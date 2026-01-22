Совсем другая «Мумия»: почему новый фильм не будет похож на предыдущие экранизации

Фото: Кадр из к/ф «Мумия» реж. Стивен Соммерс, 1999г.

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Премьера картины состоится уже этой весной. К чему готовиться зрителю?

Кинематографический мир готовится к возвращению одной из самых знаменитых франшиз ужасов и приключений. Компания Warner Bros. представила первый тизер проекта и раскрыла ключевые детали грядущего перезапуска «Мумии», выход проекта в зарубежный прокат запланирован на 17 апреля 2026 года.

В отличие от приключенческих картин с Бренданом Фрейзером, новая картина обещает погрузить зрителей в атмосферу глубокого психологического хоррора с элементами детектива.

Семейная трагедия и древнее проклятие

Кадр из к/ф «Мумия» реж. Ли Кронин, 2026 г.

Основой сценария нового фильма станет личная драма, переплетенная с мистическим ужасом. В центре сюжета оказывается семья журналистов, чья младшая дочь при загадочных обстоятельствах пропадает в пустыне. Ее поиски не приносят результата, и родные постепенно теряют надежду.

Однако спустя восемь лет девушка неожиданно возвращается домой. Первоначальная эйфория от воссоединения быстро сменяется тревогой и страхом: в возвратившейся дочери начинает проявляться нечто чужеродное и зловещее.

Постепенно становится ясно, что с возвращением дочери в дом проникло нечто древнее и зловещее. Чем именно обернется это столкновение, создатели фильма предпочитают пока не раскрывать.

Союз королей хоррора и новый режиссерский взгляд

Кадр из к/ф «Мумия» реж. Ли Кронин, 2026 г.

Ключевой фигурой, ответственной за новый облик «Мумии», стал режиссер и сценарист Ли Кронин. Мировую известность ему принес хоррор «Восстание зловещих мертвецов», который был высоко оценен как критиками, так и фанатами жанра за беспощадность и изобретательность.

Еще на этапе подготовки Кронин дал понять, что не намерен копировать предыдущие работы. В своем заявлении он охарактеризовал проект как «не похожий ни на один фильм о мумиях» и пообещал «вырастить нечто очень древнее и очень пугающее».

Позже он уточнил, что вдохновлялся такими классиками, как мистический ужастик «Полтергейст» Тоуба Хупера и мрачный триллер «Семь» Дэвида Финчера, намекая на сложный сплав сверхъестественного ужаса и детективного расследования.

Не менее важным аспектом является продюсерский состав. Проект стал первым крупным совместным предприятием двух ведущих студий, специализирующихся на хорроре: Blumhouse Productions (за плечами которой такие хиты, как «Прочь», «Сплит», «Паранормальное явление» и «Судная ночь») и Atomic Monster, основанной Джеймсом Ваном — создателем франшиз «Пила», «Астрал» и «Заклятие».

В главных ролях снялся интернациональный актерский ансамбль:

Джек Рейнор («Солнцестояние») в роли отца семейства;

Лайа Коста («Колесо времени»);

Вероника Фалькон («Круиз по джунглям», «Почему женщины убивают»);

Мэй Каламави («Лунный рыцарь», «Рами»);

Мэй Элгети, чья роль пока держится в секрете.

Основные съемки картины были завершены летом 2025 года, о чем Ли Кронин сообщил в своих социальных сетях, сопроводив новость мрачным кадром с одной из локаций.

От черно-белой классики до «Темной вселенной»

Кадр из к/ф «Мумия» реж. Ли Кронин, 2026 г.

Грядущий фильм Ли Кронина не возникает на пустом месте. За почти 90 лет (да-да, не удивляйтесь.) «Мумия» неоднократно меняла жанр, интонацию и даже смысл, отражая страхи и ожидания своей эпохи.

История франшизы началась в 1932 году, когда студия Universal выпустила черно-белый хоррор «Мумия» с Борисом Карлоффом в роли жреца Имхотепа. Фильм стал частью канона «классических монстров» и заложил основу образа мумии как трагической и зловещей фигуры, связанной с древним проклятием и запретной любовью.

В 1940-е годы последовала серия продолжений («Рука мумии», «Гробница мумии», «Призрак мумии», «Проклятие мумии»), в которых образ мумии трансформировался в более прямолинейного монстра. Эти картины закрепили за франшизой хоррор-направление, но со временем утратили культурный резонанс.

Приключенческий поворот: эпоха Брендана Фрейзера

Новая жизнь «Мумии» началась в 1999 году с выходом одноименного фильма Стивена Соммерса. Картина с Бренданом Фрейзером и Рэйчел Вайс радикально изменила тон франшизы, превратив мрачный хоррор в масштабное приключение с юмором, экшеном и романтикой.

Успех привел к продолжениям — The Mummy Returns (2001) и The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008). Эта трилогия стала самой популярной и коммерчески успешной частью истории бренда, окончательно закрепив за «Мумией» статус зрелищного блокбастера для широкой аудитории.

Неудачный ребут и пауза

Последний на данный момент фильм франшизы вышел в 2017 году. The Mummy с Томом Крузом задумывался как старт масштабной «Темной вселенной» монстров Universal, однако проект не оправдал ожиданий. Несмотря на кассовые сборы, картина получила негативную реакцию критиков и зрителей, а планы по созданию общей киновселенной были свернуты.

Именно этот фильм стал последней «Мумией» на экране перед новым перезапуском.

Возвращение к истокам

На этом фоне версия Ли Кронина выглядит не просто очередной попыткой обновления бренда, а сознательным разворотом к хоррор-корням франшизы. В отличие от приключенческих фильмов конца 1990-х и 2000-х, новая «Мумия» делает ставку на страх, атмосферу и психологическое напряжение — то, с чего когда-то начиналась история экранного проклятия.

Ностальгическое возвращение

Кадр из к/ф «Мумия» реж. Стивен Соммерс, 1999 г.

Интересно, что свежий хоррор — не единственный проект по франшизе в разработке. По данным зарубежных СМИ, в недрах Голливуда готовятся сразу три новых фильма.

Один из них — прямое продолжение трилогии Соммерса с участием Брендана Фрейзера и Рэйчел Вайс. Сам Фрейзер публично подтвердил свою готовность вернуться к роли Рика О’Коннелла.

«Я 20 лет ждал этого звонка. Сейчас же пришло время дать фанатам то, чего они хотят», — сказал актер в интервью Associated Press.

Второй проект планируется как приквел, исследующий более ранние события мифологии. Третий же, очевидно, и есть фильм Ли Кронина.