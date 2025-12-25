Фото: ТАСС

Звезда фильма «Москва слезам не верит» внезапно скончалась спустя почти 4,5 года после любимого супруга.

Вдова режиссера Владимира Меньшова и главная героиня фильма «Москва слезам не верит» Вера Алентова пережила мужа лишь на четыре года. Они были вместе почти 60 лет.

На похоронах супруга в 2021 году актриса не смогла произнести прощальную речь. Алентова молча смотрела на оставившего ее мужа, вытирая слезы на своем лице.

Спустя несколько лет Алентову настиг новый удар — скончался ее коллега Анатолий Лобоцкий, с которым они играли любовников в фильме ее мужа «Зависть богов». 25 декабря 2025 года на церемонии прощания с артистом звезде «Москвы слезам не верит» внезапно стало плохо. Сердце Алентовой в этот день остановилось…

Дочь знаменитых родителей Юлия Меньшова прокомментировала смерть своей матери кратко, указав, что теперь ее родители снова вместе.

«Мамы больше нет. Теперь они — вместе», — написала она в своем Telegram-канале.

О том, как справлялась Вера Алентова без любимого мужа, — читайте в материале 5-tv.ru.

«Мы обе будем плакать»

Сергей Фадеичев/ТАСС

Первой о смерти народного артиста РСФСР Владимира Меньшова узнала его дочь Юлия. Ранним утром 5 июля 2021 года ей позвонили из больницы и сообщили, что ее отца больше нет. Всему виной — последствия коронавируса. Первой мыслью Юлии было, как сообщить эту новость матери.

Вера Алентова на тот момент сама болела, и дочь серьезно беспокоилась за ее состояние. Особенно Юлия боялась, что мать узнает о трагедии от журналистов. Она дождалась, пока Алентова проснется, и успела первой сказать ей о потере.

Актриса приняла известие с неожиданной твердостью.

«Мама поразительным образом держится, хотя, я думаю, что это стоит ей немалых сил. <…> Мы не очень погружаемся в эту тему. Если о ней начинать говорить, то тогда мы обе будем плакать. Мы стараемся этого не делать. <…> Если мы начнем друг на друге замыкать эту энергию, мы вообще не остановимся. Надо как-то друг друга беречь, поэтому на этом тонком льду чрезвычайно аккуратно. Именно в этой теме», — делилась тогда Меньшова в одном из интервью.

«Мама очень слаба»

Артем Геодакян/ТАСС

Церемония прощания с режиссером прошла в Доме кино. Вера Алентова присутствовала на ней, но не смогла произнести речь. Было слишком больно…

«После перенесенной болезни мама очень слаба, поэтому я хочу обратиться к журналистам, которые в эти горькие дни звонят мне и маме, а завтра придут на похороны. Пожалуйста, оставайтесь людьми. Профессиональная необходимость делать новости не должна перечеркивать человеческое начало и уважение к горю», — писала Юлия Меньшова до похорон в своем личном блоге.

«Вышла играть, когда Володя умер»

Артем Геодакян/ТАСС

Любимая работа стала для актрисы возможностью отвлечься. Почти сразу после перенесенной болезни она вернулась в театр.

Уже 11 и 12 августа 2021 года Алентова вышла на сцену Московского драматического театра имени Пушкина.

Позже актриса призналась, что до последнего не могла смириться с уходом супруга.

«Меня никогда не видел — что бы у меня ни случилось — с грустной физиономией в театре. Я вышла на открытие сезона играть спектакли, когда Володя умер. И играла все спектакли — и комедийные в том числе», — позже призналась Алентова в интервью федеральному телеканалу.

«Умер Володя, закатилось мое солнышко»

ТАСС

Накануне своего 80-летия Вера Алентова выпустила автобиографию «Все не случайно», над которой работала два года.

«5 июля 2021 года умер Володя, закатилось мое солнышко. Книга написана за год до…» — значится в эпиграфе книги.

Как оказалось, издательство предложило выпустить мемуары обоим супругам еще до смерти режиссера. Пара решила, что сначала напишет Меньшов, а затем и сама Алентова. Но его работа затянулась, и актриса начала писать сама. Когда временно закрыли все театры из-за пандемии, она воспользовалась паузой, уехала на дачу и принялась за воспоминания.

«Я свою книгу закончила. А Володя не успел, потому что снимал к 100-летию ВГИКа фильм. <…> Но он много чего успел! А мы с Юлей, конечно, завершим все остальное», — говорила актриса на презентации книги.

В книге Алентова поделилась воспоминаниями о детстве, любимых ролях и непростом браке двух противоположностей — ее и Меньшова.

«Когда ты проживаешь такую длинную жизнь и у тебя есть возможность оглянуться назад, понимаешь, что все случилось неслучайно. Это искренняя книга. Дойдя до определенного рубежа в возрасте, странно что-либо скрывать. Неразумно и неверно. Потому что, может, кто-то попозже заинтересуется такой актрисой. Есть внуки, возможно, скоро появятся правнуки — и им станет интересна моя жизнь. А интересна жизнь только тогда, когда она правдивая. Поэтому там много неприятных вещей для меня, но тем не менее — это все правда», — добавила она на презентации.

Не выдержало сердце: новый удар в жизни Алентовой

Софья Сандурская/ТАСС

Без любимого мужа Вера Алентова прожила четыре с половиной года. Она продолжала участвовать в жизни театральной труппы, но редко появлялась на кинопремьерах, признаваясь, что ей тяжело привыкать к одиночеству.

25 декабря 2025 года на похоронах коллеги Анатолия Лобоцкого в Московском академическом театре имени Владимира Маяковского актриса потеряла сознание, ее унесли из здания на носилках и экстренно госпитализировали. Сердце Алентовой в этот день остановилось…

Актеры познакомились в 2000 году на съемочной площадке фильма «Зависть богов», режиссером которого выступал Владимир Меньшов.

История любви

Антон Новодережкин/ТАСС

История тогда еще Веры Алентовой и Владимира Меньшова началась в Школе-студии МХАТ в начале 1960-х. Она — талантливая студентка, прошедшая в вуз с первого раза, а он — целеустремленный молодой человек из Астрахани, трижды пытавшийся поступить во ВГИК. Преподаватели видели в ней звезду, его же считали малоперспективным.

Но девушка увидела в однокурснике эрудицию и внутренний потенциал. Несмотря на предостережения педагогов, на втором курсе она приняла его предложение.

В 1962-м они поженились. Свадьбу сыграли в студенческом общежитии на последние 20 рублей. В ЗАГС доехали на трамвае. Денег не хватило даже расплатиться за шампанское.

«Мы настолько были разными. Для всех было шоком, что мы поженились. У нас была сложная притирка — надо было найти нечто общее», — делилась актриса в интервью федеральному телеканалу.

После института их распределили в разные города: ее — в московский Театр имени Пушкина, его — в Ставрополь. Началась вынужденная разлука.

Через несколько лет Меньшов вернулся в Москву. Бытовые трудности только усилились.

«Я не имела представления, как нужно готовить. Когда он понял, что не выживет на моей готовке, взял это на себя, я была счастлива», — вспоминала Алентова.

В 1969 году у пары родилась дочь Юлия. Семья ютилась в общежитиях, денег постоянно не хватало. Напряжение копилось. Супруги погрузились в работу и быт.

«И мы подумали в какой-то момент, что нам будет легче врозь», — объясняла Алентова.

Развод не оформили, но почти четыре года прожили раздельно, пробуя построить новые отношения. Их брак, можно сказать, спасла дочь. Когда Юлия пошла в первый класс, вернулись домой уже втроем.

В конце 1970-х Меньшов начал работу над «Москва слезам не верит». На главную роль он пригласил жену. Успех был оглушительным, а в 1981 году лента получила «Оскар». Он стал известным режиссером, она — звездой всесоюзного масштаба.

Прожив вместе почти 60 лет, актриса и режиссер отметили золотую свадьбу и обвенчались. Они честно говорили, что брак был сложным, но секрет долгого союза видели в постоянной работе над отношениями.

В 2021 году умер Владимир Меньшов, а в 2025 — Вера Алентова.

«Мамы больше нет. Теперь они — вместе», — написала их дочь Юлия.