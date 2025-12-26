«Думали, что ребята погибли»: что пережили актеры на съемках фильма «Один дома»

Фото: Кадр из фильма «Один дома», реж. Крис Коламбус, 1990 г.

«Бандиты» и дети главного рождественского фильма рассказали о закадровых травмах и неожиданном визите Майкла Джексона на площадку.

Фанаты фильма «Один дома» делятся на два лагеря: одни смеются над «мокрыми бандитами», а другие сочувствуют им. Последние, правда, при этом убеждены, что Гарри и Марвин получили по заслугам. Но что насчет актеров, сыгравших воров?

Они, как оказалось, пострадали не меньше своих персонажей. Да и не только они — не так-то просто артистам дались съемки киноленты. Что осталось за кадром — читайте в материале 5-tv.ru.

Они побывали в аду

Кадр из фильма «Один дома», реж. Крис Коламбус, 1990 г.

Гарри Лайму, которого сыграл Джо Пеши, и Марвину Мерчансу (актеру Дэниелу Стерну) во время съемок приходилось нелегко. Режиссер Крис Коламбус в интервью Американскому институту кино признавался, что их буквально «отправляли в ад» — артисты фактически были и каскадерами тоже.

«Каждый раз, когда мы снимали трюк, мы думали, что эти ребята погибли, поэтому не могли смеяться. Никто не смеялся, мы думали, они действительно пострадали… Лично присутствуя на съемках, ты постоянно боишься, что убьешь этих парней, потому что они делали все по-настоящему, лишь с небольшой защитой», — признался режиссер.

Под ней подразумевались, например, шлем для сцены, где загорелась макушка Джо Пеши, и резиновые стопы для защиты от стекол ног Дэниела Стерна.

«Было происшествие с одним из бандитов, было происшествие с дядей Фрэнком и было происшествие с тетей Лесли. Мы все немного пострадали, но это не то, что мы хотели бы афишировать», — поделилась в интервью изданию The Daily Mail Терри Снелл, сыгравшая тетю Кевина.

Однако Джо Пеши уже тремя годами ранее рассказывал о таком случае.

«В дополнение к ожидаемым шишкам, синякам и общей боли, которые ассоциируются с этим типом физического юмора, я действительно получил серьезные ожоги макушки во время сцены, где загорелась шапка», — признавался актер изданию The Mirror.

«Физический юмор» давался непросто и его коллеге Дэниэлу Стерну, которому пришлось согласиться на съемки с тарантулом. Живого паука поместили ему на лицо, и, чтобы не спугнуть паука, актер был вынужден беззвучно изображать крики, которые позже наложили при монтаже.

Он был в напряжении и на площадке и вне

Кадр из фильма «Один дома», реж. Крис Коламбус, 1990 г.

Джо Пеши много работал над своим экранным образом. Он хотел, чтобы юный Маколей Калкин его боялся для большей убедительности в кадре. Поэтому на время работы над проектом он решил перестать общаться с мальчиком.

В одной из сцен, где бандиты вешают Кевина на крючок и угрожают откусить ему пальцы, Пеши так вошел в образ, что случайно укусил мальчика до крови. На удивление, девятилетний актер не растерялся.

«Мне плевать, сколько ты получил „Оскаров“, это не дает тебе права кусать нас», — отчитал коллегу Калкин.

Шрам на пальце остался у него на всю жизнь, но это не помешало им подружиться в реальной жизни.

Коламбус также вспоминал о непростой ситуации в семье Калкиных.

«Я был молод, наивен и думал, что детям-актерам всегда работается легче, если рядом родные. Мы мало знали семью Маколея до начала съемок, иначе не подпустили бы их к площадке на пушечный выстрел. От некоторых слов и поступков папы у нас волосы на головах шевелились», — говорил режиссер.

Неспокойная обстановка дома впоследствии серьезно повлияла на юного актера.

Он пострадал больше всех

Кадр из фильма «Один дома», реж. Крис Коламбус, 1990 г.

Легендарный особняк, где снимали «Один дома», расположен в штате Иллинойс и до сих пор остается местной достопримечательностью.

В начале 1990-х его на тот момент владельцы Джон и Синтия Абендшьен из любви к искусству разрешили кинематографистам устроить в своем жилище настоящий погром. Причем на время съемок они никуда не съезжали.

«В конце концов, мы с мужем Джоном решили остаться в доме. Нам обещали, что съемки займут четыре или пять недель, и даже предоставили квартиру. Однако по условиям контракта, если бы им потребовалось снести стену в наше отсутствие, они имели на это право», — рассказала журналу Chicago Синтия Абендшьен.

Хорошо, что в доме хотя бы не было подвала, тогда им пришлось бы пережить еще и наводнение. Эту сцену снимали в пустом бассейне местной школы.

Они не отдыхали в перерывах между съемками

Кадр из фильма «Один дома», реж. Крис Коламбус, 1990 г.

Многочисленных детей-актеров курировали специальные сопровождающие, а в перерывах между дублями им еще и приходилось делать уроки. Хилари Вулф, сыгравшая сестру Кевина Меган, рассказала The Daily Mail, что свободное время было занято учебой с репетиторами.

Но жертвовать часами отдыха приходилось и взрослым актерам. Например, поскольку Калкину на момент съемок было всего 10 лет, его не допускали на съемочную площадку после 22 часов. Поэтому в некоторых сценах его подменял сам режиссер.

«Я был Кевином Маккаллистером примерно с 10 вечера и до 6 утра», — рассказывал он изданию Entertainment Weekly.

Кэтрин О’Хара, исполнившая роль матери Кевина Кейт Маккаллистер, тоже получила необычный «ночной» опыт.

«Мы снимали сцену с одним из детей, а потом, иногда даже в час ночи, снимали мои крупняки. Они ставили теннисный мяч на подставку на уровень головы ребенка, и суфлер зачитывал реплики детей», — описывала она съемочный процесс, когда юные актеры покидали площадку.

Они сблизились на съемках

Кадр из фильма «Один дома», реж. Крис Коламбус, 1990 г.

Среди ярких воспоминаний актеров — неожиданный визит Майкла Джексона, которого привез на площадку Маколей Калкин.

«Я помню, как мы стояли перед домом, подъехал фургон без окон, и моя мама, которая была со мной, сказала: „О, смотри, это двойник Майкла Джексона“. Очевидно, Майкл Джексон подружился с Маколеем Калкиным. Он снимался с ним в клипе „Black or White“. Так что буквально в один из дней Майкл Джексон приехал на съемочную площадку. Это было странно, но он был очень дружелюбен. Он просто вышел и провел время со всеми нами… Он общался только с детьми», — вспомнила Вулф в интервью The Daily Mail.

Несмотря на все сложности, на площадке царила и теплая атмосфера. Терри Снелл с улыбкой вспоминала, как Джо Пеши приводил на съемки свою собаку, которой даже установили специальный детский бассейн, где она обожала нырять за мячиками для гольфа, а Хилари Вулф описывала свою экранную маму, Кэтрин О’Хара, как «невероятно истеричную» и очень добрую к детям женщину.

Большинство «братьев», «сестер» и «кузенов» из первых двух фильмов до сих пор общаются в соцсетях.

«Мы разбросаны по всей стране, но семья по-прежнему остается вместе», — сказала Вулф.