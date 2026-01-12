Теплый нос вместо укола: как кошки, собаки и пони лечат людей

Фото, видео: 5-tv.ru

Зоотерапию практикуют во многих странах мира. Как четвероногие друзья помогают людям с заболеваниями?

Кто такие зоотерапевты и как они лечат? Почему кошка ложится на больное место? Какие обязанности выполняют собаки-терапевты в аэропортах? И как «маленькая лошадка» стала настоящим спасением для тяжелобольных? Ответы на эти и другие вопросы в программе Пятого канала «Страна советов».

Пони-терапевт из хосписа

Пони-терапевт по имени Дитрих не носит белый халат, а его главный инструмент — теплый нос и доброе сердце. Уже более трех лет он выполняет важную миссию — ездит со своей хозяйкой в хосписы и дарит любовь и тепло тяжелобольным детям.

Но как к такому «лечению» относится официальная медицина? Это сиюминутная радость или метод с настоящим научным обоснованием?

«Зоотерапия как направление есть в медицине и во многих странах мира. Но российская наука как таковую зоотерапию не признает, и зоотерапия как раздел медицины сегодня не существует. Элементы зоотерапии используются активно в лечении целого ряда заболеваний — как опорно-двигательного аппарата, так и сердечно-сосудистой системы, заболеваний, связанных с нервной системой, определенных психических состояний, расстройств, стресса, ну и многих других», — объясняет терапевт, доктор медицинских наук Дмитрий Еделев.

То есть формально — нет, а на практике — да. Но есть ли у этого «да» научные основания?

«Этим занялись с точки зрения науки в 80-х годах прошлого века, когда было проведено первое очень большое, крупное исследование. Оно было проведено на пациентах после инфаркта миокарда. И оказалось, у пациентов, у которых были собаки в доме, которые любили собак, которые с ними гуляли, — выживали и жили гораздо лучше в сравнении с людьми, которые не имели животных», — дополняет Еделев.

Собаки-терапевты

Так, например, на горнолыжных курортах США трудится собака по кличке Лола. Ее задача — не искать под лавинами, а успокаивать пострадавших, пока медики оказывают помощь. Своим присутствием она снимает панику и шок.

А в аэропорту Стамбула появился целый отряд собак-терапевтов. Они гуляют по залам вылета и помогают расслабиться путешественникам, особенно тем, кто боится летать. Метод признали настолько успешным, что уже тренируют новых «сотрудников».

А самый трогательный пример — из Эквадора. Золотистый ретривер Альдо работает в стоматологической клинике. Он приходит на приемы, чтобы маленькие пациенты меньше боялись врачей и болезненных процедур. И это работает: с Альдо дети чувствуют себя в безопасности.

Канистерапия, иппотерапия и дельфины

Спокойные лошади, чуткие собаки, контактные дельфины и, казалось бы, абсолютно безразличные кошки. Самыми популярными пушистыми докторами считаются, конечно же, собаки. Лечение с их участием называют канистерапией.

«Очень хорошо собака проводит лечение детей с даун-синдромом. Очень хорошо собака проводит лечение у детей со стрессами и различными стрессовыми расстройствами. Собак активно используют у нас сейчас в психиатрии при лечении деменции», — отмечает терапевт.

Терапевтическую верховую езду и взаимодействие с лошадью называют иппотерапией. Правильное обращение с животным — это мощная стимуляция для нервной системы. Такое взаимодействие, как считают некоторые эксперты, улучшает координацию движений и даже нормализует кровообращение.

А вот дельфинотерапию можно отнести скорее к экзотике. Контакт с этими умнейшими морскими млекопитающими особенно эффективен при коррекции психических и неврологических расстройств у детей.

Кошка как домашний терапевт

Но, пожалуй, самый популярный, загадочный и доступный каждому домашний «терапевт» — это кошка.

Анастасия Волочкова — ярый адепт котолечения. Она считает, что именно ее домашний питомец помогает восстанавливаться после травм и ушибов.

Считается, что кошки способны находить и «лечить» больные места своего хозяина. Они ложатся на эту зону, мурлыкают, согревают своим теплом — и боль отступает. Но, как оказалось, этому есть научное объяснение из области физики.

Важно помнить, что животные — не волшебники. Но они — самое естественное, теплое и доказанное наукой лекарство от одиночества, стресса и упадка сил.

Зоотерапия — это не панацея, а важная поддерживающая методика, которая действительно помогает в реабилитации. Но работать она должна только под контролем специалистов. При этом с физической болью, в отличие от душевной, эффективно справляются современные препараты.