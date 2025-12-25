Прожили вместе почти 60 лет: трогательная история любви Алентовой и Меньшова

Фото: Photographers/legion-media

Как начинался роман двух творческих личностей и почему их брак называли притяжением противоположностей?

На 84-м году умерла народная артистка России Вера Алентова — звезда фильма «Москва слезам не верит». Актрисе стало плохо во время церемонии прощания с коллегой Анатолием Лобоцким в театре имени Маяковского. Скорая приехала моментально, но спасти актрису не смогли…

Алентова пережила своего мужа — народного артиста РСФСР и кинорежиссера Владимира Меньшова — всего на четыре года. Долгое время она не делилась своими переживаниями, пока наконец не призналась, как тяжело далось расставание.

Об истории любви артистов длиною в почти 60 лет — читайте в материале 5-tv.ru.

Знакомство противоположностей

История любви Веры Алентовой и Владимира Меньшова. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Их история началась в стенах Школы-студии МХАТ в начале 1960-х.

Она, тогда еще Вера Быкова, — талантливая студентка, поступившая с первого раза. Он, Владимир Меньшов, — целеустремленный молодой человек из Астрахани, который до этого трижды пытался поступить во ВГИК. Преподаватели видели в ней звезду с великим будущим, его же часто считали малоперспективным.

Но девушка разглядела в однокурснике то, что не замечали другие: его начитанность, эрудицию и внутренний потенциал. Несмотря на предостережения педагогов, которые отговаривали Веру Быкову от этого брака, на втором курсе она приняла предложение руки и сердца Меньшова.

Свадьба за 20 рублей

История любви Веры Алентовой и Владимира Меньшова. Фото: ИТАР-ТАСС

В 1962-м они поженились. Свадьбу сыграли прямо в студенческом общежитии на последние 20 рублей (около пяти тысяч рублей сегодня. — Прим. ред.).

Церемония была скромной: в ЗАГС молодые люди доехали на трамвае, своими силами устроили в небольшой комнате застолье. Денег даже не хватило, чтобы расплатиться за шампанское. Свадебного платья у невесты тоже не было — актриса просто надела лучший наряд из своего гардероба.

«Мы настолько были разными. Для всех было шоком, что мы поженились. У нас была сложная притирка — надо было найти нечто общее», — делилась артистка в интервью на федеральном телеканале.

Первые годы совместной жизни ни на что не хватало денег, студенты жили в долгах, долго мирились со сложными характерами друг друга.

После окончания института молодых специалистов распределили в разные города: Веру Алентову приняли в московский Театр имени Пушкина, а Владимира Меньшова направили в Ставропольский драматический театр. Начался период вынужденной разлуки и ежедневной переписки.

Разные люди

История любви Веры Алентовой и Владимира Меньшова. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Через несколько лет Меньшов вернулся в Москву, поступил в аспирантуру ВГИКа. Они стали старше, но бытовые трудности только усилились.

«Я не имела представления, как нужно готовить. Когда он понял, что не выживет на моей готовке, взял это на себя, я была счастлива. Это тоже притирка», — вспоминала звезда в интервью на федеральном телеканале.

В 1969 году родилась общая дочь Юлия. Пара тогда все еще ютилась в разных общежитиях, деньги постоянно заканчивались. Меньшов разгружал хлеб по ночам, Алентова тоже совмещала работу с воспитанием дочери.

Напряжение копилось. Супруги все меньше времени уделяли друг другу, погруженные в работу, долги и бытовые сложности. Обиды и конфликты привели к тяжелому, но обоюдному решению пожить раздельно.

«Почему тебя нет целыми днями дома?» — «Я снимаю кино». — «Но я тоже работаю в театре». И начинается. Все по мелочи, все так банально. Большое и чистое затирается бытом, вылезающим на передний план. Не из-за каприза, а потому что правда тяжело. И мы подумали в какой-то момент, что нам будет легче врозь», — объясняла Алентова.

Развод оформлять не стали, но почти четыре года каждый прожил своей жизнью.

Этот период оказался непростым для обоих. Вера Алентова пыталась построить новые отношения, а у Владимира Меньшова в тот период был серьезный роман с актрисой Людмилой Туевой. По некоторым сведениям, он даже хотел создать с ней семью и мечтал о сыне. Однако после одной из ссор их пути разошлись.

Сама Алентова относилась к этому эпизоду мудро и даже давала мужу благословение на новый брак, понимая, что если бы он женился на другой енщине, то их пути разошлись бы навсегда. Но этого не произошло.

Общая дочь и общее дело

История любви Веры Алентовой и Владимира Меньшова. Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Их семью спасла дочь. Когда Юлию повели в первый класс, вернулись домой уже втроем. Этот шаг стал поворотным.

В конце 1970-х годов Владимир Меньшов начал работу над знаковым в их общей истории фильмом «Москва слезам не верит». На главную роль Катерины он без колебаний пригласил свою жену.

Успех картины был оглушительным. За билетами в кинотеатры выстраивались очереди, а в 1981 году лента получила премию «Оскар» как лучший иностранный фильм. Из «бесперспективного» студента Меньшов превратился в известного режиссера, а Алентова стала звездой всесоюзного масштаба.

Их творческий тандем оказался невероятно плодотворным: позже она снялась и в других его фильмах, включая «Ширли-мырли» и «Зависть богов».

Слезам не верили до конца

История любви Веры Алентовой и Владимира Меньшова. Фото: Антон Белицкий/ТАСС

Прожив вместе более 50 лет, они отпраздновали золотую свадьбу, а затем обвенчались в церкви.

Несмотря на внешний успех, они всегда честно говорили, что брак был сложным и конфликтным — все же разные люди!

Секрет долгого союза актеры видели в постоянной работе над отношениями, уважении и терпимости друг к другу. У них не было жесткого распределения обязанностей: Меньшов в итоге полюбил вкусно готовить, а Алентова разобралась в вопросах ремонта. Общее дело — постройка дачи, когда появились внуки Андрей и Таисия, — еще сильнее сплотило семью.

Они были неразлучны не только в жизни, но и на сцене, сыграв вместе в спектакле «Любовь. Письма», который, повзрослев, поставила уже их дочь Юлия.

В 2021 году Владимира Меньшова не стало. Он скончался в 81 год от осложнений, вызванных коронавирусом. Вера Алентова, которая в тот момент тоже болела, нашла в себе силы попрощаться с мужем. В конце траурной церемонии 79-летняя актриса подошла к гробу и несколько минут задумчиво смотрела на него…