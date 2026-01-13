«Смотри, это твоя мертвая девочка»: жуткие истории рожениц из новокузнецкого роддома, где погибли 9 младенцев

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; telegram/sledcom_press

Женщины массово жалуются на халатность врачей и грубое отношение к пациентам.

Сегодня стало известно о трагедии, произошедшей в роддоме в Новокузнецке — за время новогодних праздников в нем погибли девять новорожденных.

После этого начала появляться шокирующая информация от других рожениц.

Причиной могла стать бактериальная инфекция

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

По мнению академика РАН и заместителя президента Российской академии образования Геннадия Онищенко, причиной гибели младенцев могла стать бактериальная инфекция — тем более, что сейчас родильное отделение закрыто на карантин.

Как отметил Онищенко, к этому могли привести нарушения в работе медучреждения, в том числе по части соблюдения санитарных процедур.

Усложнилось все в праздничный период, когда в роддоме, вероятно, работал только дежурный персонал.

«Это бич родильных домов, когда собирается огромное количество горючего материала, прежде всего это незащищенные, от полкилограмма до четырех с половиной (килограммов — ред.) новые жизни. И когда в таких родильных домах, в таких условиях создаются, как говорится, свои госпитальные штаммы стафилококков, которые могут взяться из-за того, что у персонала есть проблемы с гнойными заболеваниями носоглотки, зубов», — сообщил Онищенко РИА Новостям.

Как отметил источник 5-tv.ru, у всех младенцев диагностировали или внутриутробную, или неонатальную инфекцию, которая дала критические осложнения.

Сейчас главного врача больницы отстранили решением губернатора Кемеровской области Ильи Середюка. Также была инициирована проверка со стороны профильных ведомств.

«В Новокузнецкой городской клинической больнице № 1 организована проверка профильными ведомствами. Принял решение на период ее проведения отстранить от должности главного врача Виталия Хераскова и дал соответствующее поручение министру здравоохранения Кузбасса», — написал Середюк в своем Telegram-канале.

Кроме того, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело в соответствии с ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»), ч. 3 ст. 293 УК РФ («Халатность»).

«Ребенка достали и убили»

Светлана Шереметьева-Шерстнёва/РИА Новости; 5-tv.ru

Одна из пострадавших, новорожденный ребенок которой умер в новокузнецком роддоме в начале января, согласилась побеседовать с 5-tv.ru. По словам Арины Бедаревой, ее ребенок родился 22 декабря 2025 года, а погиб 10 января 2026-го.

Врачи провели ей экстренное кесарево сечение, ко всему прочему, младенец родился недоношенным.

«Я приехала в роддом, легла просто с обычными отеками на ногах сильными по, так скажем, совету моего врача-акушера в поликлинике. Посоветовала лечь понаблюдаться. По итогу резко обнаружили какой-то вирус, не вирус — непонятно что. В итоге — на стол, разрезали, ребенка достали и убили», — рассказала пострадавшая.

По словам Бедаревой, врачи сказали, что ребенок заболел уже после рождения, но не объяснили, что именно произошло.

Женщина утверждает, что медики официально сообщили ей об остановке сердца. Однако в заключении патологоанатома причиной смерти указана инфекция.

«Мне говорили, что он немножко заболел. То есть помимо его внутриутробных патологий, которые у него были, это вообще никак не относятся к его причине смерти. Я говорю: „Чем заболел?“. Мне что-то объясняли, дословно сейчас не перескажу… Лечили-лечили, в итоге десятого он умер. Как сказал врач изначально по телефону, у него что-то стало с давлением, начали реанимацию, в итоге сердце остановилось, и он умер. Но у нас на руках заключение патологоанатома, где написано, что причиной смерти является инфекция», — объяснила женщина.

Как отметила Арина, в дородовом отделении с ней обращались хорошо — и врач, и медсестры, и санитарки.

В родильном отделении отношение было уже не такое ласковое, но ничего откровенно негативного она не заметила.

А вот на третьем этаже послеродового, где лежат роженицы после кесарева, она бы не желала оказаться вообще никому.

«Там медсестры колют уколы без перчаток. Попросишь у них таблетку — таблетку не дают. Я не говорю про обезбол… Нет, обезбол, понятное дело, назначает врач. А элементарно просто — девочки просили свечку, свечку не дали», — делится она.

Малышка захлебывалась околоплодными водами

Светлана Шереметьева-Шерстнёва/РИА Новости; 5-tv.ru

Еще одной роженице, по ее словам, откровенно хамили во время родов.

«У меня был крупный плод, но УЗИ не сделали. Рожала я долго, мучительно, мне все говорили: «Че орешь?», «Ты че, первый раз рожаешь?», «Тебе че, эпидуралку сделать?» — рассказала 5-tv.ru роженица Жанна.

По итогу ей сделали кесарево сечение, и, как рассказала женщина, во время извлечения малышу сломали ключицу. Но в больнице это заметили только на третий день.

После рождения ребенка ей сразу не принесли, только после личной просьбы.

«Когда они принесли малышку, у нее из носа и изо рта текла вода. И она захлебывалась. Я несколько раз подходила к медсестре, просила посмотреть — это ненормально! — а они мне говорили: «Это слюни, девушка», — рассказывает Жанна.

Грудь при этом девочка не брала и постоянно срыгивала. И только в два часа ночи по инициативе санитарки малышке наконец откачали околоплодные воды, которые и мешали ей дышать.

«Вырвали ребенка из моей сестры»

РИА Новости/Следственный комитет РФ

В соцсетях тем временем появилось видео с шокирующим рассказом сестры одной из рожениц.

По словам девушки, они так глубоко «залезли» рукой во влагалище ее сестры, что та кричала от боли.

«На что они ее затыкают фразой: «Будешь орать — я тебе туда еще дальше залезу», — делится девушка.

Роды при этом были преждевременные. По словам сестры роженицы, врачи отказались их останавливать, хотя, по ее мнению, это было возможно. Во время родов ребенок был живым.

«Но они вырвали его. Просто вырвали ребенка из моей сестры. И когда они вырывали этого ребенка, они оторвали девочке руку, и ребенок умер. После чего они завернули ребенка в какие-то тряпки и положили моей сестре на грудь, развернули его и сказали: «Смотри, это твоя мертвая девочка», — рассказывает девушка.

Как пишет ТАСС, в сентябре 2025 года в отношении роддома действительно было возбуждено уголовное дело вследствие родов, во время которых ребенку оторвали руку, из-за чего он погиб.

«Расследуется уголовное дело по ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности)», — сказал собеседник агентства.

По словам других пациентов, сотрудники нередко грубили им, а медперсонал сложно было найти на месте.

«Врачам максимально безразлично состояние пациентов и их маленьких малышей, очень жаль, что в больницах работают настолько бессердечные люди», — пишет одна из женщин.

Пациентки также убеждены в некорректной диагностике и направлениях от врачей: одна из женщин говорит, что ее ребенок умер, когда она была направлена на естественные роды вместо кесарева сечения, несмотря на низкую плацентацию.

«Трагедия никогда не должна повториться»

ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Происшествие получило федеральный резонанс.

«Это огромная трагедия. Вопиющий случай, который нужно расследовать и понимать, почему это произошло, чтобы этого не происходило в дальнейшем», — подчеркнул председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

Свое мнение высказала и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Из трагедии должны быть сделаны все необходимые выводы. Выводы на федеральном уровне. Она никогда не должна повториться», — приводятся ее слова в Telegram-канале СФ.

Матвиенко также поручила сенаторам тщательно контролировать ход расследования гибели младенцев в роддоме Новокузнецка. Им предстоит детально изучить все обстоятельства и, если потребуется, разработать законодательные меры, которые бы предотвратили подобные инциденты в будущем.

По словам Матвиенко, произошедшее — это не только огромная утрата и глубокая боль для семей, но и серьезная трагедия для страны, которая прилагает все усилия для стимулирования рождаемости.