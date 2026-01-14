От Ромео без Джульетты до счастливого семьянина: главная любовь Игоря Золотовицкого

Фото: legion-media/Persona Stars/053

В судьбе актера было три важных женщины. Какую роль сыграла каждая из них в его жизни?

Умер заслуженный артист России, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий. При жизни он был однолюбом, и почти всю жизнь посвятил единственной женщине. Однако были в его жизни и другие увлечения — и даже фиктивный брак…

Ромео и Джульетта: первая любовь Игоря Золотовицкого

ИЗВЕСТИЯ/Игорь Захаркин

Впервые по-настоящему Игорь Золотовицкий влюбился еще в школе. А точнее — в драмкружке. Ее звали Майя, она была сестрой подруги будущего актера.

Любил он ее до безумия и даже хотел жениться — причем желание это было взаимным. Девушка даже приезжала к нему в Москву после поступления в Школу-студию МХАТ, а на прикроватной тумбочке Золотовицкого стояла ее фотография. Все близкие в шутку звали их Ромео и Джульеттой…

Уже зимой актер поехал домой, в Ташкент. Однако на перроне Майи не было, только ее сестра — с признанием, что та вышла замуж. Игорь даже не помнил, как дошел домой, а дома сразу же начал рыдать.

«Мама ругала эту Майю последними словами, плакала вместе со мной, пыталась всячески успокоить меня, но все было бесполезно. Я переживал ужасно. Заболел даже — тяжело, с высокой температурой, с бредом. Настоящая горячка была, вообще не знал, как жить дальше…

Время, конечно, вылечило, но я стал другим человеком. Разумеется, влюблялся, встречался с девушками, но относился ко всему этому как-то иначе. Циничнее, что ли… Во всяком случае, таких возвышенных, романтических чувств не испытывал больше никогда в жизни», — делился актер в интервью 7Дней.ru.

С Майей он смог встретиться через несколько лет.

«Она уже была замужем, и я спросил: «Почему же ты так сделала?» Она ответила: «Когда ты уехал в Москву, все говорили: «Ну, у него там теперь своя жизнь. Ты ему больше не нужна…»

История эта ударила по мне очень сильно. Я не представлял себе, что смогу еще кого-то полюбить. Передо мной был пример родителей, которые прожили вместе всю жизнь и души друг в друге не чаяли. Я и не предполагал, что у меня может быть иначе!..» — делился актер в интервью журналу «Караван историй».

Женился ради театра: первый брак Игоря Золотовицкого

Артем Геодакян/ТАСС

В 1983 году Игорь Золотовицкий окончил учебу в Школе-студии. Его готовы были принять в труппу МХАТа, но с одним условием: юному актеру нужна была московская прописка. На покупку жилья в столице денег у него не было — да и откуда?

Спасла Золотовицкого дружба. А точнее, его подруга — журналистка Елена Мясникова, согласившаяся на фиктивный брак.

«Я ей очень благодарен за наш фиктивный брак, ведь тогда получение прописки в Москве было для меня вопросом жизни и смерти — от этого зависело, смогу ли я остаться в профессии или нет. А ведь тогда в театральной жизни все только закручивалось, да еще как!» — признавался актер в интервью.

Через время Игорь и Елена оформили развод, но продолжали поддерживать дружеские отношения.

Разыграла начинающих актеров: главная любовь Игоря Золотовицкого

Legion-media / Екатерина Цветкова / PhotoXPress.ru

Со своей второй — и последней — женой Верой Харыбиной Игорь Золотовицкий познакомился в поезде, когда возвращался с гастролей из Питера в Москву.

Актер приметил ее еще на перроне, и в итоге они с Верой оказались соседями по купе. Правда, ей больше понравится его товарищ… И представилась им она очень необычно: сказала, что учится на художницу. А молодые мужчины тем временем пушили перед ней хвосты — они-то, как говорил в интервью Золотовицкий, уже настоящие актеры!

«Она и правда смотрела на нас с неподдельным интересом. На прощание сказала: „А у меня в вашем театре есть приятель, Сережа Колесников“. Спустя некоторое время я спросил у Сережки: „Ты знаешь такую девчонку, Верку Харыбину?“ Он отвечает: „Конечно, она ого-го какая крутая! У нее машина, родители за границей. Отец — доктор физико-математических наук, занимается радиолокацией, несколько лет преподавал в Китае.

Там, в Пекине, Вера и провела свое детство, практически с рождения…“ Я говорю: „Подожди, при чем здесь это, сама-то она, кажется, в Суриковском учится?“ „Ты дурак, что ли? — смеется он. — Она классная актриса, играет в Театре сатиры…“ Мне все стало понятно: Вера нас элементарно разыграла. „Как же так, — заговорило во мне ущемленное самолюбие, — развела нас просто как лохов!“ И я решил ее разыскать — попенять чтобы», — делился он воспоминаниями.

По итогу ему удалось и найти Веру, и добиться ее расположения.

«Женились мы, когда она была на девятом месяце. На свадьбе тарелочка с едой очень удобно располагалась у невесты на животе», — со смехом вспоминал Золотовицкий.

В их семье родилось двое сыновей — Леша и Саша. Оба по итогу пошли по стопам родителей и стали актерами и режиссерами. Семейных баек в их семье немало…

«О рождении Алешки я узнал очень забавно. Повез Веру в роддом — натер ей морковку, яблочко, помог собраться, и мы поехали. Приезжаем, а она как увидела тапочки рожениц с запекшейся кровью, у нее началась истерика: «Не надо! Я сама! Не оставляй меня!» Успокаиваю как могу, объясняю: «Ты же знаешь, что я должен уехать». А я действительно вечером улетал с театром на гастроли в Японию. Прилетели в Токио, только зашел в номер, звонок: «Вас беспокоят из посольства Советского Союза. Игорь Яковлевич, поздравляем, у вас родился сын!

Это мой друг послал телеграмму… Вернулся я домой через две недели. Привез Алешке какие-то офигительные вещи, соски, погремушки, памперсы. У нас ведь в стране ничего не было. Ох и экономили же мы эти памперсы — стирали их, вытаскивали внутренности и засовывали внутрь наши подгузники…», — делился Золотовицкий.

Супруга была с актером и в горе, и в радости — до самой его смерти…

«Она не любит то, что люблю я. Например, она ненавидит „капустники“, которые я обожаю. Наши мнения о спектаклях часто расходятся. И она такая девушка из девятнадцатого века. А я современный валенок. Ей нравится тишина в квартире, даже капающий кран раздражает, а я включаю телевизор и радио одновременно, и мне комфортно. Но именно в этом наша гармония», — говорил Игорь Золотовицкий о своей жене в интервью журналу «МК-Бульвар».

Биография Игоря Золотовицкого

Наталья Шатохина/NEWS.ru/ТАСС

Игорь Яковлевич Золотовицкий родился 18 июня 1961 года в Ташкенте в семье Якова Соломоновича и Софьи Григорьевны Золотовицких. В подростковом возрасте посещал театральную студию «Товарищ» ташкентского Дворца пионеров им. В. И. Ленина под руководством педагога Ольги Фиала.

В 1978 году попытался поступить в театральный вуз в Москве, но не успел на экзамены. На год устроился слесарем на 84‑й авиаремонтный завод в Ташкенте. В 1979 году поступил в Школу‑студию им. Вл. И. Немировича‑Данченко при МХАТ СССР им. М. Горького (ныне Школа‑студия МХАТ), учился на курсе Виктора Монюкова. Окончил обучение в 1983 году.

Сразу после выпуска был принят в актерскую труппу МХАТ СССР им. М. Горького. Исполнял роли в спектаклях «Три толстяка», «Попытка полета», «Надежда» и «Тамада». В 1987 году после разделения труппы остался в коллективе под руководством Олега Ефремова (ныне МХТ им. А. П. Чехова). Участвовал в постановках «Борис Годунов», «Самое главное», «№ 13», «Изображая жертву», «Река с быстрым течением» и «Иванов».

В 1988–1990 годах играл в театре‑студии «Человек» (ныне Московский драматический театр «Человек»), в 1990–1991 годах — в Московском драматическом театре им. К. С. Станиславского (ныне Электротеатр «Станиславский»).

Сотрудничал с театром Et Cetera, «Школой современной пьесы» (с 2023 года — Театр на Трубной), Московским театром под руководством Олега Табакова и комическим театром «Квартет И». Как режиссер поставил спектакль «Башмачкин» по «Шинели» Гоголя и инсценировал «Женитьбу» Гоголя.

Дебютировал в кино в 1984 году ролью гидроакустика Рыбакова в фильме «Егорка» Яновского. Снимался в «Такси‑блюз», «Сочинение ко Дню Победы», «Заяц над бездной», «Одесский пароход» и других. Всего сыграл более чем в 60 фильмах и сериалах; последняя роль — Николай в мелодраме Love 2021 года. Был ведущим цикла «Севастопольские рассказы» (2008–2010).

С 1989 года преподавал актерское мастерство в Школе‑студии МХАТ. В первой половине 1990‑х преподавал в театральной школе Нильса Ареструпа в Париже. С 2011 года — директор Центрального Дома актера им. А. А. Яблочкиной. В 2013 году стал ректором Школы‑студии МХАТ. С ноября 2016 года по декабрь 2018 года — заместитель художественного руководителя МХТ им. А. П. Чехова.

Удостоен званий заслуженного артиста РФ (2002) и заслуженного деятеля искусств РФ (2020), лауреат премии «Фигаро» и премии города Москвы (2024).