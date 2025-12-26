Масляный, кварцевый или конвекторный: какой обогреватель лучше и безопаснее

Фото, видео: 5-tv.ru

Эти согревающие приборы могут вызвать пожар в доме и навредить здоровью. На что стоит обратить внимание при выборе той или иной модели?

Почему даже исправный обогреватель может превратить ваш дом в пепелище? Какие приборы самые опасные? И что помогает спасаться от холода актрисе Ирине Безруковой? Ответы на эти и другие вопросы в программе Пятого канала «Страна советов».

Реальные пожары из-за обогревателей

В Ярославле беременная женщина чудом спаслась из горящей квартиры. Причина пожара — вспыхнувший на кухне обогреватель.

А это уже Тверь. Возгорание в бытовке. Из-за неисправности конвекторного обогревателя.

«Первый выбежал муж. Я пока была в состоянии шока, он открыл дверь и начал кричать: «Мы горим», — рассказывает жительница дома Юлиана Джеппарова.

Для Юлианы и ее семьи обычная зимняя ночь едва не стала последней. Новый обогреватель загорелся за считанные секунды. В этот момент на втором этаже дома спали дети.

«Увидела красное зарево, после этого тоже, конечно, выбежала, нашла в себе силы. Тут как раз лежал у нас плед на лестнице», — вспоминает Джеппарова.

Вместе с мужем они смогли быстро сбить пламя, и все остались живы.

Почему обогреватели становятся опасными

Почему приборы, которые должны согревать, так часто пытаются нас сжечь? Чтобы разобраться, специалисты привезли самые популярные виды обогревателей на тест в лабораторию.

Существуют конвекторные обогреватели — они используют естественную циркуляцию воздуха. Масляные — благодаря нагретому минеральному маслу накапливают и долго удерживают тепло.

Тепловые пушки обычно используют в нежилых помещениях. Инфракрасные обогреватели отдают тепло предметам и людям, не прогревая воздух. Также существуют кварцевые модели, в которых нагревается только панель.

У каждого прибора есть свои плюсы и минусы. Например, у кварцевого обогревателя может треснуть полотно.

«На поверхности прибора возникает такая вещь, как ток утечки. Если сказать по-простому, человек, который прикоснется к такому прибору, может получить удар током», — поясняет руководитель испытательной лаборатории электрооборудования Павел Кирдин.

Чем опасны популярные модели обогревателей

Самыми популярными у россиян остаются масляные обогреватели. Они подходят для большинства помещений, но полностью безопасными их назвать нельзя.

«В такие обогреватели встраиваются термореле, которые поддерживают рабочий цикл. При нестабильном напряжении это термореле может выйти из строя, и прибор будет неконтролируемо греться и в какой-то момент может даже взорваться», — предупреждает руководитель испытательной лаборатории электрооборудования Павел Кирдин.

Есть противопоказания и у конвекторных обогревателей, и у тепловентиляторов.

«Их нежелательно эксплуатировать в пыльных помещениях, поскольку пыль может попасть на открытый нагревательный элемент», — отмечает руководитель.

Что делать при возгорании обогревателя

Все это может привести к пожару. Если отопительный электроприбор задымился или появилось пламя, нельзя тушить его водой. Прибор нужно отключить от сети и накрыть чем-нибудь плотным, чтобы перекрыть доступ кислорода — например, пледом.

Накрывают пледом и тушат отопительный прибор.

Как обогреватели для дома выбирают знаменитости

В городской квартире Ирины Безруковой установлены теплые полы. А вот на загородной даче используются масляные обогреватели. Они требовательны к качеству проводки, поэтому актриса использует сетевые фильтры.

«Это такой удлинитель с блоком для вилок. Там есть розетки, которые сами отключаются, если вдруг что-то пойдет не так, и маленький предохранитель», — рассказывает актриса Ирина Безрукова.

Есть у обогревателей и скрытая угроза, от которой не спасут предохранители. Во время отопительного сезона влажность в квартирах резко падает.

«Я сплю с обычным увлажнителем воздуха, который увлажняет воздух в моей спальне. Еще у меня есть диффузоры — туда я добавляю аромомасла», — говорит актриса Ирина Безрукова.

Многие даже не подозревают, что причиной частых ОРВИ зимой может стать сухой воздух, который раздражает слизистую носоглотки.

«Она становится более податливой, уязвимой, травматичной, и вирусу легче проникнуть и распространиться внутри организма», — поясняет аллерголог-иммунолог Ирина Ярцева.

Специалисты рекомендуют использовать обогреватели в сочетании с увлажнителями воздуха. А при первых признаках недомогания важно, чтобы дома была аптечка с эффективными лекарствами.