Свет мой зеркальце, скажи: почему одни люди выглядят старше своего возраста, а другие моложе

В современном мире на внешность человека влияет не только его генетика, но и внешние факторы.

Внешнее старение — процесс индивидуальный. Люди одного возраста могут выглядеть совершенно по-разному. Причины этому разные, и лежат они не только в области генетики. Подробнее о них эксклюзивно 5-tv.ru рассказала врач-генетик Юлия Киселева.

Почему у некоторых людей дольше сохраняется молодость

Люди в одном и том же возрасте выглядят по-разному. У кого признаков старения намного меньше даже без помощи косметологов.

По словам эксперта, это связано в первую очередь с генетикой. Однако связь может быть и с национальной особенностью человека.

«В южных регионах люди визуально стареют чуть быстрее. На это влияет ультрафиолетовое излучение, из-за которого кожа у них становится более обезвоженной, появляются морщины.

Но надо понимать, что многие вещи связаны и с образом жизни человека. То есть сказать, что только генетика виновата, нельзя, потому что даже в одной семье могут быть несколько людей, которые выглядят по-разному в зависимости от того, какой образ жизни они ведут», — объясняет врач.

А вообще у генетики есть большая норма реакции, широкий спектр того, как могут проявляться определенные фенотипические признаки (то есть визуальные генетические проявления. — Прим. ред.).

Как сохранить молодость

Повлиять на свою внешность и сохранить молодость можно.

Например, лишний вес или, наоборот, слишком низкий, а также вредные привычки существенно влияют на вид кожи и тела. Вообще, за это во многом отвечает подкожная клетчатка, и в зависимости от ее толщины можно сказать, насколько молодо выглядит человек.

«Если она слишком тонкая, то человек выглядит истощенно, также его кожа будет испещрена морщинами. А при слишком толстой у человека точно будет лишний вес, что тоже заметно старит, особенно женщин. Следить за этим помогают спорт, витамины и режим дня — сон крайне важен для сохранения молодости», — объясняет врач.

Не менее важно правильное питание. Сейчас люди едят очень много вредных и калорийных продуктов, что эволюционно и генетически непривычно человеческому организму, потому существенно влияет на внешность.

Помочь могут и косметологические процедуры. Но, как отмечает эксперт, только в сочетании со всем остальным, так как иначе это может быть пустой тратой денег.

Выверты генетики: почему дети бывают выше родителей

Генетика, разумеется, сказывается не только на скорости старения, но и на росте. Причем порой очень интересно: младший член семьи оказывается выше старших, включая своих бабушек и дедушек.

«У роста, как и у других параметров тела, есть определенные нормы реакции, то есть от и до каких-то значений, и в зависимости от образа жизни, гормонального профиля подростка, возможно, спорта, можно на него повлиять в юном возрасте. Либо это будет просто случайность, что человек не в середину реакции попадет, как большая часть людей, то есть ростом будет от 150 до 180, а норма у него сместится в большую сторону», — говорит Юлия Киселева.

Также есть эффект гетерозиса, при котором наслоение определенных генетических карт может дать резкое увеличение при каком-то параметре. Этим, кстати, пользуются в селекции, при скрещиваниях добиваясь, например, увеличения плода. Такое может быть случайно и у человека, но редко.

Кстати, местность тоже иногда имеет значение: ее высота над уровнем моря, среднее атмосферное давление по региону могут повлиять на процесс роста костей, за счет чего человек станет выше.

А вот ниже заданной генетической нормы дети бывают крайне редко. Для этого ребенку, к примеру, нужно серьезно недоедать.

Что еще влияет на рост человека

При этом за последние 200-300 лет рост человека и другие его параметры, по типу размера стоп и кистей, поменялись в большую сторону.

«Часто обнаруживаются какие-то археологические находки, по которым ясно, что рост человека был значительно меньше — где-то 150-160 сантиметров у мужчин. Сейчас он значительно выше — на 10, 15, 20%», — отметила генетик.

По мнению врача, дело в улучшившемся питании, изменении гормонального профиля, а также, возможно, кесарева сечения, вследствие которого начали рождаться более крупные дети, которые раньше просто погибали в родах. Способствует и питание более калорийной пищей, что организм воспринимает как отсутствие голода и уходит в рост.

«Также сейчас часто в продукты добавляются гормоны, какие-то добавки, к тому же они добавляются в питание для крупного рогатого скота и птиц, а оттуда они попадают в мясо, яйца и молочку, которую мы едим. Помимо этого, в сельском хозяйстве используются технологии селекции и генной модификации. Все это наслаивается на изменение каких-то метаболических процессов в организме человека, которые и ведут к тому, что рост и размер тела увеличиваются», — объясняет Киселева.