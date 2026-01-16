Притянуть удачу и деньги через волосы: лунный гороскоп стрижек на февраль 2026
Третий месяц зимы щедро одарит знаки зодиака временем для благоприятных экспериментов с прическами.
Февраль в 2026 году будет самым лучшим зимним месяцем для посещения парикмахера. После нестабильного декабря и спокойного января волосы начинают активно восстанавливаться, лучше держат форму и легче поддаются укладке.
Но даже в этом периоде есть как идеальные даты для кардинальных изменений, так и дни, когда любые манипуляции с волосами могут принести нежелательный результат. Когда и каким знакам зодиака стоит экспериментировать с прической, эксклюзивно 5-tv.ru рассказала астропсихолог Александра Курникова.
Александра Курникова
Астропсихолог
Почему в уходе за волосами важен лунный календарь
Волосы — это отражение энергии и здоровья человека.
Считается, что энергетика Луны управляет ростом и силой волос. Если правильно подобрать день, стрижка или окрашивание раскроют внутреннюю красоту знаков зодиака, притянут в их жизни удачу и гармонию.
В неблагоприятные же даты эксперименты с прической ослабят волосы и лишат их жизненных сил. Чтобы стрижка не лишала уверенности в себе, а, напротив, заряжала энергией, существует лунный календарь.
Лунный календарь стрижек на февраль 2026
Лунные ритмы напрямую воздействуют и на знаки зодиака, и на состояние их организма, волос, кожи и ногтей. Дни, соответствующие конкретным фазам Луны, укажут лучший момент для процедур красоты — будь то стрижка, окрашивание, очищающие или питательные маски.
В 2026 году на третий зимний месяц выпадает оптимальный период для выбора новой прически. Главное — избегать периодов Полнолуния и Новолуния, пользоваться энергией растущей Луны в конце месяца. Тогда волосы будут расти быстрее, выглядеть здоровее и долго держать безупречную форму.
Из 28 февральских дней особое внимание стоит обратить на следующие числа:
- 2 февраля (Полнолуние во Льве) — самый непредсказуемый день месяца. Волосы становятся капризными, окрашивание может лечь неравномерно;
- 17 февраля (Новолуние в Водолее) — день энергетического обновления. Стрижки и окрашивание могут ослабить структуру волос.
Лучшие дни для стрижки и окрашивания волос в феврале 2026
Под конец месяца наступит период растущей Луны через знаки Овна, Тельца и Близнецов. Он ознаменует начало золотой недели — идеального времени для обновления образа.
- 4–5 января (Лев) — волосы получат блеск и объем, удачны окрашивания в теплые тона;
- 20 — 22 февраля (Луна в Овне) — идеальное время, чтобы через подравнивание формы стрижки запустить активный рост волос. Локоны становятся плотнее, кончики оживают;
- 23 — 24 февраля (Луна в Тельце) — главные дни февраля для стрижки. Телец отвечает за красоту и качество, поэтому стрижка в этот период подарит волосам блеск, плотность и идеальную форму;
- 25 — 26 февраля (Луна в Близнецах) — дни легкости, подвижности и объема. Благоприятные даты для текстурных стрижек, челок и легкого обновления формы.
Лучшие дни для уходовых процедур за волосами в феврале 2026
Уход и восстановление плодотворнее всего провести, когда Луна будет в знаках Весов, Скорпиона, Стрельца и Рака. Питательные маски защитят от секущихся кончиков и характерной зимнему периоду особой сухости основной длины.
- 5 — 7 февраля (Луна в Весах) — прекрасное время для эстетического ухода, спа-процедур и восстановления;
- 8 — 12 февраля (Луна в Скорпионе и Стрельце) — подходящий период для глубоко очищающих и укрепляющих масок;
- 17 февраля (Новолуние в Водолее) — рекомендован мягкий уход, питательные маски и масла;
- 27 — 28 февраля (Луна в Раке) — рекомендованы интенсивные процедуры с маслами для питания, увлажнения и восстановления длины.
Неблагоприятные дни для стрижки в феврале 2026
Знакам зодиака лучше отложить кардинальное изменение образа на даты, в которые пройдет Полнолуние во Льве, Новолуние и в период убывающей Луны.
Наиболее неблагоприятными днями для стрижки станут 4 и 17 февраля.
- 1 — 4 февраля (Полнолуние во Льве) — волосы живут своей жизнью, плохо слушаются, любое вмешательство может дать обратный эффект;
- 2 февраля (Полнолуние во Льве) — худший день месяца для стрижки. Любые эксперименты под запретом;
- 5 — 15 февраля (Период убывающей Луны, проходящей через знаки Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог) — в это время прекрасно проводить уходовые процедуры, но для стрижек этот период не подходит — волосы будут отрастать медленно;
- 17 февраля (Новолуние в Водолее) — абсолютный запрет на любые изменения.