Несчастная судьба Наталии Богуновой: аборты, шизофрения и смерть в одиночестве

Фото: Кадр из к/ф «Весенняя сказка», реж. Юрий Цветков, 1971 г.

Как звезда СССР попала в психиатрическую больницу на целый год? О чем всю жизнь сожалела актриса? И как на самом деле она умерла на греческом острове?

Наталия Богунова казалась воплощением юной радости и надежды: Снегурочка из сказки, учительница Светлана Афанасьевна — добрая, хрупкая, бесконечно любящая. Но за этой ангельской внешностью скрывалась душа, израненная одиночеством, болезнями и неудачами в актерской среде.

Ее жизнь была полна контрастов: всесоюзная популярность в молодости и трагический закат карьеры, талант и душевная хрупкость, одиночество и неутоленная жажда любви.

Детство и начало пути Наталии Богуновой

РИА Новости

Наталия Васильевна Богунова родилась 8 апреля 1948 года в Ленинграде. Ей не было и года, когда умер отец — и с тех пор мир для маленькой Наташи сузился до одного человека: мамы. Эта связь станет для нее и опорой, и болью, и единственной нитью, которая долгие годы будет удерживать ее в реальности.

В десять лет Наталия поступила в знаменитое Ленинградское хореографическое училище имени А. Я. Вагановой (ныне Академия русского балета имени А. Я. Вагановой). Жизнь в балетном мире предвещала ей красоту, дисциплину и успех, но судьба уже готовила первый неожиданный поворот. В 11 лет она случайно попала в кино: режиссер Игорь Таланкин пришел в школу в поисках юной актрисы для фильма «Вступление» (1963).

«В класс пришел знаменитый режиссер Игорь Таланкин. Нас всех, 11-летних детей, собрали в пионерскую комнату, чтобы он выбрал себе для съемок в фильме „Вступление“ маленькую актрису. Я сниматься не собиралась. Но меня выбрали. Мне эта взрослая жизнь понравилась», — вспоминала позже Богунова в одном из интервью.

Съемки нарушили балетную форму — и Наталия оставила училище. Она экстерном окончила школу и поступила во ВГИК в актерскую мастерскую Бориса Бабочкина. Так начался ее путь в кино, который поначалу казался лестницей в небо, а оказался тропой, усыпанной шипами.

Начало и конец всесоюзной славы Наталии Богуновой

Кадр из мини-сериала «Большая перемена», реж. Алексей Коренев 1972 г.

1970-е годы стали для Богуновой временем триумфа. Она сыграла Снегурочку в фильме «Весенняя сказка» (1971) — и образ сказочной героини словно приклеился к ней, определив амплуа: юная, чистая, возвышенная. Но настоящая слава пришла с ролью Светланы Афанасьевны, учительницы и жены Ганжи, в «Большой перемене» (1972–1973).

Этот фильм сделал ее узнаваемой во всем СССР. Поклонники мешками несли письма, дарили цветы, узнавали на улицах, звонили по ночам. Она сама выбрала эту роль, веря в ее долговечность.

«Мне показалось, что этого персонажа будут любить всегда», — говорила она.

Но любовь зрителей оказалась недолгой. После «Большой перемены» карьера Богуновой пошла на спад. Фильм-сказка «Умные вещи» (1973) стал последней главной ролью. Дальше — только эпизоды, редкие появления на экране, забвение.

Ее типаж — юная девушка с сияющими глазами — был востребован в конце 1960-х — начале 1970-х годов, а потом на смену ему пришли более яркие, смелые и раскованные героини.

Личная жизнь Наталии Богуновой

Машков Юрий/ITAR-TASS

В 1968 году Наталия вышла замуж за режиссера Александра Стефановича. Брак продлился до 1974 года — и, по воспоминаниям близких, не принес ей радости.

Детей у пары не было. Позже актриса с болью признавалась, что в молодости делала аборты — карьера тогда казалась важнее. Она мечтала о семье, о тепле, о ком-то, кто будет рядом. Но вместо этого — пустота. Одиночество, которое с годами становилось все ощутимее.

Болезнь Наталии Богуновой

Л. Носов/РИА Новости

В 1970-х Наталия перестала появляться на вечеринках и днях рождения. Она начала заводить странные разговоры с коллегами по цеху: то утверждала, что за ней кто-то следит, то жаловалась на кражи и вторжения в ее квартиру. Это начало отталкивать как коллег, так и режиссеров.

Слухи о ее странностях даже достигли киноиндустрии, и теперь к ней относились с недоверием, хотя все признавали ее талант. Поведение актрисы вызывало недоумение. Во время спектаклей она начинала говорить не текст, а петь его или произносить что-то совершенно непонятное. Однажды она даже завыла на сцене.

Первый приступ случился прямо в театре — ее увезли в психиатрическую больницу, где ей диагностировали шизофрению. С тех пор жизнь превратилась в череду госпитализаций и коротких периодов «выздоровления».

После первой госпитализации последовали еще две. В перерывах между лечением Наталие становилось лучше, и она играла блестяще, но для режиссеров и партнеров по спектаклю Богунова была как бомба замедленного действия — непредсказуема.

Никто не хотел рисковать скандалом и подвергать свою репутацию опасности. Наталия все чаще конфликтовала с руководством театра и в конце 1980-х она уволилась.

«Я тружусь над собой, уповаю на судьбу, работаю над собой, хожу в бассейн, делаю программу, выступаю с программами. Как выгляжу, так и пытаюсь жить. И дай Господи, чтобы не было хуже, чтобы было лучше. Господи, дай, чтобы у меня была творческая работа, интересная, и чтобы это было для меня духовной, духовной пищей как для актрисы. Вот, Господи, молю тебя об этом», — говорила она на передаче «Кумиры» в 2006 году.

Главное горе Наталии Богуновой

Mosfilm/Legion-Media

В 2011 году умерла ее мать — единственный близкий человек. Это стало для актрисы шоком. С мамой она жила в одной квартире много лет, и уход из жизни родного человека перевернул ее сознание. Многие знакомые обвиняли в произошедшем Богунову, но она актриса категорически отрицала причастность к трагедии. После похорон Богунова категорически отказывалась давать интервью.

«Сама Наташа, узнав о трагедии, в порыве убежала из дома. Мы ее искали. Нашли. Она заперлась дома. За день до похорон позвонили в дверь, сказали, мол, Наташенька, завтра хороним бабу Лилю. Наташа что-то невнятно ответила. Думаю, она была не совсем трезвая. И все. На похороны она не пришла», — рассказывал в интервью KP.RU племянник актрисы Даниил Черноморский.

После трагедии Наталия провела в психиатрической больнице целый год. Она словно потеряла якорь, который удерживал ее в реальности. Одиночество стало абсолютным.

Последние годы и смерть Наталии Богуновой

Mosfilm/Legion-Media

В 2013 году, после того как накопилась пенсия и появились деньги от сдачи квартиры, Наталия решила отправиться в путешествие на остров Крит, чтобы отдохнуть и поправить здоровье. Это путешествие стало для нее последним. 9 августа у актрисы случился инфаркт. Несмотря на усилия врачей, спасти ее не удалось.

«Она физически была здоровым человеком! Самоубийство исключено. Наташа любила жизнь. Она намного лучше себя чувствовала в последнее время, начала ходить в диспансер отмечаться, начала принимать таблетки, перестала употреблять спиртное. Что произошло на Крите — непонятно. Говорят, полицию вызвали прежде, чем скорую. Может быть, она принимала лекарства и решила немножко выпить на жаре, что несовместимо? Никто не знает.

Почему греческая сторона не сняла хотя бы кардиограмму, когда она в первый раз почувствовала себя плохо и отказалась от госпитализации? При этом она подписала какой-то документ. Нам уже предложили серьезных адвокатов, которые могут этим делом заняться. Ведь мы же не знаем, что за документ она подписала в Греции…» — объяснял племянник актрисы.

Прощание с актрисой прошло 21 августа 2013 года в траурном зале ЦКБ Управления делами Президента РФ. Урна с прахом актрисы была захоронена на Ваганьковском кладбище в Москве.

Когда пересматриваешь «Большую перемену», невольно ловишь себя на мысли: а что, если бы судьба была к ней добрее? Что, если бы она получила еще один шанс — не на экране, а в жизни?

Но история не знает сослагательного наклонения. Остались только кадры, улыбки, письма поклонников — и тихая, горькая память о женщине, которая так и не успела стать по-настоящему счастливой.