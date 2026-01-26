Флора против всех: что ждать от второго сезона сериала «Дети перемен»

Фото, видео: Кадр из к/с «Дети перемен», реж. Сергей Тарамаев, Любовь Львова 2024 – 2026 г.; 5-tv.ru

Создатели криминальной драмы обещают зрителям много неожиданных поворотов.

Если вначале сериал «Дети перемен» справедливо сравнивали с другими популярными проектами о 1990-х, то развитие сюжета поменяло расстановку сил.

Из истории про «пацанчиков и их понятия» сериал превратился в масштабную семейную драму. Конфликт между матерью и сыном, жажда власти, предательство и месть — примерно на такой ноте оборвалась история героев в первом сезоне.

И вот, спустя почти год, Сергей Тарамаев и Любовь Львова готовы показать продолжение сериала. Самое время вспомнить, с чего все начиналось, и поразмышлять над тем, что будет дальше.

Что известно о втором сезоне сериала «Дети перемен»

Второй сезон обещает быть жестче первого. Между матерью и старшим сыном развернется настоящая война, способная уничтожить не только остатки семейных уз, но и людей вокруг.

«Флора никогда не делала чего-либо для себя, а действительно жила для семьи. И, мне кажется, когда она перешла на „другую сторону“, она лишь продолжила проговаривать этот текст как заклинание, которое создает видимость освобождения от ответственности за все, что сделано ее руками. По отношению к своим детям она остается неравнодушной, тревожной, беспокоящейся матерью, у нее действительно болит сердце за каждого из сыновей. Даже за Петра. Просто мир разворачивается перед Флорой, не оставляя ей выбора, кроме как войны с Петей. Или пряча этот выбор слишком далеко от ее восприятия», — рассказала сыгравшая Флору актриса Виктория Исакова.

Флора Борисовна решится управлять криминальной бандой, зрители увидят другую сторону матери Петра, Юры и Руслана. Рядом с ней появится новый персонаж — харизматичный мотоциклист по прозвищу Джин.

Его, кстати, сыграет Константин Плотников. Актер признался, что для вдохновения обращался к образам из культовых картин «Харли Дэвидсон и ковбой Мальборо» и «Беспечный ездок».

Отношения внутри семьи окончательно испортятся. У Петра появится твердое намерение свести счеты с матерью. Флору ждет непростое испытание.

«В первом сезоне моя героиня была олицетворением любви и семейного очага. В этом была ее сила, которая объединяла настолько разных детей, даже в самые темные времена. Но криминальный бизнес, в который она ввязалась, капля за каплей выдавил из нее все светлое, что делало Флору Флорой. И, мне кажется, ее настигло самое страшное наказание для любой матери — война с собственным сыном», — рассказала Исакова на закрытой премьере второго сезона сериала.

Кто расширит сюжет сериала «Дети перемен»

Помимо уже известных героев, в продолжении появятся несколько новых персонажей.

Одного из них сыграет актер Данил Стеклов, известный по «Трассе» и «Аутсорсу». Его герой будет мстить семье Флоры. Видимо, есть за что, потому что делать он это будет, скорее всего, весь сезон — не зря же Стеклов специально отращивал усы.

Но у Флоры появится и соратник — харизматичный байкер Джин в исполнении Константина Плотникова.

Также в сюжет проникнет родная сестра Флоры Настя, роль которой досталась Мариэтте Цигаль-Полищук. Ее персонаж — хитрая и падкая на мужчин женщина, которая после долгой разлуки решила наладить отношения с сестрой лишь потому, что та «поднялась». Еще в актерский состав вошли Алина Дулова, Глафира Глазунова, Валентина Анциферова и Игорь Черневич.

В продолжении криминальной драмы к своим ролям также вернулись Анна Снаткина, Сергей Гилев, Артем Кошман, Руслан Братов и Кузьма Котрелев.

В этом сезоне авторы сериала также решили включить в криминальную историю реальных знаковых фигур той эпохи. В одной из сцен «появится» сам кинорежиссер Алексей Балабанов. Его персонаж задаст Юре знаменитый вопрос: «В чем сила, брат?»

Как изменится лейтмотив сериала «Дети перемен»

Собственно, знаменитое высказывание Балабанова и определит лейтмотив нового сезона.

Все персонажи так или иначе придут к ответу. По словам создателей сериала, для Пети силой окажется состояние, когда нечего терять, для Юры — сострадание.

«Юра видит перемены, которые происходят с его семьей. Мне кажется, он чуть ли не единственный, кто хранит надежду, что его родные еще могут собраться вместе. Для меня „Дети перемен“ — прежде всего рассказ про семью и про людей. 1990-е — контрапункт этой семейной драмы, время перемен, когда люди не успевали за временем. Сломалось одно государство, на его месте появилось другое, с новыми законами и правилами жизни. В этом разломе было много горя и бед, но было и много драйва, свободы, возможностей. Это время надежд и ошибок», — отметил актер Макар Хлебников.

Актер Хетаг Хинчагов, исполняющий роль Руслана, видит силу своего персонажа в любви.

«Он всегда тянулся к этому чувству. Сначала хотел помирить маму с папой, потом — заслужить любовь братьев. И вот теперь он впервые по-настоящему влюбился в девушку», — отметил Хинчагов.

Этот сезон покажет, как меняются приоритеты и ценности героев в непростых обстоятельствах. Флора, окончательно вышедшая из образа заботливой матери, будет вынуждена делать непростой выбор между семьей и властью. Ее черный кожаный костюм и помада, загородный дом и личная охрана — лишь внешние атрибуты глубокой внутренней трансформации. Отдалится ли она окончательно от детей?

Настроение второго сезона сериала «Дети перемен» задаст семейная война.

«Настроение меняется в сторону жесткости, жестокости, я бы сказал. Потому что отношения между сыном Петром и матерью становятся абсолютно антагонистическими. И если первый сезон был какой-то попыткой соединить семью, наладить отношения, то здесь сегодня ты, а завтра тебя», — рассказал режиссер Сергей Тарамаев.

Накал страстей усилит факт внутренних изменений персонажей.

«Флора становится другой, и Петр становится другим. И здесь уже борьба на выживание», — добавил режиссер.

Второй сезон «Детей перемен» обещает быть не просто продолжением сериала о 1990-х, а изучением эпохи и общества того времени.

Что о съемках второго сезона сериала «Дети перемен» рассказали актеры



Актеру Константину Плотникову, известному по сериалам «Государь» и «Король и шут», образ брутального Джина уже был знаком. И все же сыграть друга Флоры оказалось непросто.

«Кожаные куртки довольно привычны уже, но, тем не менее, кожаная куртка была в другом амплуа. Поэтому было непросто местами разделять, что да, я в кожаной куртке, и да, у меня длинные волосы, но это совсем не тот человек, которого я уже играл», — признался актер в беседе с 5-tv.ru на премьере второго сезона сериала.

Джин — крутой парень на мотоцикле, способный решать проблемы, но и Флору обычной женщиной не назвать. В новых «Детях перемен» ей понадобится опора, которой и окажется байкер, бывший военный, с его страстью к приключениям и самоуничтожению.

«Я думаю, что два таких сильных персонажа встретились, соединились», — подчеркнул Плотников.

Понять своего персонажа ему помогли любовные сцены с Флорой.

«Он не боится вообще ничего. И не боится за себя, это такая самоотдача абсолютная — внешнее спокойствие в любых стрессовых ситуациях», — пояснил внутренний мир Джина актер.

А Славу Копейкина — сериального Петра — съемки второго сезона натолкнули на размышления о роли родителей в будущем их сыновей и дочерей.

«Первое, что нужно извлечь зрителям, — детьми надо заниматься, с ними нужно разговаривать, нужна сопричастность. Ребенку не нужны деньги, тачки, квартиры, ему нужен родитель», — убежден актер.

Во время съемок он с коллегами много спорил о роли Флоры как матери.

«Она, возможно, замечательная женщина, великолепная любовница. Но роль матери она выполняет ужасно, надо признать. <…> Она стала плохой матерью до того, как ей пришла в руки банда», — считает Копейкин.

По его словам, вместо того, чтобы заниматься детьми, она выбрала бизнес и мужчин.