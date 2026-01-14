Самый мрачный сезон: чего ждать от продолжения сериала «Извне»

Фото: Кадр из сериала «Извне», 2022г.

Новые серии должны выйти уже этой весной. К чему готовиться фанатам сериала?

В марте 2026 года на экраны выйдет четвертый сезон сериала «Извне» (From) — мистического триллера от MGM+. За три сезона проект набрал высокие рейтинги (7,6 на «Кинопоиске», 7,8 на IMDb).

Что ждет героев дальше, какие тайны могут раскрыться и почему фанаты одновременно ждут и боятся продолжения — читайте в материале 5-tv.ru.

Краткая справка: о чем сериал «Извне»

Фото: Кадр из сериала «Извне», 2022 г.

«Извне» — американский проект в жанрах ужасов, фантастики, триллера и детектива (18+). В центре сюжета — маленький городок, из которого невозможно уехать. По ночам по улицам разгуливают монстры, похожие на людей, но с неестественно вежливыми манерами и зловещими улыбками. Они не могут войти в дом без приглашения, но если их впустить — разорвут любого.

В городе есть электричество, хотя никакой подстанции поблизости нет. Жителей мучают странные видения, а каждый шаг к разгадке порождает новые вопросы. Сюжет, начинавшийся как история в духе «Твин Пикса», за три сезона оброс десятками загадок.

В ожидании продолжения: когда выйдет новый сезон «Извне»

Производство четвертого сезона стартовало в июне 2025 года. Основные съемки прошли в канадской провинции Новая Шотландия — именно там нашли локации, передающие атмосферу затерянного городка, поскольку густые леса и заброшенные постройки провинции идеально передают ощущение изоляции. Также Джон Гриффин заявил, что четвертый сезон будет «более концентрированным»: меньше бытовых сцен, больше мистики и динамики.

Премьера нового сезона сериала запланирована на март 2026 года, точная дата пока не объявлена.

Гриффин обещает, что в четвертом сезоне начинается новое путешествие.

«Вопрос в том, приведет ли оно наших героев домой или заведет их еще глубже в этот непрекращающийся кошмар», — отметил он.

Ключевые интриги, которые должны раскрыться:

Человек в желтом может стать главным антагонистом. Его роль в гибели Джима и судьбе городка пока неясна;

Линия Джейда и Табиты — возможно, между ними вспыхнут романтические чувства. Оба героя — реинкарнации тех, кто пытался спасти детей;

Разлад среди жителей городка, о котором говорил Гарольд Перрино (Бойд). После смерти Джима и исчезновения Фатимы напряжение может достичь пика;

Мифологическая основа — создатели ориентируются на древние мифы, чтобы объяснить ритуалы, знаки и талисманы. Цифры на бутылках у дерева оказались нотами;

Новый персонаж — София (Джулия Дойл), ранимая дочь пастора Хатри. Ее появление может раскрыть связь между религиозными мотивами и происходящим в городе;

Судьба Фатимы и ее ребенка. Куда исчезла женщина в кимоно? Что будет с младенцем, которого она забрала?

Происхождение монстров. Связаны ли они с жертвоприношениями детей? И почему они не могут войти в дом без приглашения?

Роль реинкарнаций. Если Табита и Джейд — перерождения Миранды и Кристофера, то кто остальные жители?

Спасение из города. Смогут ли герои найти выход или цикл повторится?

Теории фанатов: что может произойти в четвертом сезоне сериала «Извне»

Фото: Кадр из сериала «Извне», 2022 г.

Разгадка «эксперимента». Если теория Рэндалла верна, герои — подопытные в некой системе, созданной высшими силами или инопланетянами. Возможно, человек в желтом — «куратор» этого проекта. Цикличность времени. Видения Итана и Виктора могут указывать на временные петли. В 3‑м сезоне Табита пережила события из детства — значит, цикл уже запускался. Жертва Фатимы. Ее ребенок, забранный женщиной в кимоно, — ключ к освобождению или, наоборот, к вечной ловушке. Возможно, Фатима должна добровольно отдать дитя, чтобы спасти город. Роль Софии. Новый персонаж — дочь пастора Хатри. Ее связь с религией (отец цитировал Библию) может объяснить природу монстров: например, как падших ангелов или демонов, привязанных к месту. Электричество без подстанции. В 1-м сезоне Табита нашла свой браслет под домом — возможно, энергия городка подпитывается через личные артефакты жителей. В 4-м сезоне могут показать, как герои используют это знание. Монстры и приглашение. Правило «не впускать без приглашения» напоминает фольклорные истории о вампирах и духах. Вероятно, в новом сезоне раскроют, кто или что наделило монстров этой силой. Судьба Джима. Его смерть от рук человека в желтом может оказаться иллюзией. В сериале уже были случаи «воскрешения» через видения (как с Табитой в башне). Конфликт Бойда и Джейда. Шериф пытается сохранить порядок, а Джейд одержим идеей связи с внешним миром. Их противостояние может привести к расколу города на два лагеря. Виктор и его рисунки. Старейший житель помнит прошлые циклы. В 4-м сезоне он может расшифровать свои записи и указать путь к спасению — или к новой ловушке. Женщина в кимоно. Ее мотивы неясны: она забирает ребенка, но также помогает Фатиме родить. Возможно, она — хранительница баланса между миром живых и потусторонним.

Освежаем память: о чем были предыдущие сезоны сериала «Извне»

Фото: Кадр из сериала «Извне», 2022 г.

Первый сезон сериала «Извне»

Джим Мэттьюз и его семья — жена Табита, дочь Джули и сын Итан — отправляются в путешествие на автофургоне. Их цель — спасти разваливающийся брак. Но на трассе они сталкиваются с преградой — упавшим деревом, которое невозможно объехать. Свернув на боковую дорогу, они попадают в заброшенный городок без названия.

Городок полон загадок: выбраться из него невозможно, а по ночам здесь появляются странные существа. Они выглядят как обычные люди, но их улыбки зловещие, а речь вежлива до абсурда. Эти монстры не могут войти в дом без приглашения, но если их впустить, они безжалостно убивают всех внутри.

Во время попытки избежать столкновения с машиной Джейд и Тоби из Нью-Йорка, семья Мэттьюзов попадает в аварию. Фургон переворачивается, и Итан получает травму — ножку от стола ему протыкает ногу. Мальчику помогают шериф Бойд Стивенс и неопытный врач Кристи. Чтобы спасти Итана, им приходится провести ночь в фургоне.

Джейд оказывается в больнице, где его убивает официантка Сара, одержимая голосами. Она открывает монстрам двери в мир людей. Сара уверена, что эти голоса помогут ей раскрыть тайну городка.

Джули, дочь Джима и Табиты, начинает видеть странные видения. В них появляется мальчик в белом, которого видит и старейший житель городка, Виктор. Он рисует странные символы и постоянно что-то бормочет.

Сара, под влиянием голосов, пытается убить Итана, но случайно убивает своего брата. После этого она исчезает. Все думают, что она сбежала в лес, но ее прячет священник Хатри.

Монстры врываются в дом колонистов, живущих отдельно от остальных. Хатри пытается спасти людей, но погибает. В это время Виктор показывает Джули необычные деревья, которые могут перенести их в случайное место в окрестностях городка.

Тем временем Джим и Табита пытаются понять, откуда в городке берется электричество, хотя проводов нет. Табита раскапывает яму под домом и находит свой потерянный браслет. Как он там оказался, остается загадкой.

Бойд и Сара отправляются в лес, чтобы найти выход. Бойд видит призрак своей жены, которую когда-то застрелил, спасая сына. Сара слышит голоса, предупреждающие об опасностях в лесу.

В конце концов, горожане запускают антенну, которую построил Джейд. Вместо музыки или передач они слышат загадочный голос. Он обращается к Джиму, предупреждая его не копать яму под домом. Но Табита, прокопав слишком глубоко, падает в туннель и пропадает… В это же время у городской закусочной появляется автобус, и все понимают, что это конец их пути…

Второй сезон сериала «Извне»

Бойд забирается в дупло в лесу, а оттуда попадает в пещеру. У стены прикован еле живой мужчина по имени Мартин. Перед смертью он успевает ранить Бойда и заразить его жуткими существами, напоминающими червей под кожей.

Джим пытается в это время понять, куда же провалилась Табита. В итоге на него, бармена и пассажира обрушивается дом, они остаются под завалами. До темноты им не помогают, и до рассвета выживает только Джим.

Табита встречает под землей Виктора. Вместе они находят спящих монстров и выбираются из пещеры в лес. Позже выясняется, что Сара жива и находится в городе. Шериф считает, что она связана с этим местом и может помочь. Горожане с этим не согласны, и Сара становится изгоем.

Бойда преследуют галлюцинации с музыкальной шкатулкой и балериной. Горожане тоже видят странные сны.

Местные бунтуют из-за новых жителей, не желая делиться припасами. В драке ранят Эллиса, сына шерифа. Ему нужно переливание от отца. Бойд заражает монстра, тот погибает, и Эллис выживает. Кристи вскрывает монстра и видит, что у него сухие внутренности, а единственная жидкость — желчь.

Рэндалл, выселенный в автобус, предполагает, что происходящее — масштабный эксперимент по изучению поведения человека в кризисной ситуации.

Невеста Эллиса, Фатима, узнает, что беременна, хотя врачи говорили, что у нее не может быть детей.

Рэндалл, Мариэль и Джули впадают в кому, а Бойд снова оказывается в камере, где встретил Мартина. Он видит там Рэндалла, Мариэль и Джули, разбивает шкатулку и они освобождаются, просыпаются наяву.

Табита отправляется в лес. Виктор советует ей ориентироваться на дерево с бутылками и дает старый ланчбокс с адресом. Добравшись до башни, она встречает мальчика в белом, который просит прощения и выбрасывает ее в окно. Табита приходит в себя в больнице в уже нормальном городе.

Третий сезон

Фото: Кадр из сериала «Извне», 2022 г.

Табита находит Генри, отца Виктора, по адресу на ланчбоксе. Генри показывает ей картины своей жены Миранды, на которых изображен безымянный городок. Он рассказывает, что у Миранды были галлюцинации: она говорила, будто избрана спасти детей из башни. Генри также показывает Табите копию дерева с бутылками из леса и предлагает найти настоящее. По пути их сбивает машина.

Тем временем в городе с монстрами начинаются проблемы с едой: урожай сгнил, и люди вынуждены есть животных. Ночью монстры выпускают их, чтобы выманить жителей. Когда животных загоняют в амбар, там оказываются монстры. Они связывают Бойда и на его глазах убивают Тянь-Чэн, мать помощника шерифа Кенни.

Джим и Кенни отправляются искать Табиту. Они находят новое поселение с свежими овощами, которых хватает на всех. Позже Кенни возвращается туда с Кристи, Джейдом и колонистом Дейлом, чтобы забрать припасы. По пути Джейд начинает паниковать, а Кристи попадает в капкан.

Табита приходит в себя в машине скорой помощи. На пути им попадается то самое упавшее дерево, и они сворачивают в тот самый городок. Там их ловят монстры: они убивают водителя и преследуют полицейскую Дани Акосту. Убегая, та случайно стреляет в местную жительницу Ники.

У Фатимы, беременной женщины, начинаются осложнения. Она не может есть нормальную пищу и питается только гнилыми овощами. Когда мертвую Ники привозят в больницу, Фатима импульсивно пьет ее кровь. Местные забирают из машины скорой помощи лекарства и УЗИ. С его помощью они проводят сканирование Фатимы, но не находят ребенка.

Элджин начинает видеть женщину в кимоно, которая обещает помочь всем выбраться из города. Он находит камеру моментальной печати и делает снимок подвала, где находит потайную дверь.

Виктор и Генри исследуют подземные туннели и находят куклу-чревовещателя Джаспера, принадлежавшую местному жителю Кристоферу. Виктор вспоминает прошлое и понимает, что Кристофер общался с мальчиком в белом, который рассказал ему о дереве с бутылками.

Джейд находит идентичное дерево и обнаруживает, что на бутылках обоих деревьев написаны одинаковые числа. Табита видит рисунки Джейда и вспоминает повторяющийся кошмар из детства. Позже она находит раскрашенные камни в поселении.

Фатима признается Кристи, что ее тянет пить кровь. Кристи говорит, что ее беременность — выдумка. Фатима нападает на новенькую и убивает ее. Бойд приводит ее в пустую хижину, где она видит женщину в кимоно.

Элджин прячет Фатиму за потайной дверью и дает ей свою кровь. Пытаясь выбраться, она находит люк в полу, но на нее нападает женщина в кимоно.

Жители города подозревают, что Фатиму укрывает Элджин. Бойд допрашивает его и узнает, что тот говорил с женщиной в кимоно и верит, что ребенок Фатимы освободит узников. Под пытками Элджин сообщает местоположение Фатимы.

Последняя серия третьего сезона сериала «Извне»

Женщина в кимоно помогает Фатиме родить, а затем забирает ребенка. Фатима говорит Бойду и Эллису, что местные монстры обрели бессмертие, принося в жертву детей.

Джим, Табита и Джейд выясняют, что цифры на бутылках — это ноты. Они играют музыку у дерева, и оно призывает детей, помогающих Табите и Джейду вспомнить их прошлые жизни. Выясняется, что Табита — это реинкарнация Миранды, погибшей матери Виктора, а Джейд — реинкарнация Кристофера. Оба они умерли, пытаясь спасти детей.

На Джима же нападает таинственный человек в желтом и разрывает ему горло…

Актеры и герои сериала «Извне»

Фото: Кадр из сериала «Извне», 2022 г.

Гарольд Перрино (Бойд Стивенс) — шериф с ПТСР и болезнью Паркинсона, негласный лидер города. Попал сюда с женой Эбби и сыном Эллисом;

Каталина Сандино Морено (Табита) — жена Джима, уверенная и смелая, считает себя избранной. Переживает гибель сына Томаса, которая произошла до попадания в город;

Эйон Бэйли (Джим Мэттьюз) — бывший инженер в парке развлечений. Погиб в конце третьего сезона от рук человека в желтом;

Дэвид Алпей (Джейд) — разработчик ПО, конфликтный и одержимый символами спасения. Догадывается соорудить антенну для связи с внешним миром;

Скотт Маккорд (Виктор) — старейший житель города, знает множество секретов. Видит странные рисунки и помнит события из прошлого;

Пега Гафури (Фатима) — возлюбленная Эллиса. Ее беременность оказалась психосоматической, а после родов ребенка забрали;

Джулия Дойл (София) — новый персонаж, дочь пастора Хатри, который погиб в первом сезоне;

Ханна Черами (Джули) — дочь Джима и Табиты, старший ребенок в семье. В начале сериала примыкает к колонистам;

Саймон Уэбстер (Итан) — младший сын Джима и Табиты. Видит сны, перекликающиеся с видениями Виктора;

Рики Хе (Кенни) — помощник шерифа Стивенса, добрый и скромный молодой человек;

Хлоя Ван Ландшут (Кристи) — врач, отучившаяся только три года, но лучшая в медицине среди горожан;

Кортен Мур (Эллис) — сын шерифа Стивенса, отдалившийся от отца после смерти матери;

Эйвери Конрад (Сара) — официантка, слышащая голоса, приказывающие ей убивать;

Критика и ожидания от нового сезона сериала «Извне»

Фото: Кадр из сериала «Извне», 2022 г.

Сериал часто сравнивают с «Остаться в живых» — не только из-за атмосферы и загадок, но и потому, что продюсеры Джек Бендер и Джефф Пинкнер работали над обоими проектами. Гарольд Перрино, играющий Бойда, также снимался в «Остаться в живых» (роль Майкла Доусона).

Главные претензии зрителей:

Избыток загадок. За три сезона авторы нанизали множество тайн, но почти не дали ответов. «Мне нравится атмосфера и идея сериала. Но когда я наполовину посмотрел второй сезон и заметил, что они не ответили на кучу вопросов из первого и только добавили новые, я понял, что это ситуация как с „Остаться в живых“ и перестал смотреть», — пишет пользователь Reddit.

За три сезона авторы нанизали множество тайн, но почти не дали ответов. Затянутость. Диалоги и поступки персонажей иногда кажутся нелогичными, а развитие сюжета концентрируется в первом и последнем эпизодах. «Они тратят слишком много времени на одно и то же и оплакивают второстепенных персонажей, до которых никому нет дела», — отмечает другой зритель.

Диалоги и поступки персонажей иногда кажутся нелогичными, а развитие сюжета концентрируется в первом и последнем эпизодах. Опасения по развязке. Фанаты боятся, что создатели не смогут объяснить все явления без сюжетных дыр. Например, спасение детей из видений Табиты через путешествия во времени может обесценить смерти героев.

Тем не менее «Извне» остается популярным: он возглавляет список ожидаемых сериалов 2026 года на «Кинопоиске» и входит в ТОП-100 IMDb, уступая лишь «Теду Лассо» и «Дому дракона».