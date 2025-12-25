Рождественский парад планет в январе 2026: что ждет каждый знак зодиака

Фото, видео: 5-tv.ru

Особое положение планет и Солнца в космосе повлияет на каждого.

В январе мир ждет необычное и редкое событие — солнечный парад планет. В это время несколько планет вместе с Солнцем выстроятся в одну линию. Но как он повлияет на всех нас и на представителей каждого знака зодиака?

Об этом эксклюзивно Пятому каналу рассказала астролог Евгения Шустина.

Евгения Шустина

Астролог

Когда пройдет парад планет

Фото: 5-tv.ru

С точки зрения астрологии парад планет — значимое событие, так как позволяет готовиться к еще более важному — Великому соединению, которое пройдет 20 февраля 2026 года.

«Великое соединение происходит раз в 36 лет и знаменует определенную веху в нашей жизни.

С точки зрения астрологии солнечный парад планет называется стеллиумом — это соединение планет в пределах десяти градусов. Точный стеллиум — соединение в пределах одного градуса», — объясняет астролог.

На протяжении двух месяцев точный стеллиум будет идти сразу по трем знакам: Стрельца, Козерога и Водолея. Формироваться он начнет еще 2 декабря, самое яркое соединение у него будет 6–8 января, а также 22–24 января.

Что принесет парад планет в декабре

Фото: 5-tv.ru

В знаке Стрельца стеллиум сфокусирует внимание на долгосрочных целях. У большинства людей могут появиться вопросы или мысли о высших смыслах, реализации, о каких-то долгосрочных планах.

В большей степени они будут задумываться не о простых вещах, а более сложных: как реализоваться в профессии, как стать профессионалом, как достичь высокого уровня в жизни или в карьере.

«Многие люди почувствуют, что им как будто бы стало тесно в своем пространстве, в своей профессии и в своем доме. На самом деле, стеллиум активирует те темы, за которые отвечают знаки зодиака. И у каждого человека он по-своему отражается в натальной карте.

Поэтому в первую очередь нужно обращать внимание на то, где стало тесно, в какой сфере. Если вы вдруг ощутили, что вам тесно в квартире и вы хотите жилье большей площади, то это не значит, что сейчас вам срочно нужно бежать и менять его. Сейчас, в декабре, особенно 20–22 декабря, эти мысли являются серьезным пробросом в будущее», — отметила Шустина.

С большой долей вероятности активизировал эти мысли как раз Стрелец — это намек от него на необходимость развития в той сфере, которую он поднял в мыслях человека.

Что принесет парад планет в январе

Фото: 5-tv.ru

Планы для реализации идей по своему росту получится сформировать как раз 6–8 января.

«Если мысль пришла в декабре и не оставляет и в январе, то в будущем она принесет большие дивиденды, вырастет во что-то большое и значимое», — объясняет эксперт.

Стеллиум в Козероге сфокусирует внимание на значимых вопросах карьеры, активизирует чувства долга, практичности и осознанности. Из-за этого многие люди не будут в праздники праздно проводить время.

Они захотят вернуть долги и исполнить свои обещания. Либо из чувства долга написать родителям, встретиться с ними, отдать дань уважения какому-то важному человеку в их жизни.

А к середине января пришедшие в декабре важные мысли наконец обретут форму, что позволит реально выстроить планы.

По их реализации стеллиум немного ослабеет с 17 по 20 января, а потом разгорится с новой силой к 22–24 января. Правда, будет иметь несколько другой характер.

«Он проявится в виде желания что-то обновить, с большей долей вероятности — в тех же сферах, которые были актуальны в декабре и начале января. Захочется добавить свежести в работу, в быт, в любовные отношения, как-то по-новому повернуть приходившие ранее идеи.

Поэтому я рекомендую все мысли, которые приходят в течение декабря и января, записывать, чтобы в начале февраля, когда стеллиум уже начнет расходиться, проанализировать их и реализовать самое важное», — подчеркнула астролог.

Также она добавила, что в конце января может происходить что-то очень неожиданное — идеи, озарения или пришедшие в жизнь люди.

Гороскоп для Овнов на парад планет в январе 2026

Фото: 5-tv.ru

У Овнов парад планет сделает январь ярким месяцем.

Возможно, представителям огненного знака зодиака понадобится принять какое-то важное и сложное решение, которое уже давно у них назревало. Оно может касаться жизненных целей, однако слишком упрямым Овнам быть не стоит, лучше, наоборот, открыться изменениям.

Скорее всего, под влиянием парада планет отмеченным огненной стихией удастся изменить старую цель или сформировать и поставить новую — на карьеру и жизненную реализацию.

Гороскоп для Тельцов на парад планет в январе 2026

Фото: 5-tv.ru

На Тельцов парад планет повлияет мало. С большой долей вероятности они его даже не заметят.

Однако представителям земной стихии станет полезно общаться с людьми и как можно больше знакомиться, ведь так для них откроются новые возможности.

И чем больше знакомств у них будет в этот период, чем больше общения, тем более полезным для них окажется этот период.

Гороскоп для Близнецов на парад планет в январе 2026

Фото: 5-tv.ru

Для Близнецов январский парад планет окажется достаточно серьезным периодом. Но нельзя сказать, что напряженным.

Просто представители этого знака зодиака смогут раскрыть свои возможности, свой потенциал. Им удастся добиться большего в своей профессии или поставить какие-то значимые для нее цели, осознать свои пути для профессиональной реализации.

Также Близнецы ярче всех почувствуют необходимость расширения и выхода из какого-то либо замкнутого круга. Это в большей степени касается работы и взаимодействия со сложными проектами.​

Гороскоп для Раков на парад планет в январе 2026

Фото: 5-tv.ru

Раков в январский парад планет, скорее всего, ждут сложности с клиентами и переоценка смыслов и целей в работе с ними.

Также переходный, сложный период может быть с супругами или с партнерами по работе. В отношениях с ними представителям этого знака понадобится где-то отпустить контроль, а где-то, наоборот, взять на себя больше ответственности.

Но сложный период не значит негативный. Просто Раки, как и Овны, Весы и Козероги, возьмут от этого парада планет максимум его влияния.

Гороскоп для Львов на парад планет в январе 2026

Фото: 5-tv.ru

У Львов парад планет будет интересным — они смогут выстроить домашние и рабочие процессы так, как удобно им.

Представители этого знака зодиака буквальное вычистят из своих жизней все ненужное и малозначимое. Они выстроят все так, чтобы ничто не мешало им заниматься карьерой и рабочими процессами.

Гороскоп для Дев на парад планет в январе 2026

Фото: 5-tv.ru

У Дев на парад планет высокая вероятность творческого прорыва.

Поэтому им стоит быть активными и записывать все идеи, которые приходят им в голову. Ведь для Дев творческий прорыв — это в большей степени реализация своих талантов, прорыв в бизнесе или в проектах, за которые отвечают они сами.

Особенно в тех проектах, которые находились в состоянии застоя.

Гороскоп для Весов на парад планет в январе 2026

Фото: 5-tv.ru

Для Весов парад планет будет значимым периодом.

Они наконец смогут восстановить свою энергию. Представители воздушной стихии во время стеллиума укрепят свой внутренний стержень, пробуют соотнести происходящее со своими внутренними правилами и ощущениями. Они найдут внутреннюю опору и смогут более твердо стоять на ногах.

Также Весам очень захочется либо посетить родные места, либо посоветоваться с родным человеком.

Гороскоп для Скорпионов на парад планет в январе 2026

Фото: 5-tv.ru

У Скорпионов парад планет окажется хорошим временем для поиска чего-то интересного в работе и в окружающих их людях.

То есть они смогут найти интересные для себя дела, хобби, людей. В этот стеллиум представителям водной стихии не стоит сидеть сложа руки — лучше заниматься любыми делами, которые им кажутся интересными.

Гороскоп для Стрельцов на парад планет в январе 2026

Фото: 5-tv.ru

Для Стрельцов парад планет актуализирует вопросы финансов.

Также он простимулирует вопросы внутренней энергии, может быть, даже баланса. Представители огненного знака зодиака задумаются о своих желаниях относительно уровня заработка и количества вкладываемой в свои занятия энергии.

То есть фактически им захочется найти баланс между усилиями и результатом, причем такой, чтобы усилий для нужного результата понадобилось как можно меньше.

Гороскоп для Козерогов на парад планет в январе 2026

Фото: 5-tv.ru

Козерогов в парад планет ждут сложные решения.

К концу января у них появится очень много планов и идей относительно своей реализации и того, чего они могут добиться в жизни. Многие из них окажутся неожиданными и нестандартными для представителей этого знака.

Поэтому им стоит быть открытыми и браться за все, что даст силы и энергии, за то, что кажется в большей степени значимым и поможет вырасти.

Ведь период стеллиума у Козерогов окажется отличным временем для серьезного роста, особенно финансового и карьерного.

Гороскоп для Водолеев на парад планет в январе 2026

Фото: 5-tv.ru

У Водолеев в период парада планет, скорее всего, будет не так много энергии. Однако они все равно ощутят перезапуск жизни.

Поэтому отмеченным воздухом людям стоит слушать свою интуицию и смотреть на то, что вокруг них происходит. Скорее всего, Вселенная намекнет или создаст события, которые в конечном итоге приведут Водолеев к очень интересным открытиям.

Поэтому сейчас им лучше отдохнуть, прийти в себя и очень медленно, неспешно жить, никуда не торопясь. А результаты трансформации они увидят уже к 10 февраля.

Гороскоп для Рыб на парад планет в январе 2026

Фото: 5-tv.ru

Рыбы во время парада планет будут достаточно активными.

Это не всегда им нравится. Звезды советуют представителям водного знака зодиака потерпеть до февраля, тогда они наконец смогут выдохнуть и отдохнуть.

Зато январь поможет Рыбам найти хороших друзей и знакомых, осуществить через них какую-то свою мечту.

Интересно, что помочь в этом могут и незнакомые люди, общение с которыми окажется интересным. Главное — не идти на контакт через силу, только из интереса. А нужные люди сами найдут Рыб.