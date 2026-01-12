Корона вместо детства: что конкурсы красоты делают с психикой ребенка

Фото, видео: 5-tv.ru

В спортивные секции детей принято отдавать как можно раньше — теперь это уместно и в моделинге. Но точно ли титул юной королевы красоты нужен маленькой девочке?

Индустрия красоты плотно проникла в детство: уже привычные парикмахерские с машинками и лошадками вместо кресел стали выходить на уровень франшиз целых салонов красоты с укладками мальчикам и маникюрам для девочек.

Детская косметика, детские модельные агентства и детские конкурсы красоты становятся все популярнее. Так неужели теперь из яслей лучше тащить малыша прямиком на подиум?

И можно ли считать занятия юных моделей бесполезными, если, в отличие от занятий в кружках, их участие в показах — настоящий заработок? Об этом эксклюзивно Пятому каналу рассказала семейный психолог Александра Панфилова.

Как дети воспринимают победы в конкурсах красоты

Психика не разделяет конкурсы по разным типам, все победы одинаково считываются как показатели превосходства. Ну и детям так же, как и взрослым, оказаться лучше кого-то очень приятно.

«Здесь, как и в любой динамике, нужно куда-то дальше двигаться. А поскольку это все-таки не учеба, не навык, а конкурс красоты, то, безусловно, ребенок начинает озадачиваться», — обратила внимание семейный психолог.

Детей отдают в секции, чтобы они учились добиваться целей, работать над собой. С олимпиадами, спортивными соревнованиями все понятно. А куда двигаться дальше, какие навыки укреплять и развивать после победы в конкурсе красоты?

Чем опасно нахождение детей в индустрии красоты

Индустрия красоты — это мир взрослых контрактов: осознанного выбора, платы за услуги и жестких стандартов. Главная опасность для детей — не в лаках или кремах (хотя и в них тоже), а в ценностях и восприятии себя.

Фокус ребенка смещается с развития талантов на «упаковку» — одежду, внешность. Как итог, вместо спонтанной улыбки — боязнь испортить помаду, вместо бега по лужам — страх растрепать сложную прическу.

«Если вдруг ей покажется, что какая-то девочка на улице лучше одета или кто-то похвалил другого ребенка в ее присутствии — это тоже может вызвать реакцию эмоциональную», — добавила Панфилова.

Кроме того, неподготовленная детская психика может сразу укорениться в мысли собственного превосходства: девочка решит, что теперь всю жизнь будет самой красивой. И если вдруг юная королева красоты обнаружит, что мальчик смотрит на другую — это может оказаться для нее трагедией, вызвать слезы и истерику.

Детям слишком рано убеждаться в собственном превосходстве, у них еще не сформировано критическое мышление. Но бывает и наоборот: самооценка мальчика или девочки начинает зависеть от внешнего одобрения мастером, лайков под фото «до/после» и победы в конкурсе, где оценивают по взрослым канонам.

Как родителям реагировать на влияние индустрии красоты на детей

Чем раньше дети начнут задумываться о собственной внешности, тем хуже для их психики. А всевозможные адаптированные салоны красоты только привлекают внимание к необходимости блистать.

«Собственно говоря, никто никогда не знает, как внешность будет дальше себя вести. То есть бывает так, что девочка очень красивая в пять, шесть, семь, восемь лет, а вот начинается подростковый возраст, и там уже гадкий утенок. Может быть, потом из этого гадкого утенка опять вырастет красивый лебедь. Но никто не знает», — отметила эксперт.

Период, когда тело подростка непропорционально формируется, а на фарфоровой коже возникают прыщи, одинаково сложен и для мальчиков, и для девочек. Но те из них, кто особенно рано начали «следить за собой» или и вовсе выиграли конкурс красоты, особенно страдают в него.

Здесь обязательно нужна помощь взрослых для того, чтобы ребенок справился и преодолел это время без серьезных травм.

Может ли детский моделинг стать заменой другим кружкам

Основная задача ребенка, в отличие от взрослого, — разносторонне развиваться.

Конечно, чтобы выиграть конкурс красоты или стать фотомоделью, придется многому научиться, но принесет ли это обучение умственную и физическую пользу или только даст малышу специфические умения?

«Нужен определенный навык, но он довольно специфичный, его на протяжении всей жизни эффективно-то нельзя использовать», — считает Панфилова.

Поэтому родителям, бабушкам и дедушкам юных моделей все же придется еще и следить за учебными, спортивными и социальными сторонами жизни детей. До подросткового возраста максимальное разнообразие увлечений необходимо, чтобы ребенок нашел себя и смог самостоятельно нести ответственность за свое будущее.

Зачем родители готовят детей к участию в конкурсах красоты

Часто желание взрослых растить королеву красоты связано с их нереализованными амбициями.

«Родитель хочет, наверное, чтобы все увидели, какой он замечательный: воспитал ребенка особо выдающегося, неважно — который пишет стихи, рисует картины или это просто красивая девочка. Она же генетически их, значит, взяла все самое лучшее от мамы и папы, поэтому такая красавица», — пояснила психолог.

К тому же, когда дети маленькие, еще сложно сказать, насколько они хорошо танцуют или играют в футбол, а внешность заметна сразу.

«Очень часто одно плавно вытекает из другого. То есть родитель сам по себе демонстративный, и ребенок тоже унаследовал эти качества, поэтому не сильно сопротивляется, когда родитель предлагает выйти на сцену и ходить по подиуму», — заключила Панфилова.

Как родителям реагировать на желание ребенка участвовать в конкурсах красоты

Ребенка в целом довольно просто заинтересовать. Часто девочки сами просятся в моделинг, потому что им любопытно или их привлекают подарки, блестящие, уникальные атрибуты индустрии — та же самая корона «Мисс мира».

На такие желания нужно реагировать очень аккуратно, ведь ребенок может впасть в депрессию от того, что, будучи в своей семье самым красивым и особенным, он вдруг проиграл конкурс красоты.

В этом случае правильнее всего будет не акцентировать внимание на поражении, а предложить теперь больше внимания уделить другой секции или новому хобби.

«Ребенок в этом возрасте довольно быстро переключается благодаря детскому любопытству. Если там будет интересно, он туда пойдет и быстро забудет про свои капризы или про то, что он какой-то конкурс там проиграл, например. И то же самое, если выиграл», — сказала эксперт.

Психолог советует по такой же схеме и выводить успешных юных моделей из индустрии красоты.

«Если оно (успешное пребывание в моделинге — прим. ред.) длится слишком долго, то это способствует тому, что ребенок расслабится и больше ничего не хочет и не делает. А это не очень хорошо: упускается время и возможности, начинается зависть со стороны других детей. Вот и дети начинают искать какое-то уязвимое место и потом будут критиковать, будут посмеиваться», — думает Панфилова.

По этой причине родителям нужно очень внимательно относиться к успехам ребенка, чтобы самим не пожинать эти лавры.