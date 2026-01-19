Бешенство у человека: что делать сразу после укуса животного и первые симптомы болезни

Фото, видео: 5-tv.ru

Дикий зверь может заразить вас смертельной болезнью, даже просто лизнув. Как спасти себе жизнь?

Контакт с диким животным всегда несет потенциальную опасность, даже если на первый взгляд он кажется безобидным. Бешенство — одно из самых страшных вирусных заболеваний, потому что оно практически всегда заканчивается летально, если вовремя не вакцинироваться.

Эксклюзивно 5-tv.ru семейный врач и эндокринолог Анастасия Самойлова рассказала, какие действия необходимо предпринять, если человека или его питомца укусило дикое животное? И почему даже небольшая царапина может стать поводом для срочного обращения в медучреждение?

Опасен не только укус: как можно заразиться бешенством

Многие ошибочно считают, что заразиться бешенством можно только при глубоком укусе больного дикого животного. Однако вирус передается и другими путями.

«Вирус бешенства передается не только через глубокий укус, но и через оцарапывание или попадание слюны на слизистые оболочки (глаза, рот) или уже имеющиеся повреждения кожи. Если дикая лиса или еж просто лизнули руку, на которой есть микротрещина, — это уже повод для обращения к врачу», — говорит специалист.

Особое внимание стоит уделять ситуациям, когда животное ведет себя нетипично. Здоровые дикие звери, как правило, избегают человека. Если же животное само выходит к людям, позволяет себя гладить или, наоборот, проявляет беспричинную агрессию, грызет землю или несъедобные предметы, — это может быть признаком бешенства.

Что делать в первые минуты после укуса дикого животного

Первый и один из самых важных этапов — правильная обработка раны.

«Первичная обработка раны — это важный этап. Смысл долгого промывания с мылом заключается в механическом вымывании вируса. Вирус бешенства очень чувствителен к жирорастворителям, а хозяйственное мыло отлично справляется с его оболочкой. Стоит направлять струю воды прямо в рану, чтобы она вымывала глубокие ткани», — подчеркивает Анастасия Самойлова.

После обработки раны важно не заниматься самолечением и не откладывать визит к врачу, даже если боль минимальна и кровотечение быстро остановилось.

Контакт с диким животным опасен не только бешенством — их зубы и когти часто покрыты бактериями. Поэтому после укуса врач обязательно оценивает риск заражения столбняком.

Если с момента последней прививки от столбняка прошло более пяти лет, пациенту предложат введение противостолбнячной сыворотки. Это стандартная и необходимая мера, направленная на предотвращение еще одного опасного заболевания.

Какие вакцины есть против бешенства

Для профилактики бешенства сегодня применяется вакцина КОКАВ — прививка для профилактики бешенства. Обычно график инъекций выглядит так: в первый день, затем на третий, седьмой, четырнадцатый, тридцатый и девяностый дни.

Такой курс позволяет организму выработать устойчивый иммунитет до того, как вирус успеет поразить нервную систему. Прерывать или откладывать вакцинацию категорически нельзя.

«Если укус был в область головы, шеи или кистей рук (где много нервных окончаний), врач может дополнительно ввести антирабический иммуноглобулин — готовые антитела, которые начинают работать мгновенно, не дожидаясь, пока твой организм выработает свои», — указывает врач.

Почему нельзя ждать проявления симптомов бешенства

Одна из самых опасных ошибок — ожидание первых признаков заболевания. Повышение температуры, зуд или боль в месте укуса, а также водобоязнь появляются уже на той стадии, когда медицина, к сожалению, бессильна.

Бешенство — заболевание, при котором только своевременная профилактика дает гарантию спасения. Как только появляются клинические симптомы, помочь человеку уже невозможно. Именно поэтому врачи настаивают: обращаться за помощью нужно сразу после контакта, а не после ухудшения самочувствия.

Бешенство у собак и кошек: если дикое животное укусило питомца

Отдельного внимания требует ситуация, когда от дикого животного пострадал домашний любимец. Даже если пес просто поигрался с подозрительным ежом или лисой в лесу, вирус мог остаться на шерсти.

Прежде чем осматривать питомца, необходимо надеть перчатки, чтобы избежать возможного заражения. После этого животное нужно как можно скорее показать ветеринару. Специалист проведет вынужденную вакцинацию.

Важно помнить: бешенство у животных неизлечимо. Единственный способ защитить питомца — это своевременная вакцинация.

Нужно ли платить за вакцину от бешенства

Еще один важный момент, о котором часто не знают пациенты: в случае укуса дикого животного медицинскую помощь обязаны оказать бесплатно и без предъявления полиса. Это экстренная ситуация, и отказ в помощи недопустим.

Бешенство — заболевание, которое не прощает легкомыслия. Даже кратковременный контакт с диким животным может иметь смертельно опасные последствия. Поэтому главное правило остается неизменным: при любом сомнительном контакте не рисковать и как можно скорее обратиться к врачу.