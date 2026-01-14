Начало новой денежной эры: финансовый гороскоп для знаков зодиака на февраль 2026 года

Фото, видео: 5-tv.ru

Почему знакам зодиака важно обратить особое внимание на материальную сферу во второй зимний месяц?

Февраль 2026 года ознаменует начало новой эры во Вселенной: изменится абсолютно все, и, конечно же, мощное воздействие звезды окажут на финансы. Секрет в двух особых астрологических явлениях — параде планет и соединении небесных тел в знаке Рыб.

Что сулят эти редчайшие события представителям 12 стихий? И почему звезды предостерегают Дев от резких покупок, а Козерогам, наоборот, советуют не бояться трат, эксклюзивно Пятому каналу рассказал астролог Андрей Харрис.

Общий финансовый гороскоп на февраль 2026

С точки зрения астрологии, февраль — главный месяц 2026 года.

Именно в этот период пройдет парад планет — мощнейшее астрологическое событие. Уже 28 февраля откроется «портал желаний», и каждый из знаков зодиака получит возможность поделиться своей мечтой со Вселенной.

«Конечно же, воспользуйтесь этим и приумножьте свой доход», — рекомендовал астролог.

Но это еще не все. В период с 16 по 20 февраля ожидается событие, которое происходит лишь раз в десятки лет — тройное соединение Сатурна и Нептуна в знаке Рыб.

«Точный пик — 17 февраля — начало новой эры во Вселенной, в том числе и финансовой», — подчеркнул Харрис.

Оно окажет влияние на каждый знак зодиакального круга.

Овен — гороскоп финансов на февраль 2026

Гороскоп на деньги на февраль 2026 года для знаков зодиака. Фото: 5-tv.ru

Овнам откроется возможность максимально изменить свою жизнь за короткий период. Результат будет заметен практически сразу — все, как любят представители огненной стихии.

«Но запомните главное правило: скажите „нет“ любому „самоедству“, и тогда звезды и планеты поддержат вас», — заметил астролог.

В этом случае февраль станет периодом сильнейшей финансовой трансформации, доходы Стрельцов приумножатся в десятки раз.

Телец — гороскоп финансов на февраль 2026

Для Тельцов наступает последний месяц, когда прибыль сулят лишь нестандартные способы заработка — как в работе по найму, так и в частном бизнесе.

«Уходите в интернет, в информационные технологии и новые прорывные сферы. Именно там и будут находиться деньги для вашего знака зодиака», — убежден Харрис.

Если же представители земной стихии решат действовать, как привыкли, — риск потерять сбережения возрастет.

Близнецы — гороскоп финансов на февраль 2026

Для Близнецов ожидается один из самых спокойных месяцев в 2026 году — им просто нужно готовиться к параду планет 28 февраля.

«Пропишите все свои желания на бумагу и максимально визуализируйте. Можете даже куда-то сходить, подержать вещи, которые вам нравятся, в руках и представить, что они уже ваши», — сказал астролог.

Рак — гороскоп финансов на февраль 2026

Удачное движение Юпитера по знаку Рака предвещает представителям водной стихии изменения в сфере карьеры.

Скорее всего, многих Раков повысят. Более того, в феврале Вселенная дарит им возможность удачно поменять работу, ведь многих ждут встречи с влиятельными покровителями.

Именно они перевернут жизнь водного знака с ног на голову и повлияют на финансовый доход.

Так что Ракам пора выходить из своей раковины — февраль будет благоприятным месяцем.

Лев — гороскоп финансов на февраль 2026

Львов на протяжении всего месяца ждут испытания со стороны высших планет.

Зато финансовый кризис останется позади, и после 15 февраля жизнь начнет стабилизироваться. Но не стоит забывать о главном правиле: чтобы получить от жизни максимум, достичь высокого социального положения и наполнить карманы, надо преследовать чистые духовные идеалы, высокие устремления.

Именно проверку на жизненные ориентиры и устраивают Львам высшие планеты.

Дева — гороскоп финансов на февраль 2026

Для Дев в феврале наступит достаточно сложное время: ничего не понятно, и ничего не получается спланировать.

Придется выйти из зоны комфорта и отдаться потоку. А потом посмотреть, куда же тройное соединение Сатурна и Нептуна в знаке Рыб приведет представителей земной стихии.

Но не стоит забывать, что это максимально бесконтрольная зона — лучше заранее отложить финансовую подушку безопасности.

Весы — гороскоп финансов на февраль 2026

У Весов в феврале все 50 на 50: либо они управляют миром, либо же мир управляет ими.

«Противостояние с высшими планетами как никогда сильно оказывает влияние на ваши финансовые способности. Поэтому оцените заранее все риски», — подсказал астролог.

Если Весы чувствуют гармонию со Вселенной, осознают собственную. исключительную миссию, в которой деньги — лишь средство достижения целей, стоит попробовать обогатиться. Если же такой астрологической связи нет, лучше даже не пытаться отдаться потоку и стремиться к денежной стабильности.

Скорпион — гороскоп финансов на февраль 2026

Скорпиону стоит максимально пробудить собственные амбиции.

В феврале получится монетизировать новые способности, о которых многие представители водного знака и не подозревали. В Скорпионах откроется именно то, что приведет к богатству.

«Поэтому не бойтесь проходить различные тренинги по личностному росту, открывать в себе творческий потенциал и пробовать большое количество сфер», — отметил Харрис.

Февраль — отличный месяц, чтобы открыть себя с новой стороны и получить так большие деньги.

Стрелец — гороскоп финансов на февраль 2026

Стрельцы получают эксклюзивное право на реализацию всех финансовых целей.

Однако им очень важно четко понимать свои материальные жизненные цели: наметить задачи и максимально их визуализировать.

Пик начала новой финансовой эры — это 17 февраля, к этому дню у Стрельцов уже все должно быть готово. Представители стихии огня должны четко знать свои денежные желания, а там уже Вселенная решит, одарить их подарками или нет. Но шанс как никогда велик.

Козерог — гороскоп финансов на февраль 2026

Козерогам в феврале станет финансово проще, ведь высшие планеты немного передвинулись из этого знака в сторону зоны Рыб. Возможно, что подарки судьбы и Вселенной уже начали приходить в их жизнь!

Все это усилится в феврале, так что не стоит бояться тратить.

«Чем больше отдадите, тем больше получите. В вашем случае это правило будет работать неизменно», — сказал астролог.

Февраль обернется мощным месяцем с точки зрения дохода, однако в планировании расходов важно не забывать о духовном развитии.

Водолей — гороскоп финансов на февраль 2026

Для Водолея наступает кульминация жизни. Следующий такой пик произойдет только через 36 лет.

«Это означает, что глубокие события, которые изменят вашу жизнь на до и после, произойдут в этом феврале. Причем их влияние выходит далеко за сферу финансов. Это более глобальные процессы», — предостерег Харрис.

Поэтому Водолеям остается только доверить свои финансы судьбе, ведь этим периодом управляют высшие планеты-властители судьбы и кармы. И менять что-либо так просто не получится.

На всякий случай стоит отложить небольшие сбережения на период февраля, поумерить аппетиты и немного подождать, хотя бы до 18 числа. А уже 28 февраля все станет понятно.

Рыбы — гороскоп финансов на февраль 2026

Рыбы — главные адресаты даров Вселенной в феврале. Уникальный период с 16-го по 28-е число открывается в их жизни.

«Если вы много трудились, понимали, что все-таки недополучали финансовых благ от Вселенной — время пришло. Сейчас все исключительно на вашей стороне», — убежден астролог.

Здесь важно сохранять внутреннюю чистоту и четкое понимание, для чего Рыбам нужны эти деньги. К счастью, их метафизический поток очень сильный — настало время получать награды.