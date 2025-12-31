«Ландыши» зацветут в январе: что ждать от второго сезона сериала

Фото, видео: Кадр из трейлера «Ландыши. Вторая весна», реж. Илья Шпота 2025 г.

Сериал завоевал настолько огромную аудиторию, что его смотрели даже участники СВО, сидя в окопах.

Она — дочь миллиардера, он — простой лейтенант, но между ними неожиданно случилась «такая нежная любовь», что сериал об этом пришлось продлить на еще один сезон. Речь, конечно, о музыкальной драме «Ландыши» с актерами Никой Здорик и Сергеем Городничим.

У новой главы истории Кати Орловой и Лехи Данилина изменился режиссер — им стал сценарист и продюсер Илья Шпота, но дата выхода осталась неизменной. Так что «вторая весна» «Ландышей» наступит уже 1 января 2026 года.

Сериал НМГ «Ландыши» признали лучшим на V премии в сфере креативных индустрий

О чем был первый сезон сериала «Ландыши. Такая нежная любовь»

Кадр из трейлера «Ландыши. Такая нежная любовь», реж. Александр Карпиловский 2024 г.

Сюжет сериала «Ландыши. Такая нежная любовь» повествует о Кате — девушке из богатой семьи, наследнице огромного состояния своего покойного отца. Ее опекун, пытаясь поправить собственные дела, решил выдать героиню замуж за своего сына Кирилла.

Но Катя ловит его на измене, а потом оказывается в Вологде. Там она знакомится с простым парнем Лехой — офицером, готовым защитить ее от бывшего жениха.

Сериал завоевал огромную аудиторию, что стало неожиданностью для съемочной команды.

«Когда сериал 1 января выложили на платформу, стало понятно, что какие-то необычные вещи происходят с точки зрения зрительской активности», — пошутил Сапронов.

Зрители полюбили искреннюю историю любви главных героев. Первый сезон завершился вынужденным расставанием Кати и Лехи, и теперь все с нетерпением ждут, воссоединятся ли они во втором.

«Эмоциональные качели будут очень серьезные, я думаю, второй сезон многих удивит», — сохранил интригу продюсер.

Что будет во втором сезоне сериала «Ландыши. Вторая весна»

Кадр из трейлера «Ландыши. Вторая весна», реж. Илья Шпота 2025 г.

«Мне кажется, что получился очень резонансный сериал, очень такой важный и интересный», — рассказал 5-tv.ru лава Института развития интернета (ИРИ) Алексей Гореславский на концерте, приуроченном к выходу сериала «Ландыши. Вторая весна» в Национальном центре «Россия».

«Ландыши» при всей своей легкости способны воспитать молодую аудиторию. Так, в лице главного героя Лехи во втором сезоне зритель вновь увидит образ человека с правильными жизненными принципами.

«Он руководствуется в жизни принципами, которые встроены в него с рождения и получены благодаря воспитанию именно семьей, обществом, всей страной, скажем так. И когда у страны случаются разные испытания, то человек как раз берется за дело и делает все как следует», — считает Гореславский.

«Долг Родине — это то, что, конечно, в приоритете. Но именно любовь дает тебе силы вернуться домой», — пояснил 5-tv.ru актер Сергей Городничий, исполнивший роль Лехи.

Собственно, поэтому любовная тема и ляжет в основу второго сезона.

«Как мой персонаж, я очень хотел этого, ждал и надеюсь, что и зрители тоже ждали чего-то новенького, вкусного», — признался актер Даня Андрущук, сыгравший в сериале Джонни.

Что думают о своих персонажах актеры сериала «Ландыши»

Кадр из трейлера «Ландыши. Вторая весна», реж. Илья Шпота 2025 г.

Исполнитель роли мажора Кирилла Денис Степанов считает, что его герой ищет любовь не там.

«Ему надо вначале пройти свой собственный рост — и духовный, и личностный, — чтобы он смог выйти к тем людям, к тем девушкам, с которыми можно связать судьбу. Тогда они будут адекватные, и он сможет с ними построить крепкие отношения», — убежден актер.

Это не значит, что Кирилл не сможет построить крепкие отношения. На любовь, по мнению Степанова, способен любой, но ее результатом могут стать как счастливые, так и неудачные отношения.

«Есть любовь конструктивная, есть деструктивная. На нее способен, я думаю, любой. Просто одних она будет вести в деструктивное русло, а других, наоборот, в создание чего-то прекрасного», — отметил актер.

Поэтому в случае с Кириллом есть два варианта: либо он должен поменяться и пройти путь роста, либо встретить девушку, которая его проведет по этому пути. В первом сезоне он показал свою зависимость от чужого мнения и инфантильность.

Осталось узнать, подарит ли второй сезон Кириллу ту самую, которая сможет его воспитать, как, например, в реальной жизни воспитала актера Сергея Городничего его супруга. Он, кстати, в этом году женился и стал отцом, что, по его словам, только запустило этот процесс формирования.

Супругу артиста зовут Валерия, их история любви началась на съемочной площадке первого сезона сериала, где девушка работала ассистентом по актерам.

А вот актриса Ника Здорик поняла, что ее героиня узнала цену любви еще в первом сезоне.

«За свою мечту нужно бороться не всегда. В деньгах счастье? Любишь — борись», — озвучила она выводы Кати, которые разделяет и сама.

Ведь после выхода сериала и общения со зрителями Здорик, по собственным словам, очень повзрослела. Не зря актриса перед тем, как получить роль в «Ландышах», получила 45 отказов на других пробах.

Как зрители повлияли на сериал «Ландыши»

Большая часть съемок новых «Ландышей» проходила в Крыму. Фестиваль «Таврида. АРТ» стал площадкой для съемок финального эпизода второго сезона сериала. Только представьте: участниками съемок одновременно стали тысячи человек — это и актеры, и поклонники сериала.

«Одна из главных сцен снималась как раз-таки на „Тавриде“ этим летом во время фестиваля», — подтвердил 5-tv.ru Алексей Гореславский.

Более 33 000 зрителей превратились в полноценных участников проекта. По итогам его зафиксировали как «самую массовую сцену в истории российского сериала». Рекорд официально зафиксирован экспертами Международной книги рекордов INTERRECORD: Official Excellence и занесен в Реестр рекордов России.

Главным сюрпризом для зрителей стало появление Лехи. Вопрос о его участии в новых сериях на тот момент оставался открытым. Продюсеры держали интригу, не афишируя имя актера в составе съемочной группы. Апогеем отснятой на фестивале сцены стал поцелуй между Катей и Лехой.

Идея задействовать зрителей в съемках коррелируется с основным посылом сериала.

«Мы, в общем, одни из первых, кто искренне обратился к аудитории — она огромная, любящая, искренняя — и все получилось. Это проект не про войну и не про разъединение, а про объединение», — рассказал 5-tv.ru продюсер сериала Юрий Сапронов.

Создатели проекта даже проводили конкурс в соцсетях, где опрашивали смотревших первый сезон. Никто из зрителей не отгадал, как будут развиваться события дальше.

Чем уникален сериал «Ландыши»

Кадр из трейлера «Ландыши. Вторая весна», реж. Илья Шпота 2025 г.

Продюсер провел параллель между новыми «Ландышами» и знаменитым фильмом режиссера Станислава Ростоцкого 1972 года «А зори здесь тихие». Пожалуй, уникальность проекта как раз в близости к обществу. Сериал не оторван от реальной жизни.

«Катина судьба — она тут и Драпеко — Лиза Бричкина, которая тонула в болоте, она тут и Остроумова, которая отстреливалась. То есть тут в одном характере соединилось вдруг несколько таких судеб», — сказал Юрий Сапронов.

Сегодня недостаточно быть просто красивой.

«Сейчас, может быть, какое-то другое время пришло? Время настоящей женщины, которая готова на поступки и готова действовать», — подчеркнул он.

У каждого поколения есть свои идеалы и культовые герои. В процессе создания сериала, по словам Сапронова, было непонятно, насколько готов зритель к мелодраме про армию и СВО. Но оказалось, что аудитории как раз не хватало искренних историй.

«Солдаты смотрели „Ландыши“ в окопах, землянках и плакали. И Здорик писали. Мы офигели. Представляете, в окопах и землянках… Она 10 дней не спала», — признался продюсер.

Уникален сериал и новыми лицами. Молодые актеры привлекли аудиторию открытостью, бесстрашием ехать на съемки на новые территории.

«В нашей индустрии есть большая часть людей, которые либо не хотят иметь к этому отношения, либо активно против. <…> То есть они деньги-то берут государственные, но при этом отворачиваются от проблем страны, людей и так далее, и так далее. Мне кажется, это неискренне», — признался продюсер.

Он убежден, что это неправильно, и артист не должен молчать. Тем более, когда СВО открывает богатую почву для творчества.

«В жизни много фальши. Знаете, какое основное ощущение, когда оказываешься там? Ты попадаешь в другой мир. Мир честных отношений. Знаете, они все искренние. Они к тебе тянутся», — заключил Сапронов.