Пережил своего друга: как живет обезьяна Майкла Джексона после смерти певца

Шимпанзе по кличке Бабблз уже 42 года.

Шимпанзе Майкла Джексона по кличке Бабблз исполнилось уже 42 года. Весит зверек целых 84 килограмма, а живет он в Центре обезьян во Флориде, США.

Смог ли Бабблз оправиться после смерти хозяина и кто из родных певца выделяет средства на содержание примата — в материале 5-tv.ru.

Как у Майкла Джексона появилась обезьяна

Бабблз появился в жизни Майкла Джексона в 1983-м, когда артист стремительно поднимался к вершинам мировой славы. Шимпанзе был еще совсем маленьким и не был готов к публичной жизни. Однако певец почти сразу включил его в свои повседневные будни, обращаясь с животным не как с экзотическим питомцем, а как с членом семьи.

Бабблз всегда летал с Майклом Джексоном первым классом, ездил в мировые турне и даже выступал в одиночку в телевизионных ток-шоу. У шимпанзе была собственная няня, отдельная ванная комната, гардероб с блестящими нарядами и место за обеденным столом. Он даже спал в пижаме в детской кроватке рядом с артистом.

В мире, где каждый шаг артиста контролировали менеджеры, охрана и пресса, шимпанзе стал для Джексона чем-то вроде тихого и безусловного спутника, не требующего объяснений и оправданий.

Певец часто брал шимпанзе на прогулки, разговаривал с ним и даже показывал ему, как выполнять знаменитую лунную походку. В тот период вокруг Бабблза формировался почти звездный образ: у него появился агент, а в прессе ходили слухи, что у шимпанзе есть личный телохранитель.

По данным зарубежных СМИ, Джексон интересовался операцией по восстановлению голосовых связок шимпанзе в надежде, что это позволит ему говорить.

Бабблз находился рядом с Джексоном и в моменты его творческой работы. Он сопровождал артиста во время записи альбома Bad, а также стал участником клипов на одноименную песню и сингл Liberian Girl.

В Японии Бабблз даже побывал с Джексоном на официальном визите к мэру Осаки Ясуши Осиме. Там он спокойно сидел рядом с артистом и пил японский зеленый чай.

Джексон не видел проблемы и в том, чтобы брать Бабблза на светские визиты. Так, он приезжал с ним на чаепитие в дом Элизабет Тейлор, сама актриса не возражала против присутствия необычного гостя. На одной из вечеринок, посвященных продвижению альбома Bad, Бабблз, по воспоминаниям очевидцев, оказался в центре внимания и буквально стал «душой вечера».

В тот же период Джексон и Бабблз были сфотографированы кантри-музыкантом Кенни Роджерсом для его книги. На снимке шимпанзе сидит на бедре артиста, оба выглядят непринужденно и одеты в повседневную одежду.

Роджерс вспоминал, что Бабблз производил почти пугающее впечатление, уж слишком сильно его поведение было подобно человеческому. По его словам, однажды шимпанзе взял за руку его сына, отвел к холодильнику, открыл дверцу, достал банан и передал ребенку. Этот эпизод поразил не только мальчика, но и всех взрослых, наблюдавших за происходящим.

Присутствие Бабблза иногда становилось и источником напряжения. Как пишет Daily Mail, именно шимпанзе сыграл неожиданную роль в срыве записи дуэта Майкла Джексона и Фредди Меркьюри.

Во время работы над песней There Must Be More to Life Than This Джексон настоял, чтобы Бабблз находился в студии. Он посадил шимпанзе между собой и Меркьюри и между дублями обращался к нему, спрашивая мнение о записи.

«Фредди очень злился, потому что Майкл усадил Бабблза между ними и в перерывах между дублями поворачивался к шимпанзе и спрашивал: „Тебе не кажется, что это было мило?“ Или: „Как ты думаешь, нам стоит повторить это снова?“ После нескольких дней такого общения Фредди просто взорвался», — рассказывал изданию писатель Дэвид Вигг.

В итоге Меркьюри отказался от совместной с Джексоном работы, оставив трек незавершенным. Песня увидела свет лишь спустя годы — в 2014 году благодаря оставшимся в живых участникам группы Queen.

Расставание Майкла Джексона с Бабблзом

Переломным моментом стала ситуация, о которой сам Майкл Джексон рассказал в документальном фильме 2003 года «Жизнь с Майклом Джексоном». Артист признался, что с возрастом Бабблз начал проявлять агрессию.

В итоге шимпанзе перевели в приют для животных из опасений, что он может навредить новорожденному сыну певца — принцу Майклу Джексону II.

Как живет сейчас Бабблз

Сегодня Бабблз живет в приюте во Флориде, вдали от сцены, гастролей и внимания прессы. Его повседневная жизнь стала более спокойной и размеренной. Он рисует, слушает музыку и находится под постоянным наблюдением специалистов, которые следят за его здоровьем и поведением.

«Он живет жизнью шимпанзе. Он любит рисовать, но еще больше он любит играть с другими шимпанзе. Он особенно любит воду — ему нравится играть со шлангом или с разбрызгивателями летом», — рассказывала основательница приюта Патти Рэйган.

Сотрудники центра отмечают, что Бабблз не любит повышенного внимания и предпочитает держаться в стороне от незнакомых людей. При этом он остается активным и любознательным.

Шимпанзе было непросто адаптироваться к новым условиям. Жизнь в роскошном особняке с личной ванной и прислугой сильно отличалась от жизни в приюте, где кормили по часам и не было дорогих костюмов.

Но у Бабблза есть и любимые занятия, например, рисование. А также, по словам Рэйган, он очень любит воду. Частенько Бабблз играет со шлангом или разбрызгивателями летом, а потом набирает в рот воды и плюется в гостей.

Как Бабблз перенес смерть Майкла Джексона

В конце июня 2009 года Майкл Джексон скончался в возрасте 50 лет от остановки сердца.

«Бабблз определенно скучал по (Джексону. — Прим. ред.), когда они расстались, и будут скучать по нему сейчас. Шимпанзе умны. Они помнят людей и все такое. Бабблс и Майкл были близкими друзьями и товарищами по играм. В последний раз, когда Майкл приходил, Бабблз точно узнал и запомнил его», — рассказывал тренер Бабблза Боб Данн.

По данным Daily Mail, Майкл Джексон не выделил никаких средств сотрудникам приюта на уход и содержание примата. Также сообщалось, что певец никогда не приезжал на встречу со своим питомцем.