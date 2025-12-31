Стафилококк на праздничном столе: чем опасен магазинный холодец
Фото, видео: Бобылев Сергей/ТАСС; 5-tv.ru
Главное блюдо новогоднего стола в России не всегда безопасно и полезно для здоровья. Что можно найти в холодце под микроскопом?
Какое блюдо на новогоднем столе самое опасное? Деликатес или гастрономическое извращение: проверим, понравится ли мясное желе иностранцам? Ответы на эти и другие вопросы в программе Пятого канала «Страна советов».
Результаты пугают: проверка магазинного холодца на качество
Накануне Нового года эксперты Роскачества исследовали 15 образцов готового холодца. Закуску от разных производителей оценивали по 211 параметрам. Результаты пугают.
«В трех мы обнаружили условно-патогенную бактерию группы кишечной палочки. И еще в одной мы обнаружили стафилококк и сульфид-редуцирующие клостридии еще в одной торговой марке», — рассказывает эксперт Роскачества Наталья Филатова.
Претензии у экспертов оказались как к недорогим маркам холодца, так и к премиум-продукции. Мяса не хватает практически во всех образцах.
«Если производитель указывает на этикетке, что это мясной холодец, соответственно, бульона должно быть не более 40%. И вот в пяти случаях мы увидели, что бульона было гораздо больше — до 75%», — объясняет специалист.
Кулинарный тест: реакция иностранцев на холодец
Студенты из Китая, Вьетнама и Уганды пробуют мясное желе.
«Это очень вкусно. Мясо очень нежное и бульон очень вкусный», — делится студентка из Вьетнама Чан Хоанг Ань.
Студентку из Вьетнама, в отличие от многих иностранцев, русский холодец не шокировал.
«Во Вьетнаме есть очень похожее блюдо, которое называется хит-донг. По-русски это холодное мясо», — говорит она.
Китаец Ли Цзечжэн в своей оценке необычной для него закуски был более сдержан. Но съел почти всю порцию.
«Это очень вкусно», — заключает он.
Самая неожиданная реакция после дегустации холодца оказалась у студента из Уганды.
«Я думаю, что вот это с бананом будет очень красиво», — комментирует студент из Уганды Герман Киситу.
Популярен холодец и в Японии — в одном из ресторанов Токио делают премиальную версию закуски. Выглядит это все как произведение искусства.
Какой холодец в магазине не стоит покупать
«Страна советов» решила приобрести в супермаркете три вида готового холодца, а потом отдала образцы на экспертизу и выяснила, какой из них можно поставить на праздничный стол.
Оказалось, что только один из образцов безопасен. В двух других — превышение микробного числа и все тот же стафилококк.
«Стафилококк ауреус вырабатывает энтеротоксины, которые весьма термостабильны и выдерживают широкий температурный диапазон», — рассказывает ведущий научный сотрудник отдела научного планирования и НИР ФГБУ «ВГНКИ» Ольга Иванова.
Правда, эксперты пояснили, что доставили образцы из магазина мы с нарушением ГОСТа к отбору проб и транспортировке. Но ведь и обычный покупатель несет холодец домой без всяких контейнеров.
Рецепт домашнего холодца
Самый безопасный способ порадовать гостей традиционной новогодней закуской — приготовить ее дома. Любимое народное блюдо, постоянный участник ТОП-3 закусок праздничного стола — холодец, но не обычный, а из говяжьих хвостов с хреном и сливками.
Отыскать говяжий хвост легче всего на рынке. Главное — выбрать свежий.
«Видите немножко желтоватый жир — значит, хвост хранился очень долго и жир уже прогорклый», — указывает шеф-повар Михаил Колтыгин.
Главный секрет этого рецепта — все ингредиенты перед тем, как варить, нужно обжарить.
«Мы обжарим все вместе, овощи добавим тоже подпечем», — указывает кулинар.
Морковь и лук надо нарезать крупно, чтобы они не разварились. После обжарки отправить мясо с овощами в кастрюлю, залить водой и оставить вариться на два–три часа.
Пока варится мясо, следует приготовить для холодца заправку, которая точно удивит всех гостей.
И самое необычное — превратить ингредиенты в воздушную смесь.
Когда мясо сварилось, ему надо остыть, затем его требуется разложить руками в силиконовые формы. Сверху залить бульоном и поставить в холодильник. Ему понадобится около двух часов до полного застывания, отмечает повар.
Важно помнить, что даже домашний холодец лучше есть свежим. Срок его хранения — не более трех суток. Любой дополнительный ингредиент — морковь, петрушка или чеснок — сокращает срок употребления продукта до 36 часов.