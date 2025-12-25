Зависть богов: смерть Лобоцкого стала роковой для Алентовой

Фото: Фото: Кадр из х/ф «Зависть богов», реж.: Владимир Меньшов, 2000г.

В фильме на глазах у Владимира Меньшова они сыграли страстных любовников, отношения которых обсуждала вся Россия.

Внезапно от сердечного приступа умерла 83-летняя Вера Алентова — советская актриса, сыгравшая Катерину в «Москва слезам не верит». Плохо артистке стало на похоронах ее коллеги Анатолия Лобоцкого, умершего в 66 лет.

Знакомство Веры Алентовой и Анатолия Лобоцкого

Вера Алентова и Анатолий Лобоцкий встретились на съемочной площадке фильма Владимира Меньшова «Зависть богов», который вышел в 2000 году. В этом проекте Алентова воплотила образ Сони — замужней журналистки из СССР, а Лобоцкий сыграл французского корреспондента с российскими корнями по имени Андрэ, с которым ее героиня начинает романтические отношения. Эта работа оставила глубокий след в карьере обоих актеров, а на съемочной площадке между ними сложились теплые и дружеские отношения.

Картина «Зависть богов» открыла новые горизонты для Лобоцкого: до этого он преимущественно играл эпизодические роли, а здесь ему досталась главная. Для Алентовой этот проект также был значимым: после триумфа «Москва слезам не верит» участие в крупных картинах случалось нечасто. Меньшов, занявший режиссерское кресло, поставил перед актерами непростую задачу — раскрыть историю любви на фоне напряженных международных отношений и политических конфликтов.

Был ли роман между Верой Алентовой и Анатолием Лобоцким

В фильме присутствуют несколько откровенных сцен с участием Алентовой и Лобоцкого. Вере Валентиновне на момент съемок было 58 лет, тогда как ее партнеру было на 17 лет меньше. В прессе ходили слухи о том, что Алентова якобы «увела» Лобоцкого из семьи, однако эти домыслы оказались беспочвенными — роман между ними существовал исключительно в рамках съемок.

Лобоцкий позже отмечал, что съемки откровенных сцен оказались непростыми, поскольку ни он, ни Алентова ранее не сталкивались с подобными эпизодами. Тем не менее, он подчеркнул, что они проявили себя как «послушные артисты» и полностью доверились режиссеру, что позволило достичь желаемого результата.

Алентова в одном из интервью отмечала, что Лобоцкий — актер с редкой способностью «растворяться» в роли.

«Анатолий — очень органичный партнер. Он не играет, а живет в кадре. С ним легко работать, потому что он всегда готов к диалогу, к поиску. Мы с ним много говорили о характерах наших героев, о том, как передать их чувства без лишних слов. Это был очень ценный опыт», — писала актриса в своей книге «Все неслучайно».

Анатолий Лобоцкий был удостоен награды за лучшую мужскую роль на IX Всероссийском кинофестивале «Виват, кино России!» за свою работу в фильме «Зависть богов». Кинокритики единодушно признали, что партнерство Алентовой и Лобоцкого стало ключевым элементом успеха картины. Их взаимодействие на экране было настолько органичным, что зрители почти забывали о том, что вся история — вымысел.

Отношения Веры Алентовой и Анатолия Лобоцкого после съемок

Лобоцкий после неоднократно с теплом вспоминал свою не менее именитую коллегу.

«Впечатления от работы с такой замечательной актрисой и с таким режиссером — самые прекрасные. А с годами эти впечатления… Нельзя сказать, что улучшились, но обрели другую ипостась. Прошло 20 лет после съемок, и впечатления уже такие, полумифические, воспоминания об этом фильме, о Вере Валентиновне… Потому что вся эта романтическая история по прошествии 20 лет, с моей точки зрения, смотрится уже немножко по-другому. Но еще раз повторю — самые замечательные, самые приятные воспоминания об этой работе», — говорил он в интервью «Телепрограмме».

Он также отмечал, что после съемок они с Алентовой продолжали общаться, поздравляли друг друга с праздниками, но виделись редко.

«Мы не стали близкими друзьями в бытовом смысле, но сохранили очень теплые отношения. Вера Валентиновна — человек с огромным внутренним стержнем, при этом удивительно деликатная и тонкая. Я всегда рад ее видеть, слышать ее голос. Такие встречи — это как глоток свежего воздуха», — подчеркивал актер.

Вера Алентова также относилась к Лобоцкому с глубоким уважением. Коллеги подчеркнули, что для Алентовой он был не просто партнером по съемкам, а человеком, с которым ее связывали особенные профессиональные и личные отношения.

«Они с первого дня нашли общий язык. Вера Валентиновна сразу взяла Анатолия под свое крыло — подсказывала, поддерживала. При этом они не спорили, не конфликтовали, а именно искали вместе. Это было видно даже со стороны камеры — их взаимодействие было невероятно органичным», — вспоминал оператор «Зависти богов» Игорь Клебанов.

Владимир Меньшов, режиссер картины, также подчеркивал, что выбор Лобоцкого на роль Андрэ был неслучайным.

«Я видел, что Анатолий может сыграть эту роль так, чтобы зритель поверил. А с Верой они составили идеальный дуэт. Их герои — люди из разных миров, но их любовь сильнее обстоятельств. И актеры смогли это передать», — говорил он.

Похороны Анатолия Лобоцкого и смерть Веры Алентовой

Прощание с Лобоцким проходило 25 декабря 2025 года. 83‑летняя Вера Алентова подъехала на автомобиле к Театру имени Маяковского ближе к завершению церемонии и вошла в здание с букетом алых гвоздик. На церемонии ей внезапно стало плохо, и актрису увезли в больницу на носилках. В результате траурная церемония, уже и так полная боли, мгновенно превратилась в тревожное ожидание новостей о здоровье легендарной артистки.

Коллеги Лобоцкого, присутствовавшие на прощании, отмечали: последний год выдался для актера крайне тяжелым. Из‑за ухудшения состояния здоровья он почти не выходил на сцену, хотя прежде играл, преодолевая сильную боль. Болезнь существенно повлияла на внешность Анатолия Анатольевича — он заметно изменился, и даже профессиональный театральный грим уже не скрывал этого. При этом внутренне актер оставался прежним: сосредоточенным, точным и предельно честным по отношению к роли.

Те, кто пришел проститься с артистом, подчеркивали его редкий дар — умение говорить со сцены о любви так, что зрители безоговорочно ему верили. Отмечали его благородный и печальный взгляд, природный интеллект и внутреннюю культуру. Коллеги утверждали: главное творческое наследие Лобоцкого составили роли, связанные с темой любви и человеческих чувств.

Напомним: проблемы со здоровьем у 66‑летнего актера начались в 2024 году. После операции и курса лечения состояние, казалось, улучшилось, но через год резко ухудшилось вновь. В сети тогда сообщали о его экстренной госпитализации с жалобами на боли в груди; обследование выявило опухоль.