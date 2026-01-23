Эпидемия одиночества: почему среди молодежи стало много интровертов

Фото, видео: 5-tv.ru

Стремление к уединению и отвержение шумных компаний — парадокс современности или новый защитный механизм? Что побуждает людей отказываться от живого общения?

Если раньше было модно иметь много друзей и приятелей, выбираться на многолюдные вечеринки, то сегодня же все наоборот. Сбылись мечты беспокойных родителей: молодежь сама отказывается от клубов, а шумным компаниям предпочитает тихие вечера лишь в компании самого себя.

Действительно ли за нежеланием социализироваться в самом «общительном» возрасте стоит интроверсия или молодежь только приписывает своему характеру эту черту?

Почему интровертов становится все больше и когда это не характеристика, а нездоровое состояние, эксклюзивно 5-tv.ru рассказала психолог-кинетик, профайлер и КПТ-терапевт Кристина Голотвина.

Парадокс современности

5-tv.ru

Создается ощущение, будто бонусы цифровизации, о которых мечтали родители нынешней молодежи, как раз и клонируют интровертов. Многим 20-летним сегодня тяжело в компании, нужно перезарядиться наедине с собой, а шумные вечеринки и клубы — вообще не по их части.

Сами они ставят точку в расспросах характеристикой собственной личности. Понятие интроверсии действительно существует давно, его ввел еще психиатр Карл Юнг в 1920 году. Он объяснял разницу между экстравертами и интровертами направлением жизненной энергии.

У первых она устремлена вовне, на других людей и окружающий мир, а у вторых — обращена внутрь, что делает их погруженными в собственные размышления и фантазии. Это качество считается врожденным и не поддается изменению — получается, молодежь вроде как ни при чем.

Но в глаза бросается отличие поколения Z от их «социальных» предшественников. Нынешняя молодежь росла в период полного слияния общества с цифровыми технологиями.

Для них компьютеры, смартфоны и интернет с детства стали такой же неотъемлемой частью действительности, как электричество или горячая вода. И те возможности, которых не было у родителей современных интровертов, как раз и пресытили «зумеров».

Причины популярности интроверсии среди молодежи

5-tv.ru

С развитием технологий необходимость в личном общении для решения бытовых вопросов сократилась.

В прошлом интровертам жилось непросто, особенно в эпохи, когда ценился коллективизм. Сегодня картина изменилась, произошел перекос в восприятии: вместо угрюмых социофобов интровертов теперь часто представляют как загадочных, самодостаточных и высокоинтеллектуальных личностей.

Возможно, это связано с тем, что сегодня быть необщительным стало не только приемлемо, но и комфортно, а иногда и необходимо. Почему?

Первое и самое главное — шум. Раньше он был физическим: шумная улица, шумный двор, толпа, метро, транспорт. От него можно было уйти в тихую комнату, уехать на природу, на дачу.

А сейчас шум информационный.

«Контент в твоей голове 24 на 7. Бесконечный поток новостей, чужих мнений, оценок. Мозг не выключается никогда. И что делает умная психика? Она включает режим энергосбережения», — пояснила психолог.

Он выражается в сведении внешних контактов на минимум. Все силы психики уходят на погружение в цифровое пространство, и в конечном итоге считающий себя интровертом человек оказывается просто перегружен информацией до предела.

Второе — безопасность. Раньше социализация часто была вынужденной: нравится или нет, приходится быть в коллективе. А сегодня появился выбор.

Онлайн-знакомства кажутся комфортнее и безопаснее свиданий оффлайн. Конечно, в приложениях тоже могут отвергнуть, но это не будет публичным позором или неловкостью у всех на глазах.

«Одиночество — часто осознанный выбор в пользу психологической гигиены, потому что реальный мир стал восприниматься как место слишком ресурсозатратное и непредсказуемое», — считает Голотвина.

Побочный эффект: почему молодежь общается онлайн

5-tv.ru

Молодые люди утратили привычку быть в пустоте.

Раньше время в очереди, в ожидании автобуса человек оставался наедине с собой и своими мыслями. Сейчас любая пауза тут же заполняется скроллингом соцсетей в смартфоне.

Молодой человек остается один на один с собой только в крайних случаях — в ситуациях, когда возникает паника, тревога, грусть и взять девайс нет возможности.

В одиночестве становится страшно, а значит, и в тишине реального общения тоже страшно. Проще контролировать дистанцию через экран.

«Так что это не все вдруг стали интровертами. Это среда создала поколение киберчувствительных, перегрузки людей, которые выбирают версию как щит, как способ сохранить свои последние психические ресурсы», — подчеркнула эксперт.

Когда интроверсия нездорова

5-tv.ru

Между здоровой потребностью в одиночестве, вытесняющей способность к живому общению, пролегает тонкая грань.

«Если вы ловите себя на мысли, что живое общение стало вызывать не просто усталость, а настоящую фобию, дрожь, желание спрятаться. Если вы заменяете им все — это уже не интроверсия, а симптом, сигнал, что психика в перегрузке и просит не просто тишины, а настоящего глубокого восстановления», — подчеркнула КПТ-терапевт.

Иногда заново научиться доверять миру и себе может помочь только специалист.

Как вернуть способность к живому общению

5-tv.ru

Приложения знакомств — это удобный инструмент, от него не нужно отказываться, чтобы вести полноценную жизнь. Но мессенджеры и соцсети не должны превращаться в клетку, в которой безопасно, но очень одиноко.

«Начать можно с малого. Сознательно создайте себе цифровой детокс: не день без телефона — это утопия — а 40 минут в день просто посидеть с чаем, посмотреть в окно. Не чтобы постить сторис, а чтобы позволить мыслям течь самим», — сказала Голотвина.

Получается нечто вроде тренировки быть собой без шума.

Ведь в конечном счете и интроверты, и экстраверты одинаково нуждаются в качественной социализации. Просто для кого-то ей является шумная вечеринка, а для кого-то — тихий разговор на кухне. Важно, чтобы выбор между выходом в оффлайн или отдыхом онлайн оставался за человеком.