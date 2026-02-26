Работа мечты для геймера: как стать репетитором по видеоиграм и хорошо на этом заработать

Фото, видео: 5-tv.ru

Пока родители считают видеоигры пустой тратой времени, подростки записываются к тренерам и платят за виртуальные победы реальные деньги.

Если еще совсем недавно репетиторство по видеоиграм Dota 2, Counter-Strike и другим кибердисциплинам воспринималось как странное увлечение, то сегодня это полноценная сфера услуг со своими правилами, конфликтами, деньгами и человеческими историями.

Эксклюзивно 5-tv.ru Василий Летов — профессиональный игрок в Dota 2 и действующий тренер — рассказал, как изнутри устроена эта работа и с какими реалиями сталкиваются те, кто учит побеждать в виртуальном мире.

Кто и зачем идет к репетитору по видеоиграм

Репетитор по видеоиграм: сколько зарабатывают и как им стать. Фото: 5-tv.ru

В киберспорте Василий далеко не новичок. За его плечами — опыт игры в профессиональных командах и годы, проведенные за тренировками. Сегодня его рейтинг составляет около 13 тысяч баллов — это уровень, который позволяет входить примерно в ТОП-500 игроков Европы.

«Раньше играл профессионально, в некоторых, может быть, кому-то известных командах. Сейчас занимаюсь обучением, такой как Dota 2», — рассказывает Летов.

По словам репетитора по видеоиграм, переход от игры к обучению стал логичным продолжением пути. Со временем он понял, что ощущается серьезный дефицит специалистов среди любителей компьютерных игр.

Ученики находят тренера по-разному. В киберспорте до сих пор нет привычных школ и институтов, поэтому многое держится на личных рекомендациях.

«Зачастую люди находят двумя способами. Или есть какой-то уже им известный человек, которого они знают, или через знакомых, с которыми я раньше где-то играл», — объясняет репетитор по видеоиграм.

Также, по словам Летова, свою роль играет и публичность: анкеты на игровых сайтах, реклама и собственные страницы в социальных сетях.

Основная аудитория репетитора по видеоиграм — подростки и молодые игроки, которые уже имеют определенную базу, но хотят расти дальше.

«Зачастую это среднестатистические игроки с рейтингом около пяти-семи тысяч (баллов. — Прим. ред.), которые хотят как-то улучшить свои навыки», — поясняет тренер.

Иногда к репетитору по видеоиграм обращаются и взрослые. Самому старшему ученику было 28 лет, а недавно интерес к обучению проявил 38-летний мужчина.

«На днях договорились по поводу обучения с 38-летним мужчиной. Какой-то предприниматель», — рассказывает тренер.

Бывают и совсем юные игроки. Один из самых запомнившихся случаев — подросток из Казахстана.

«Был 14-летний парень, который играл в компьютерном клубе, и на заднем фоне у него была мама, которая контролировала», — вспоминает репетитор по видеоиграм.

Сколько зарабатывает репетитор по видеоиграм

Репетитор по видеоиграм: сколько зарабатывают и как им стать. Фото: 5-tv.ru

Финансовый вопрос в этой сфере решается достаточно просто. Василий предпочитает работать в рублях, не усложняя процесс.

«Я крайне ленивый человек, поэтому стараюсь брать все в рублях, чтобы не особо заморачиваться», — признается он.

Иногда возможны альтернативные варианты оплаты, но это скорее исключение. Цена занятий зависит от специализации тренера.

«У меня есть так называемые „сигнатурные“ герои. На них я беру достаточно больше денег — раза в три дороже», — объясняет тренер.

Работа репетитора по видеоиграм с конфликтными игроками

Репетитор по видеоиграм: сколько зарабатывают и как им стать. Фото: 5-tv.ru

Один из самых сложных аспектов работы тренера по видеоиграм — это не механика игры, а человеческий фактор. К репетитору приходят люди с разным характером и эмоциональной устойчивостью.

«Я бы не сказал, что есть люди, у которых нет будущего в любой игре. Просто каждому нужен свой уникальный подход», — считает специалист.

С токсичными учениками Василий старается работать через психологию и фокус на собственных действиях.

«Зачастую все эти гневы — это ненужные эмоции, которые нужно просто нивелировать. Дать время и сказать пару хороших слов, за которые он может зацепиться», — говорит тренер.

При этом есть категории игроков, за которых он сознательно не берется. В первую очередь — абсолютные новички.

«Если человек только зашел в игру, мои знания ему никак не пригодятся. Ему нужно просто играть», — объясняет тренер по видеоиграм.

Бывали и случаи, когда приходилось прекращать сотрудничество из-за характера ученика.

«90% времени он говорил, какие все вокруг гады, что ему мешают. В какой-то момент пришлось сказать, чтобы он продолжал самостоятельно», — вспоминает репетитор по видеоиграм.

Стоит ли родителям поощрять любовь детей к видеоиграм

Репетитор по видеоиграм: сколько зарабатывают и как им стать. Фото: 5-tv.ru

Отдельная тема — родители. Большинство несовершеннолетних учеников сначала выходят на связь сами, не поставив родителей в известность.

«Сказать папе или маме: „Привет, я пошел к репетитору по компьютерной игре“ — это немножко не поймут», — считает тренер.

По его словам, около 80% родителей воспринимают такие занятия как пустую трату времени и денег.

«Это немножко не моя зона ответственности. Это дела семейные», — подчеркивает Летов.

Философия и будущее профессии репетитора по видеоиграм

Репетитор по видеоиграм: сколько зарабатывают и как им стать. Фото: 5-tv.ru

Обучение всегда начинается с разговора о целях. Формат занятий напрямую зависит от того, чего хочет ученик.

«В самом начале мы договариваемся, чего конкретно он хочет, и от этого уже строим формат обучения», — говорит тренер.

Подготовка к турнирам и рост рейтинга — это разные направления.

«Рейтинговая игра и турнирная игра — это кардинально разные вещи», — подчеркивает он.

В споре о том, что важнее — механика или мышление, Летов выступает за баланс.

«Можно быть ментально, психологически невероятным гением, но если ты мало играешь, тебе просто не хватит навыков», — считает тренер по видеоиграм.

Киберспорт, по его словам, требует серьезных жертв.

«Ты просто должен жертвовать очень многими аспектами своей жизни», — признается Летов.

Наконец, вопрос доходов. Заработки в сфере тренерства сильно различаются.

«Есть люди, которые зарабатывают по несколько миллионов рублей в месяц. Но их можно пересчитать по пальцам», — говорит он.

Для самого Василия это скорее подработка.

«Если так говорить, мне хватает на еду и, может, даже больше», — подытоживает тренер по видеоиграм.