«Моя вторая мама»: как изменились актеры мексиканского сериала за 36 лет

Фото: Кадр из сериала «Моя вторая мама», реж. Мигель Корсега, 1989 г.

Популярность теленовеллы не угасает до сих пор.

В конце 1980-х годов мексиканские теленовеллы выходили одна за другой. Зрители уже знали наизусть однотипные сюжеты: бедная героиня, богатый мужчина, интриги и обязательный хэппи-энд. Но сериал «Моя вторая мама» сильно отличался от них.

В центре сюжета оказался не романтический конфликт, а семейные трудности. Главная героиня стремилась стать матерью для девочки, которая поначалу не принимала ее. История нашла отклик у зрителей разных стран.

В России теленовеллу показали в начале 1990-х. Она быстро стала одной из самых обсуждаемых. С премьеры сериала прошло 36 лет, но интерес к судьбам актеров не угас. 5-tv.ru рассказывает, как сложилась их судьба.

Мария Сорте — Даниэла Лоренте

Кадр из сериала «Моя вторая мама», реж. Мигель Корсега, 1989 г; gettyimages



Исполнительница главной роли Мария Сорте после выхода сериала стала одной из самых востребованных актрис мексиканского телевидения. Образ Даниэлы принес ей широкую популярность и новые контракты.

Хотя последующие проекты не повторили международного успеха «Моей второй мамы», Сорте продолжила активно работать. Она осталась в профессии, играла в театре и на телевидении.

Сегодня актрисе 74 года. Она вдова, у нее два взрослых сына и две внучки. После смерти мужа актриса поклялась больше никогда не выходить замуж и носить траур по супругу до конца своих дней. Несмотря на возраст, она продолжает выходить на сцену.

Энрике Нови — Хуан Антонио Мендес Давил

Кадр из сериала «Моя вторая мама», реж. Мигель Корсега, 1989 г; legion-media

Роль овдовевшего бизнесмена Хуана Антонио Мендеса Давила исполнил Энрике Нови. К моменту съемок он уже был известным актером, но сериал закрепил его статус звезды.

Со временем Нови стал реже появляться на экране. Возраст и изменение формата телевидения сделали привычные роли недоступными. В итоге актер выбрал другой путь и ушел в управленческую сферу.

Сегодня Энрике Нови 78 лет. Уже более десяти лет он не снимается в кино и занимает руководящий пост в одной из крупнейших телекомпаний Мексики.

Артист был трижды женат, но дети у него так и не появились.

Даниэла Кастро — Моника

Кадр из сериала «Моя вторая мама», реж. Мигель Корсега, 1989 г; gettyimages

Моника в сериале запомнилась зрителям не меньше других персонажей. Роль маленькой девочки исполнила актриса Беренисе Домингес, а воплотила ее во взрослом возрасте — Даниэла Кастро.

Для первой актерская карьера так и не стала делом жизни. Повзрослев, она ушла из кино и предпочла не появляться в публичном пространстве.

А вот Кастро осталась в профессии. После сериала актриса получила множество предложений, построила успешную карьеру и попробовала себя в музыке. Ей сейчас 56 лет, и у нее трое детей.

Лилиана Абуд — Сония Мендес Давила

Кадр из сериала «Моя вторая мама», реж. Мигель Корсега, 1989 г; globallookpress

Лилиана Абуд сыграла богатую домохозяйку, страдающую бесплодием, Сонию Мендес Давилу, сестру Хуана Антонио. Актриса была хорошо известна зрителям еще до участия в сериале. Однако проблемы со зрением вынудили ее отказаться от актерской профессии.

Со временем она нашла себя в другой сфере — стала писать и работать над сценариями. Так завершилась одна карьера и началась другая, менее публичная, но не менее творческая. Более 30 теленовелл было поставлено в Мексике по сценариям Абуд.

Ее супруга Альфонсо Рендона не стало в 2020 году, с которым у них родилось двое детей — Альфонсо и Паула. Актрисе сейчас 77 лет.

Алехандра Мальдонадо — Ирене Монтенегро

Кадр из сериала «Моя вторая мама», реж. Мигель Корсега, 1989 г; gettyimages

Алехандра Мальдонадо сыграла одну из самых ярких отрицательных героинь сериала — коварную женщину Ирене Монтенегро, бывшую любовницу Хуана Антонио. Ее персонаж вызывал бурные эмоции у зрителей, а сама актриса надолго закрепилась в амплуа злодеек.

Мальдонадо уже 62 года, она все еще снимается в мексиканских телепроектах. Также у актрисы есть двое детей.

Клаудио Баес — Херардо

Кадр из сериала «Моя вторая мама», реж. Мигель Корсега, 1989 г; globallookpress

Клаудио Баес не был главным героем, но его лицо знали практически все поклонники мексиканских теленовелл. Он появлялся во многих популярных проектах 1980-х и считался мастером эпизодических ролей.

В его фильмографии более 60 работ. Скончался актер в 2017 году на 70-м году жизни.

«Моя вторая мама» стала не просто теленовеллой, а отражением реальных семейных конфликтов, с которыми сталкиваются многие люди. Возможно, именно поэтому сериал до сих пор вызывает интерес, а судьбы его актеров продолжают волновать зрителей.