Понедельник — «Встреча»:

Начинали печь первые блины;

Первый блин клали на слуховое окошко «для душ родительских» или отдавали нищим «за упокой души»;

Делали чучело Масленицы.

Вторник — «Заигрыши»:

Молодежные гуляния, смотрины невест;

Приглашения на блины: «У нас горы снежные готовы и блины напечены — просим жаловать!».

Среда — «Лакомка»:

Зятья ходили в гости к тещам на блины;

Считалось, что чем больше блинов съест зять, тем счастливее будет семейная жизнь.

Четверг — «Разгуляй»:

Начало «широкой» Масленицы — массовые гуляния;

Блины раздавали всем участникам игр и забав.

Пятница — «Тещины вечерки»:

Теперь зять угощал тещу блинами;

Щедрое угощение обещало хорошие отношения в семье.

Суббота — «Золовкины посиделки»:

Невестка приглашала в гости золовок (сестер мужа) и угощала блинами.

Воскресенье — «Прощеное воскресенье»:

Кульминация праздника — сжигание чучела Масленицы;

Перед сожжением в руки чучелу вкладывали блин;

Все просили друг у друга прощения;

Последний день, когда можно было есть скоромные блины.

Альтернативные научные гипотезы

Не все исследователи согласны с «солнечной» теорией происхождения блинов на Масленицу. Рассмотрим альтернативные точки зрения:

1. Поминальная теория (фольклористы Владимир Пропп и Дмитрий Зеленин):

Блины — древнейшая форма печеной мучной еды, изначально использовавшаяся в поминальных обрядах. На Масленицу поминали предков, чтобы заручиться их поддержкой перед началом сельскохозяйственных работ.

Пропп писал:

«Почему при поминках употреблялись блины — на этот вопрос можно ответить только предположительно. По-видимому, блины — древнейшая форма печеной мучной еды».

2. Теория аграрных жертвоприношений (исследователь Борис Рыбаков):

В своем труде «Язычество древних славян» (1981) он предполагал, что блины имитировали «хлеб мертвых», который клали в могилы.

Так, раньше в субботу накануне Масленицы специально пекли блины для умерших родных, которые оставляли на божнице, слуховом окне или крыше, клали на могилы.

3. Теория хозяйственного утилитаризма (историк Николай Костомаров):

«Блины не составляли принадлежности Масленицы, как теперь. Символом Масленицы были пироги с сыром и хворосты — вытянутое тесто с маслом», — отмечал он.

4. Теория позднего распространения (Максим Сырников):

Историк кулинарии утверждает, что на неделе перед Великим постом в старину лакомились хворостом, сырниками, пряжеными пирогами, а блины считались повседневной едой. А

повсеместное распространение блинов как главного масленичного блюда произошло лишь в XIX веке.

Масленица в современности

Сегодня блины остаются главным символом Масленицы, объединяя языческие и христианские традиции. В современной России праздник отмечается как светский.

В городах устраивают массовые гуляния, конкурсы на лучшее угощение, соревнования по поеданию блинов. Появляются новые традиции: например, в 2023 году в Москве испекли блин диаметром три метра — это стало рекордом России.

Рестораны и кафе предлагают специальные масленичные меню с десятками видов блинов. А школы и детские сады проводят тематические утренники с угощением блинами.

Интересные факты о блинах на Масленицу

