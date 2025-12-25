Настенька едва не окоченела, Марфуша грызла лук, а Баба-яга отогревалась водкой: как снимали «Морозко»

Фото: Кадр из фильма «Морозко», реж. Александр Роу, 1964 г.

Советская сказка могла никогда не выйти на экраны — если бы не героизм и самоотверженность команды…

Съемки «Морозко» стали настоящим испытанием для актеров и съемочной группы. Как режиссер Александр Роу создавал магию, которая до сих пор очаровывает зрителей по всему миру — читайте в материале 5-tv.ru.

«Кличут все по-разному: батюшка родимый — Настенькой, <…> мачеха — ведьмой проклятой»

Кадр из фильма «Морозко», реж. Александр Роу, 1964 г.

Александр Роу просмотрел множество претенденток, прежде чем наконец выбрал исполнительницу главной роли.

И вот, на пробах уже почти утвердили уже известную по фильмам «Девчата» и «Королева бензоколонки» актрису Надежду Румянцеву, режиссер вдруг увидел по телевизору выступление девочки на коньках на ледовом празднике. Ей оказалась 15-летняя ученица хореографического училища Наталья Седых.

Интересно, что тогда она каталась не совсем легально, поскольку Седых решила оставить фигурное катание в пользу балета, где вставать на коньки не разрешено. В итоге, правда, девочка и пуанты на время отложила — на этот раз ради кинопроб.

«Я прикинула в уме, что балетные телевизор не смотрят за неимением свободного времени. Меня действительно никто из балетных не увидел. Зато сразу заметил кинорежиссер Александр Артурович Роу! Он велел своим помощникам меня найти. И пригласил на роль Настеньки», — рассказала актриса в интервью KP.RU.

Седых прошла отбор и очень понравилась режиссеру. Единственное — из-за детской внешности разница в возрасте Настеньки и Иванушки слишком бросалась в глаза. С этим поручили разобраться гримерам.

Они придумали накрасить девочку синими тенями и яркой помадой, а для зимних сцен — уже для красоты — создавали белоснежные ресницы. Роль инея играл клей, которым обычно клеили усы и бороды актерам. Эффектно, но вот как они сдирали его потом с ресниц?

«Погляжу я на себя — сам себе отрада, не косой и не рябой, а такой как надо!»

Кадр из фильма «Морозко», реж. Александр Роу, 1964 г.

Съемки запомнились Седых не только гримом, но и первым поцелуем. После него она, кстати, безответно влюбилась в экранного Иванушку, но свои чувства тщательно скрывала и тихо мучилась.

«Эдуарду было 30 лет. Разве он мог серьезно воспринимать балетного „цыпленка“? Влюбленность была просто стимулом на площадке. Не надо было играть — чувства-то были на самом деле! Я смотрела ему в глаза с истинным обожанием…» — признавалась Седых.

К моменту съемок Эдуард Изотов уже был женат, да и его юная коллега ни на что не рассчитывала.

«Да ты что, старый, очумел, что ли?! Вишь, у меня руки и ноги замерзли!»

Кадр из фильма «Морозко», реж. Александр Роу, 1964 г.

Чтобы передать подлинную атмосферу русской зимы, съемочная группа отправилась на Кольский полуостров. Снимали в живописных окрестностях Мурманска. Команда жила в гостинице города Оленегорска и каждый день выезжала в лес.

Актерам пришлось в полной мере прочувствовать двадцатиградусный мороз. Эдуард Изотов бегал по снегу в легкой льняной рубашке, Георгий Милляр, сыгравший Бабу-ягу, мерз в костюме из одних лохмотьев, а Наталья Седых сидела под сосной в тонком сарафане.

«Мы замерзали, ведь было очень холодно! Слава богу, что со мной была мамочка. Она не отпустила меня одну за Полярный круг. Мамулечка меня обслуживала, кормила, отпаивала горячим чаем из термоса, стирала», — вспоминала актриса, беседуя с KP.RU.

«У Настьки-то коса лучше моей! Твоя дороже, твоя на ярмарке куплена!»

Кадр из фильма «Морозко», реж. Александр Роу, 1964 г.

Роль Марфушеньки стала одной из первых в кинокарьере молодой Инны Чуриковой, тогда еще студентки театрального училища.

Гримеры и над ее внешностью «поиздевались»: сделали бесцветные ресницы, сальные волосы, нарисовали крупные конопушки. После такого «макияжа» начинающая актриса очень волновалась, что никогда замуж не выйдет. Но это только в моменте, в остальном Чурикова стоически переносила все трудности съемок.

«Думала, что мне этой роли не видать, но я ее получила. Помню, как училась кататься на свиньях, а они вели себя так неожиданно», — признавалась она в интервью.

Особенно ей запомнилась сцена, в которой Марфуша сидит под деревом в ожидании Морозко. По сценарию Чурикова должна была грызть яблоки, но киношники умудрились забыть их, поэтому ей пришлось есть репчатый лук.

«Ах я, дурень старо́й, голова с дырой!»

Кадр из фильма «Морозко», реж. Александр Роу, 1964 г.

Роль главного зимнего волшебника досталась Александру Хвыле.

На съемках он много бурчал и прекрасно пел, еще и басом, — такой характер у Морозко в жизни! После выхода фильма Хвыля еще несколько лет оставался в образе: ему предложили вести кремлевские елки, а потом и другие мероприятия. В итоге актер стал главным Дедом Морозом страны.

Милляр сыграл в картине не только Бабу-ягу, но и одного из разбойников, а также озвучил петуха. Но злодейка — его коронный образ, который артист, кстати, на тот момент воплощал уже в восьмой раз. Актер сам продумывал мимику, ужимки, походку и реплики своей героини.

Помимо злодейских ролей у Милляра была сильная любовь к спиртному. Роу запрещал продавцам местного магазина давать актеру алкоголь, но тот находил выход. Он заранее договаривался, чтобы бутылку ему ставили в бидон, а сверху наливали молоко.

Роу раздражался, но в итоге все прощал, потому что считал Милляра лучшей Бабой-ягой.

«Душегубчики-голубчики!»

Кадр из фильма «Морозко», реж. Александр Роу, 1964 г.

Сказка «Морозко» могла никогда не выйти на экраны, если бы не помощь Бабы-яги.

Во время зимних съемок в Оленегорске прорвало трубы и затопило подвал гостиницы, где хранился отснятый материал. Группа работала в лесу, а Милляр в этот день не был задействован в съемках.

Когда киношники вернулись, они увидели необычную картину: в двадцатиградусный мороз Георгий Милляр в одних трусах, по колено в ледяной воде, вытаскивал коробки с пленкой. Артист, которого оставили отсыпаться, услышал о происшествии и сразу бросился спасать материал. Фильм был спасен, а Милляру тут же налили стакан водки для согрева — и он даже не простудился.

А зрители увидели один из самых красочных детских фильмов своего времени весной 1965 года. Александр Роу стал первым советским режиссером, мастерски использовавшим комбинированные съемки и визуальные эффекты. Даже Стивен Спилберг называл его пионером в этой области, вдохновившим многих голливудских мастеров.

Сказку любят и в России, и за границей. Для Чехии, Польши и Словакии «Морозко» традиционно показывают в новогоднюю ночь, как в России «Иронию судьбы», и считают главным новогодним фильмом.