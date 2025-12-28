Фото: 5-tv.ru

Меринос, альпака, ангора, кашемир — можно запутаться в этом разнообразии. Давайте разбираться, какой материал будет приятен телу и согреет зимой.

Мороз щиплет, свитер колет — неужели бонусом к зиме автоматически идут физические «пытки»? Как тип пряжи и способ вязки влияют на ощущения? И на что обратить внимание при выборе свитера, чтобы он был удобным и приятным к телу?

Какие свитеры колются

Свитер колется, потому что ворсинки пряжи, из которой он связан, слишком толстые и жесткие. Они не гнутся, а торчат, как микроскопические иголочки, и слегка царапают кожу, вызывая микрораздражение или зуд. Обычно такими оказываются свитеры с маркировкой «шерсть» (wool) без примеси другого материала.

Свитера с каким составом могут колоться еще:

Некачественный мохер — в такую пряжу добавлены жесткие волокна шерсти взрослых коз.

Дешевые смесовые материалы — в них к небольшому проценту шерсти добавлена грубая синтетика;

Шерсть с минимальной обработкой.

А вот тонкие и гибкие ворсинки быстро подстраиваются под движения и изгибы тела, поэтому кажутся мягкими.

Чем отличается колкость разных видов шерсти

Шерсть разных животных обладает уникальными свойствами. Даже у обычной овцы она может варьироваться по жесткости в зависимости от породы и возраста.

Вот материалы, которые практически никогда не колются:

Меринос — это, между прочим, как раз шерсть овцы, только особой породы;

Кашемир — нежный подшерсток горных коз, который требует аккуратного ухода;

Альпака — шерсть ламы альпаки с полыми волокнами.

Еще есть материалы, которые выглядят уютно, но имеют нюансы:

Мохер — длинная шерсть ангорских коз, которая приятная к телу, только без добавления жестких волокон, а этим часто грешат производители;

Ангора — мягкий пух ангорских кроликов, который сильно линяет, поэтому лучше выбирать его с примесью.

Даже хорошая шерсть может стать колючей, если ее плохо обработали. Качественный свитер проходит этап «смягчения», когда волокна делают более гладкими и гибкими. Если этого не сделать или сделать плохо, на поверхности останутся жесткие кончики, которые будут царапать кожу.

Вот почему дешевые модели иногда неприятны к телу. При покупке важно щупать свитер изнутри, особенно в области швов на манжетах и ворота — в этих местах не должно ощущаться ни малейшего покалывания.

Как укротить колючий свитер

Существует несколько домашних методов, которые помогают смягчить жесткие шерстяные волокна.

Дать ответ на колкости помогут:

Гели для стирки с функцией смягчения — некоторые составы эффективно смягчают волокна, не нанося им вреда, но такой результат может быть недолговечным;

Шампунь и кондиционер для волос — этот способ уже дает более продолжительный эффект. Свитер нужно постирать вручную в теплой воде с шампунем, затем на 5-7 минут нанести на него кондиционер;

Столовый уксус — он не только очищает, но и придает волокнам большую гибкость. Для этого вещь нужно прополоскать в растворе из 10 литров теплой воды, одной чайной ложки 9%-ного уксуса и чайной ложки соли;

Заморозка — под влиянием низкой температуры выступающие колючие волокна становятся хрупкими и отламываются. Для этого решения мокрую, аккуратно отжатую кофту надо положить в пакет и оставить на сутки в морозилке. После разморозки свитер лучше можно дополнительно прополоскать;

Обработка горячим паром — в этом способе утюг или отпариватель нужно держать на небольшом расстоянии от ткани, не касаясь ее поверхности. Тепловое воздействие помогает волокнам стать пластичнее.

Кстати, для сохранения формы и структуры шерсти после любых спасательных процедур важно сушить свитер в горизонтальном положении — это предотвращает деформацию и растягивание изделия.

Какие свитеры теплее

Действительно теплый свитер выбирают не только по составу, а и по способу вязки. Насколько хорошо вещь греет, зависит еще и от толщины нити и плотности вязки. А теперь по порядку.

Теплый свитер обычно выдает объемная и пушистая пряжа. Например:

Букле — нить с узелками;

«Мохнатая» пряжа;

Скрутка — несколько тонких нитей, скрученных вместе.

Плотность вязки, в свою очередь, можно вычислить по рисунку. Свободные петли легче пропускают холодный воздух. Чем сложнее и объемнее узор, тем теплее. Так что подойдут:

Жгуты;

Рельефные косы;

Двойная вязка.

Состав тоже имеет место — наиболее теплой считается шерсть альпаки, ламы, кашемир — пух горных коз — и мериносовая шерсть.

Как выбрать идеальный свитер

Найти тот самый свитер помогут несколько советов.

Во-первых, в магазине надо обязательно провести рукой по его изнанке, уделяя особое внимание швам — они часто бывают более жесткими. Можно приложить манжету или воротник к чувствительным участкам кожи — шее, щеке, внутренней стороне запястья.

Во-вторых, при выборе поможет этикетка. Полезнее всего искать в составе уточнения вроде «merino wool», «cashmere», «alpaca» и учитывать пометки о специальной обработке: обозначения «superwash» (подходит для машинной стирки) или «extra fine» (очень тонкая пряжа) обычно говорят о хорошем качестве.

Не стоит забывать, что даже самые мягкие натуральные материалы иногда вызывают реакцию у людей с аллергией на вещество ланолин. В таком случае стоит выбирать гипоаллергенную шерсть (например, обработанный меринос), альпаку или качественный хлопок.