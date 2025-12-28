Загадочные буквы: что означают маркировки на упаковках яиц и как определить их свежесть

Фото: 5-tv.ru

На полках магазинов стоит множество коробок с яйцами. У них разный цвет скорлупы и размер. Как выбрать лучшие?

Многие из новогодних салатов содержат в составе яйца. Но как выбрать действительно качественный товар среди многообразия упаковок на полках магазинов? Какие яйца свежие, и что в принципе означают написанные на них цифры и буквы?

Маркировка: читаем буквы и цифры

Фото: 5-tv.ru

Согласно ГОСТ Р 52121-2003 «Яйца куриные пищевые. Технические условия», каждое яйцо с птицефабрики должно иметь маркировку — буквы и цифры синего или красного цвета. Она указывает на категорию по массе и срок реализации.

Запомните простое правило: чем больше цифра, тем меньше размер яйца. Самые крупные обозначаются буквами.

3-я категория (3) — самые мелкие яйца массой от 35 до 44,9 г;

2-я категория (2) — чуть крупнее, от 45 до 54,9 г;

1-я категория (1) — от 55 до 64,9 г, оптимальный вариант для большинства блюд;

Отборные (О) — крупные яйца массой от 65 до 74,9 г, хорошо подходят для выпечки;

Высшая (В) — самые крупные, весом более 75 г. Часто используются в ресторанной кухне;

Важно понимать, что размер не влияет на вкус или питательную ценность. Научных доказательств тому, что крупные яйца вкуснее мелких, нет.

Диетические и столовые: в чем разница

Фото: 5-tv.ru

Маркировка также указывает на срок реализации:

Буква «Д» — диетическое яйцо. Оно должно быть реализовано в течение 7 дней после производства. Важно знать: «диетическое» — это не особый сорт, а просто очень свежее столовое яйцо. По истечении недели оно автоматически переходит в категорию столовых;

Буква «С» — столовое яйцо со сроком реализации до 25 дней с момента выработки.

Условия хранения различаются: столовые яйца могут храниться до 25 дней вне холодильника и до 120 дней в холодильнике. Диетические же должны реализовываться быстро и не подлежат заморозке.

Почему одни яйца чистятся легко, а другие — нет

Фото: 5-tv.ru

Секрет кроется в свежести. У диетических яиц очень маленький воздушный мешочек под скорлупой, поэтому они плохо чистятся после варки. Столовые яйца успевают набрать через поры скорлупы воздух, что значительно облегчает процесс очистки. Это объясняет, почему яйца недельной давности чистятся лучше, чем только что снесенные.

Обогащенные яйца: польза или маркетинг

Фото: 5-tv.ru

На полках магазинов встречаются яйца с яркими этикетками: «с йодом», «с витамином А и каротиноидами», «фитнес» (с селеном) и т. д. Производители получают их, добавляя соответствующие ингредиенты в корм несушек.

Вокруг пользы таких продуктов идут споры. Сторонники утверждают, что обогащенные яйца полезны, поскольку яйцо усваивается организмом почти на 97–98%. А противники считают это маркетинговой уловкой, подчеркивая, что природа уже заложила все необходимое в обычный продукт.

Диетологи не имеют единого мнения о пользе обогащения яиц. Рацион должен подбираться индивидуально, в зависимости от недостатка или избытка конкретного элемента в организме.

Цвет желтка: показатель качества или маркетинговый ход

Фото: 5-tv.ru

Насыщенность цвета желтка зависит от рациона несушки:

Деревенские куры, которые гуляют на воле, дают яйца с ярко‑желтым или оранжевым желтком;

Фабричные куры на комбикормах — со светло-желтым.

Некоторые производители добавляют в корм красители, чтобы сделать желток ярче. Это не влияет на питательную ценность, но привлекает покупателей. Важно понимать: цвет желтка не говорит о качестве или пользе яйца.

Куриные или перепелиные: что выбрать

Фото: 5-tv.ru

Часто можно услышать, что перепелиные яйца полезнее куриных.

По калорийности перепелиные яйца немного превосходят куриные (168 ккал против 157 ккал на 100 г), но это несущественное преимущество. В перепелиных яйцах почти в три раза больше магния и на 28 % больше железа, витамина А — почти вдвое больше. Однако в них и содержание холестерина почти в два раза выше, чем в куриных.

Кроме того, минералы из яиц частично не усваиваются организмом, а витамины разрушаются при тепловой обработке. Это касается и куриных, и перепелиных яиц.

Считается, что перепелок содержат в более благоприятных условиях, реже используют антибиотики и гормоны. Поэтому их яйца считаются более экологически чистыми.

Мифы о яйцах: на что не стоит обращать внимание

Фото: 5-tv.ru

Цвет скорлупы. Он зависит только от породы курицы: у светлых пород яйца белые, у темных — коричневые. Некоторые породы несут даже зеленые и голубые яйца, однако состав и пищевая ценность у всех идентичны.

Шероховатость скорлупы. Лабораторные исследования Роскачества не выявили взаимосвязи между текстурой скорлупы и качеством яйца.

Фразы «яркий желток», «деревенские» и т. п.Чаще всего маркетинговые уловки без реального подтверждения.

Что важно при выборе яиц

Срок изготовления. Чем свежее яйцо, тем лучше. Ищите дату сортировки на упаковке;

Производитель. Предпочтение стоит отдавать местным производителям — меньше времени на транспортировку, значит, продукт свежее;

Состояние скорлупы. Она должна быть целой, чистой, без трещин, сколов, перьев и следов помета.

Место хранения

Яйца должны находиться в сухом, чистом месте без посторонних запахов. Упаковка — без плесени и пятен. Согласно ГОСТ Р 52121‑2003, при температуре от 0 до 20 °C и влажности 85–88 %:

Диетические яйца хранятся не более 7 суток;

Столовые — от 8 до 25 суток;

Мытые — не более 12 суток.

Как проверить свежесть яйца без срока годности

Фото: 5-tv.ru

Простой способ — опустить яйцо в стакан с водой:

Тонет на дно и лежит горизонтально — свежее (не старше 3–4 дней);

Поднимается к поверхности одним концом — не первой свежести (7–10 дней);

Плавает на поверхности — несвежее, употреблять не рекомендуется.

Лайфхаки по хранению и приготовлению

Фото: 5-tv.ru

Хранение:

Держите яйца отдельно от сильно пахнущих продуктов и сырого мяса;

Мойте яйца с мылом под теплой проточной водой перед употреблением;

Обязательно мойте руки после контакта с яйцами — на скорлупе может быть бактерия сальмонелла.

Приготовление: