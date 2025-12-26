Фото: Дмитрий Михаевич/ТАСС

Д’Артаньян — не единственная яркая роль артиста в кино.

Заслуженный артист РСФСР Михаил Боярский — один из самых харизматичных актеров отечественного кино: 26 декабря 2025 года он отмечает свое 76-летие. 5-tv.ru вспоминает знаковые и яркие фильмы актера.

«Старший сын» (1975)

Кадр из фильма «Старший сын», реж. Виталий Мельников, 1976 г.

В двухсерийной драме по пьесе Александра Вампилова Боярский сыграл Семена Сильву — молодого человека, который вместе с приятелем притворяется родственником музыканта Андрея Григорьевича Сарафанова (Евгений Леонов), чтобы найти ночлег. История случайных встреч переворачивает жизни героев.

Образ Сильвы стал первой серьезной ролью Боярского в кино. Актер во многом играл самого себя — молодого парня, жаждущего приключений. На съемках он познакомился с Евгением Леоновым.

«Я подошел первый раз к Леонову, он протягивает руку и говорит: „На, подержись“. Сниматься с ним было замечательно. Но когда он делал мне замечание, он показывал, как надо сыграть. Но после Леонова сыграть что-то было уже невозможно. Я упросил его, чтобы он не показывал мою роль. Он пошел навстречу, и это меня спасло», — делился воспоминаниями актер в интервью KP.RU.

«Мама» (1976)

Кадр из фильма «Мама», реж. Элизабета Бостан, 1976 г.

Сказочный мюзикл по мотивам «Волка и семерых козлят» подарил зрителям необычный дуэт: Михаил Боярский в роли Волка и Людмила Гурченко в роли Козы. Музыкальная сказка с яркими костюмами и запоминающимися песнями стала хитом своего времени.

Боярский создал образ не злого, а скорее обаятельного Волка, который оправдывается перед публикой: «Серый волк невинен, как дитя!»

При этом сам Боярский эту роль вспоминал с содроганием — особенно парик на железном каркасе и неудобный костюм. Так фильм еще и снимали сразу на трех языках (русском, румынском и английском), из-за чего фразы приходилось повторять дубль за дублем, чтобы попасть в артикуляцию.

«У нас была сцена на коньках, она (Людмила Гурченко — прим. ред.) пыталась кататься, кричала: „Отойдите от меня, если упаду, я за себя не ручаюсь“. Так и вышло. Олег Попов стал к ней приставать, крутить ее, шутить. А она упала, он — на нее и сломал ей ногу пополам. Она заорала: „Уберите детей, я материться буду“. У нее нога болталась на коже. Ей сделали операцию в Америке, несколько винтов вкрутили. И до конца фильма она была в гипсе. Ее снимали по пояс, а бегала на общих планах дублерша — женщина из модельного агентства», — вспоминал Боярский в интервью.

«Д’Артаньян и три мушкетера» (1979)

Кадр из сериала «Д`Артаньян и три мушкетера», реж. Георгий Юнгвальд-Хилькевич, 1979 г.

Трехсерийный мюзикл о приключениях гасконца и его друзей-мушкетеров стал всесоюзным хитом. Образы актеров — Боярского, Вениамина Смехова, Валентина Смирнитского, Игоря Старыгина — навсегда ассоциируются с героями Александра Дюма.

Изначально роль Д’Артаньяна предлагали Александру Абдулову, но когда Боярский пришел на пробы в гриме, стало очевидно: он идеально подходит на роль. Его герой сочетает в себе удаль, остроумие и благородство.

Фразы Д’Артаньяна ушли в народ: «Тысяча чертей, сударь! Не вам учить меня манерам, предупреждаю вас!», «За корсажем этой женщины — все тайны Лувра!», «Партию я еще не выиграл, а вот жизнь, кажется, уже проиграл».

Но без сложностей и трагедии не обошлось и на этих съемках.

«На „Трех мушкетерах“, когда говорят „Вторая часть Марлезонского балета“ и я дерусь, в этот момент шпага пробила зубы и попала в гортань. Я и не почувствовал ничего. Мне дали спирт прополоскать рот, и мастера мне вставили искусственные зубы, для съемок этого хватило. Там же я сломал руку. Нужно было завалить лошадь на землю. Мне советовали: ноги убирай, а то придавит, но я хотел красиво сделать. В итоге выставил руку, хрусть — и сломал. Благо потом остались сцены, где рука в перчатке и гипса не видно», — рассказывал актер.

«Гардемарины, вперед!» (1987)

Кадр из сериала «Гардемарины, вперед!», реж. Светлана Дружинина, 1987 г.

Экранизация романа Нины Соротокиной о русских гардемаринах подарила Боярскому роль шевалье Де Брильи — французского дипломата, который становится частью приключений молодых героев (Сергей Жигунов, Дмитрий Харатьян, Владимир Шевельков).

Персонаж Боярского — авантюрист с романтичной душой, который на своем опыте понимает ценность дружбы. Его фраза «Много друзей не бывает ни у кого. Друг бывает один! И если он есть, то это уже счастье» стала одной из самых запоминающихся в фильме.

Картина задумывалась как своеобразное утешение для советских женщин в непростые времена — и с этой задачей она справилась, покорив зрителей романтикой приключений и яркими образами.

Так уже с актером произошел больше забавный случай, чем трагичный. И связан он, кстати, был с Владимиром Высочким.

«Я был на „Мосфильме“ в тонстудии, шло озвучание „Гардемаринов“. Все ушли обедать, а я остался. И тут заходит Высоцкий. Говорит: „Что делаешь? Поехали ко мне, выпьем“. Я хоть парень и азартный, но не могу, у меня озвучание. Мы много раз виделись, но дружбы у нас не было», — делился воспоминаниями артист.

«Человек с бульвара Капуцинов» (1987)

Кадр из фильма «Человек с бульвара Капуцинов», реж. Алла Сурикова, 1987 г.

Вестерн о бандите, который под влиянием кино становится на путь исправления, собрал звездный актерский состав: Андрей Миронов, Александра Яковлева, Олег Табаков и, конечно, Михаил Боярский в роли Черного Джека. Изначально его должен был сыграть Николай Караченцов, но его больше заинтересовала роль Билли Кинга.

Чтобы быстро найти актера на роль Черного Джека, режиссер картины Сурикова пошла на хитрость — позвонив Боярскому, сказала, что Миронов лично хочет видеть в этой роли его.

Черный Джек — одна из самых ярких ролей актера, которую критики называли вершиной его карьеры. Фильм снимали в Крыму, и Боярский с присущим ему шармом воплотил образ циничного, но способного на перемены бандита. Его реплики стали крылатыми:

«Запомните, джентльмены, — эту страну погубит коррупция»;

«Когда я отправил на тот свет свою первую дюжину, моя матушка сказала мне: «Джек, если ты и виноват, то только в том, что не встретил на своем пути хорошего человека».

Будет ли отмечать день рождения Михаил Боярский

Замир Усманов/ТАСС

За год Михаил Боярский пережил тяжелые испытания, связанные со здоровьем. В апреле, во время репетиции в Театре имени Ленсовета в Санкт-Петербурге, актер упал с высоты трех метров.

У звезды фильмов «Собака на сене» и «Человек с бульвара Капуцинов» обнаружили переломы грудных позвонков и ребра, а также множество ушибов. Жена и коллега Боярского Лариса Луппиан сообщила, что при падении он получил повреждение легкого, которое могло вызвать пневмонию.

Однако, как пишет «Абзац», сейчас он чувствует себя хорошо.

«Я не планирую отмечать день рождения. У меня все в порядке, чувствую себя хорошо», — дал изданию комментарий артист.