«Люба, дети и завод»: как изменились актеры популярного сериала нулевых

Фото: Кадр из т/с «Люба,дети и завод…» реж. Карен Захаров, Леонид Мазор, 2005–2006г.

Более 20 лет назад на телеэкранах появилась комедийная картина, которая пришлась по вкусу российскому зрителю. Правда, существовать долго она не смогла.

В 2000-х российское телевидение переживало настоящий бум локальных ситкомов. На волне успеха «Моей прекрасной няни» и «Не родись красивой» зрителям представляли все новые комедийные проекты.

Одним из таких стал сериал «Люба, дети и завод», который, несмотря на относительно недолгую жизнь в эфире, оставил заметный след в памяти телезрителей.

Сериал «Люба, дети и завод» не стал долгожителем и мега-хитом вроде «Кухни», но занял свою собственную, уютную нишу в истории российского телевидения.

Прошел 21 год с момента его премьеры. Как за это время сложились судьбы актеров и как они изменились — читайте в материале 5-tv.ru.

О чем сериал «Люба, дети и завод»

Кадр из т/с «Люба, дети и завод…» реж. Карен Захаров, Леонид Мазор, 2005–2006 г.

«Люба, дети и завод» является российской адаптацией популярного американского телевизионного сериала «Грейс в огне» (англ. Grace Under Fire), который выходил в эфир с 1993 по 1998 год.

Сценарий повествовал о жизни Любови Орловой — разведенной многодетной матери, проживающей в вымышленном подмосковном городе Бабкинске. Чтобы обеспечить себя и своих четверых детей — троих сыновей и дочку, — героиня устраивается аппаратчицей на местный химический комбинат, где вынуждена вливаться в сугубо мужской коллектив.

Ее жизнь — это постоянный баланс между тяжелой работой на заводе, домашними хлопотами и общением с колоритным окружением: взбалмошной лучшей подругой Настей, ее мужем-пограничником Вовой, стильным бывшим супругом Жориком и ухажерами от Артура до хозяина аптеки Ромы.

Кадр из т/с «Люба, дети и завод…» реж. Карен Захаров, Леонид Мазор, 2005–2006 г.

Первоначально проект был встречен зрителями с интересом и демонстрировал неплохие рейтинги. Однако в 2006 охват стал меньше, поэтому из первоначально запланированных 110 серий было отснято и вышло в эфир только 70. На этом история «Любы, детей и завода» завершилась.

Несмотря на короткую эфирную жизнь, сериал собрал сильный актерский состав — от мэтров российского кино и театра до начинающих артистов и юных дарований. Для многих из них этот проект стал отправной точкой, поворотным моментом или просто яркой страницей в творческой биографии.

Татьяна Догилева — Люба Орлова

Фото: www.globallookpress.com/Anatoly Lomokhov; Кадр из т/с «Люба, дети и завод…» реж. Карен Захаров, Леонид Мазор, 2005–2006 г.

Исполнительница главной роли, Татьяна Догилева, к моменту съемок уже была состоявшейся звездой, чье имя ассоциировалось с такими знаковыми фильмами, как «Блондинка за углом», «Забытая мелодия для флейты» и «Восток — Запад».

Ее решение сняться в телевизионном ситкоме могло показаться неочевидным, однако актриса объяснила его близостью темы материнства.

В одном из интервью она отмечала, что после рождения собственной дочери Кати пересмотрела свои жизненные и профессиональные приоритеты, перестав быть «оголтелой актрисой, которая только и делает, что снимается».

Образ Любы Орловой — женщины, для которой дети являются главным смыслом и одновременно самым большим испытанием, — оказался ей внутренне созвучен.

После завершения проекта актриса продолжила активную творческую деятельность, оставаясь одной из самых востребованных и уважаемых фигур российского кинематографа и театра.

Ее фильмография насчитывает более полусотни работ, а на сцене она по-прежнему поражает зрителей глубиной и эмоциональностью своих ролей.

Игорь Золотовицкий — Жорик, бывший муж Любы Орловой

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников; Кадр из т/с «Люба, дети и завод…» реж. Карен Захаров, Леонид Мазор, 2005–2006 г.

Роль элегантного и немного легкомысленного бывшего мужа Любы — Жорика — досталась Игорю Золотовицкому. К 2005 году он уже был признанным актером и уважаемым педагогом. С 1989 года он начал преподавать в Школе-студии МХАТ, а в 2013 году занял пост ректора. Артист умер 14 января 2026 года, причиной смерти стала онкология.

Его участие в ситкоме стало примером того, как серьезный театральный актер успешно может работать в развлекательном телевизионном формате, не теряя своего профессионального лица.

Игорь Золотовицкий был дважды женат: с журналисткой Еленой Мясниковой и актрисой Верой Харыбиной. От этих союзов у него двое сыновей, Алексей и Александр, которые продолжили семейную традицию, выбрав творческие профессии в сфере режиссуры и актерского мастерства.

Нонна Гришаева — лучшая подруга Любы Настя Пряхина

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович; Кадр из т/с «Люба, дети и завод…» реж. Карен Захаров, Леонид Мазор, 2005–2006 г.

Подругу главной героини, непосредственную и эмоциональную Настю Пряхину, сыграла Нонна Гришаева. Для нее эта роль стала одной из первых значимых работ на телевидении, открывшей дорогу к настоящей народной любви.

Уже через несколько лет после этого сериала Гришаева получила одну из главных ролей в ситкоме «Папины дочки», который сделал ее звездой.

Сегодня Нонна Гришаева — художественный руководитель Московского государственного театра РОСТА в Царицыно, активная театральная и концертная артистка.

Ее личная жизнь также насыщенная: первый брак с музыкантом Антоном Деровым подарил ей дочь Анастасию, блестяще окончившую факультет графики и иллюстрации Кембриджского университета.

С 2006 года актриса замужем за актером Александром Нестеровым, у них растет сын Илья. Несмотря на многолетнюю и плодотворную карьеру, Нонне Гришаевой несколько раз отказывали в присвоении звания народной артистки России, на что она философски замечает, что для нее важнее любовь зрителей.

Павел Ильин — ухажер Любы, хозяин аптеки «Здоровый дух» Роман Самойленко

Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко; Кадр из т/с «Люба, дети и завод…» реж. Карен Захаров, Леонид Мазор, 2005–2006 г.

Одним из самых обаятельных персонажей сериала был ухажер Любы, хозяин аптеки «Здоровый дух» Роман Самойленко, роль которого исполнил Павел Ильин. Для театрального актера, заслуженного артиста России (звание присвоено в 2008 году), эта работа стала одним из первых опытов в телевизионной комедии.

Основная его карьера была и остается связанной со сценой, в первую очередь с МХТ им. А. П. Чехова, где он создал ряд ярких образов. Широкую телевизионную известность Ильин приобрел позже, блистательно сыграв водителя Степана в остросюжетном сериале «Лондонград» (2015). Также он снимался в фильмах «Юморист» (2019) и «Джетлаг» (2021).

О личной жизни актера известно немного: он был женат, но брак распался, и сейчас Павел Ильин всецело посвящает себя театру и кино.

Юные звезды проекта

Кадр из т/с «Люба, дети и завод…» реж. Карен Захаров, Леонид Мазор, 2005–2006 г.

Особого внимания заслуживают юные участники проекта, для многих из которых «Люба, дети и завод» стал дебютом.

Дочь Любы, Лизу Орлову, сыграла Диана Шпак. К моменту съемок она уже была настоящей звездой рекламы, покорив всю страну в ролике сока «Фруктовый сад» с легендарной фразой «А ты налей и отойди».

Роль в ситкоме закрепила ее статус одной из самых обаятельных юных актрис середины 2000-х. Однако, повзрослев, Диана кардинально изменила вектор жизни. Она получила два высших образования — режиссерское и экономическое, и нашла свое призвание в литературе.

Став писательницей, она выпустила несколько книг для молодежи. По данным СМИ, несколько лет назад Диана Шпак переехал в Лос-Анджелес.

Кадр из т/с «Люба, дети и завод…» реж. Карен Захаров, Леонид Мазор, 2005–2006 г.

Самого младшего из детей, Павлика Орлова, сыграл Максим Белоконь, для которого эта роль в возрасте 1,5 года стала самым первым шагом в кинематографе.

Его родители долго колебались, стоит ли вовлекать малыша в съемочный процесс, но перспектива работы с такой величиной, как Татьяна Догилева, перевесила все сомнения.