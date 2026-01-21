А вы их узнаете? Как изменились актеры «Джуманджи» с 1995 года

Фото: Кадр из к/ф «Джуманджи», реж. Джо Джонстон, 1995 г.

В семейном кино снялись Робби Уильямс, Кирстен Данст и другие актеры.

Фильм «Джуманджи» 1995 года с Робином Уильямсом, Кирстен Данст, Брэдли Пирсом и Бонни Хант в главных ролях стал классикой семейного кино.

Картина запомнилась зрителям захватывающим сюжетом, хорошими для своего времени спецэффектами и яркими актерскими работами. Но как сложилась карьера актеров после выхода ленты?

Робин Уильямс

Фото: www.gettyimages.com/Vera Anderson/Contributor; Кадр из к/ф «Джуманджи», реж. Джо Джонстон, 1995 г.

Роль Алана Пэрриша стала для Робина Уильямса еще одним этапом в успешной карьере. К тому времени он уже был известен по фильмам «Миссис Даутфайр», «Капитан Крюк», «Пробуждение» и другим.

После «Джуманджи» Уильямс продолжил сниматься в комедиях и драмах, озвучивал мультфильмы (например, Джина в «Аладдине»). В 1997 году он получил «Оскар» за роль второго плана в фильме «Умница Уилл Хантинг».

При этом режиссер Джо Джонстон сомневался, стоит ли приглашать Робина Уильямса на роль из-за его репутации импровизатора. Он боялся, что актер отклонится от сценария.

Однако в итоге Уильямс понял важность следования тексту, хотя и добавлял в реплики свою «изюминку». Джонстон часто снимал по два дубля: в одном придерживался сценария, в другом позволял Уильямсу импровизировать.

«Работать с Робином было так здорово, потому что он был таким талантливым и удивительным актером и человеком. Он вдохновлял всех вокруг себя. Он смог превратить то, что могло быть невероятно напряженной рабочей обстановкой с учетом всех сложностей создания фильма с тяжелыми спецэффектами, во что-то веселое и легкое, даже игривое, большую часть времени», — вспоминал после про него коллега по съемкам «Джуманджи» Брэдли Пирс.

Однако в последние годы жизни актер страдал от депрессии, тревожности и, по некоторым данным, деменции. 11 августа 2014 года Робин Уильямс покончил с собой.

Джонатан Хайд

Фото: www.globallookpress.com/Gary Mitchell; Кадр из к/ф «Джуманджи», реж. Джо Джонстон, 1995 г.

Джонатан Хайд сыграл две роли: отца главного героя Алана Пэрриша (Сэма Пэрриша) и охотника Ван Пелта, который преследует Алана в мире игры.

До съемок в «Джуманджи» Джонатан Хайд уже имел более 20 лет профессионального опыта. Он окончил Королевскую академию драматического искусства в 1972 году, получив Золотую медаль Бэнкрофта за выдающиеся успехи.

Одной из самых заметных ролей перед «Джуманджи» стала роль дворецкого Герберта в семейной комедии «Богатенький Ричи» (1994) с Маколеем Калкином. Кроме того, Хайд снимался в сериалах, включая «Приключения Шерлока Холмса» (где сыграл Калвертона Смита).

В «Джуманджи» Хайд создал контрастные образы: Сэм Пэрриш — добропорядочный отец, а Ван Пелт — опасный охотник, один из антагонистов игрового мира.

«Это были странные съемки. Мы провели в Ванкувере всю зиму. Это мокрый, холодный город. На пять месяцев это стало немного утомительным занятием», — вспоминал он потом съемочный процесс в интервью для The New York Times.

После «Джуманджи» Джонатан Хайд продолжил активную карьеру в кино и на телевидении. Среди его ярких ролей: Джозеф Брюс Исмей в «Титанике» (1997), за которую он был номинирован на премию Гильдии киноактеров США; египтолог Аллен Чемберлен в «Мумии» (1999); Огилви в «Багровом пике» (2015); адвокат Дэвид Нэпли в мини‑сериале «Очень английский скандал» (2018) с Хью Грантом; а также роль Лесли Вудроу в «Бруталисте» (2024).

Также Хайд женат на шотландской оперной певице Изобель Бьюкенен, у пары две дочери, одна из которых — актриса Джорджия Кинг.

Кирстен Данст

Фото: www.globallookpress.com/imageSPACE; Кадр из к/ф «Джуманджи», реж. Джо Джонстон, 1995 г.

Для Кирстен Данст «Джуманджи» не стала дебютной работой — до этого она снималась в «Звездном пути: Следующее поколение» и «Интервью с вампиром». Роль в «Джуманджи» укрепила ее позиции в Голливуде. Позже актриса прославилась как Мэри Джейн Уотсон в трилогии о Человеке-пауке.

В 2011 году за роль в фильме Ларса фон Триера «Меланхолия» Данст получила приз за лучшую женскую роль на Каннском фестивале и премию «Сатурн».

В 2021 году она сыграла в драме «Власть пса», за что была номинирована на «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана.

В 2025-м актрису можно было увидеть в криминальной драме «Грабитель с крыши».

Брэдли Пирс

Фото: www.globallookpress.com/David Bro; Кадр из к/ф «Джуманджи», реж. Джо Джонстон, 1995 г.

Брэдли Пирс, сыгравший Питера Шепарда, не стал звездой Голливуда. После «Джуманджи» он изредка снимался в эпизодических ролях и занимался озвучиванием

Среди других заметных работ: главная роль Пита Лэндера в семейной комедии «Воришки» (1997), а также участие в сериале «Звездный путь: Вояджер» (1995–2001), где он сыграл Джейсона Джейнвея.

Он также снимался в сериале «Лоис и Кларк: Новые приключения Супермена» (1993–1997) и озвучил персонажа в мультфильме «Питер Пэн: Возвращение в Нетландию» (2002).

В 2000‑х годах Пирс стал реже появляться на экране, но продолжил заниматься озвучиванием. Параллельно он развивал и другие направления деятельности: вместе с актером Джои Зиммерманом основал продюсерскую компанию, специализирующуюся на создании короткометражных фильмов и «гик-контента».

Кроме того, он стал соучредителем компании, которая занимается обучением барменов и созданием авторских коктейлей для мероприятий.

С 2005 по 2017 год Брэдли Пирс был женат на Шери Мари Холмс, в браке родились трое детей. Актер активно занимается благотворительностью.

Бонни Хант

Фото: www.globallookpress.com/Ron Adar; Кадр из к/ф «Джуманджи», реж. Джо Джонстон, 1995 г.

Бонни Хант, сыгравшая Сару Уиттл, до «Джуманджи» была известна по фильмам «Бетховен» и «Человек дождя». Роль в «Джуманджи» укрепила ее позиции в Голливуде. Позже она снялась в «Зеленой миле», «Джерри Магуайере» и других картинах.

Интересно, что на роль Сары изначально рассматривали Джейми Ли Кертис, Джулию Робертс, Деми Мур, Джуди Фостер и Мадонну. В итоге роль получила менее известная на тот момент актриса Бонни Хант.

С 1990-х годов Хант активно работала в озвучивании анимационных фильмов, среди которых «Корпорация монстров», «Тачки», «История игрушек» и другие. В 2018 году она появилась в мини-сериале «Побег из тюрьмы Даннемора».