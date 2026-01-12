Фото, видео: Александр Полегенько/ТАСС; 5-tv.ru

Начинать путь духовного очищения никогда не поздно, но есть несколько советов, которые помогут сократить тревогу.

В православной церкви исповедь — это таинство, к которому люди подходят осознанно. Одних исповедаться учат родители, вторым дают подсказки в церкви, а третьи готовятся к ней самостоятельно.

Но как быть, если попросить о помощи неловко, а взять и сразу рассказать о своих грехах священнику страшно? И к кому обратиться за советом по подготовке к первой исповеди в сознательном возрасте, эксклюзивно 5-tv.ru рассказал руководитель Информационной комиссии Московской епархии священник Александр Волков.

С какого возраста нужно начинать исповедоваться

Исповедь должна идти от чистого сердца, верующий человек должен признавать и понимать свои ошибки — торопиться тут не стоит.

«Если мы говорим о детях, то начинать стоит примерно с семи-восьмилетнего возраста. Но здесь есть особенность, потому что каждый ребенок по-своему растет, и у всех детей свое восприятие действительности, себя и окружающих», — сказал отец Александр.

Если ребенок привык часто бывать в церкви, ему будет проще начать исповедоваться. Важно, чтобы родители обратили внимание, действительно ли он понимает, что поступил плохо, или лишь не хочет расстраивать маму с папой.

«Если ребенку некомфортно, немножко страшно, от этого он перестает хотеть ходить в храм. И поэтому здесь, конечно, нужно не навредить. Все нужно делать в таком нежном возрасте очень деликатно», — уточнил священник.

Первая исповедь взрослого не похожа на первую исповедь ребенка. Годы вне церковной жизни накладывают на христианина необходимость глубокой внутренней работы над собой: рефлексии, осознания прошлого и того, как церковь относится к тем или иным поступкам. Для этого нужна подготовка.

Как взрослому подготовиться к первой исповеди

Иногда необходимо взглянуть на свою жизнь с другого ракурса. Современность сгладила многие углы, люди могут даже и не осознавать, что, читая гороскопы или проживая со второй половинкой вне брака, пребывают во грехе с точки зрения церкви.

Поэтому перед первой исповедью важно:

Осознать наличия греха;

Провести внутренний анализ причин и последствий совершенного;

Изучить специальную литературу (например, «Опыт построения исповеди» архимандрита Иоанна Крестьянкина).

«На самом деле, мы все в общем и целом грешим одинаково, и нет человека, который бы внутри себя выдумал какой-то новый грех, которого не было раньше», — заметил отец Александр.

Не всегда, чтобы заметить плохое в собственной жизни, нужно прочесть об этом в литературе. Самый простой метод — обратиться к совести, ведь она главный ориентир на пути к очищению.

«Человек чаще всего стирает из своей короткой памяти что-то такое, думая, что он такой же, как все, и поэтому ничего особенно плохого не делает. Ну, действительно: не убивает же, не насилует, не совершает террористических актов и, в общем и целом, приличный. Но в действительности из таких приличных людей и состоит сообщество грешников», — признался священник.

По этой причине церковь часто зовут духовной больницей или лечебницей. Первое покаяние — это всегда путь, длительная работа над собой, которая стоит своего результата, но и требует усилий.

Как побороть волнение перед первой исповедью

Самое важное — прийти в храм с открытым сердцем. Священник на исповеди не судья, а лишь свидетель покаяния, знающий человек, который поможет совершиться таинству.

«Часто люди боятся и смущаются вот именно этого человеческого контакта. Бывает так, что священник внешне не вызывает какое-то несомненное принятие: человек может быть с короткой бородой или высокого роста, или просто молодого возраста. И приходящий на исповедь думает, что он почему-то не подходит — это заблуждение», — заверил отец Александр.

Другой сложностью выступает волнение. В таком случае поможет любая подсказка.

«Кто-то записывает свои ошибки и грехи на бумажку и приходит с ней, кто-то использует телефон — тоже в этом ничего плохого нет», — добавил священник.

Можно захватить с собой молитвослов или личный дневник с пометками или закладками, если так проще сосредоточиться.

Как признаться в постыдных грехах на исповеди

Глубина рассказа о своих грехах бывает разной.

«Ну, к примеру, человек может сказать, что я обижаю свою жену, и на этом успокоиться. А в действительности там семейное насилие, и уже семья находится на грани развода. Здесь, конечно, нужно действительно чистосердечное раскаяние. И именно описание подробностей семейной жизни поможет священнику найти вместе с человеком правильный выход», — подчеркнул отец Александр.

Если прийти ко врачу без четкого рассказа о проблеме, он вряд ли назначит правильное лечение. Так и в церкви.

«Вместе с тем иногда бывает так, что люди стыдятся рассказов о своих грехах, связанных со всякими, скажем, телесными обстоятельствами жизни личной или общения с другими людьми. Здесь тоже нужно относиться к этому аккуратно, потому что чрезмерное описание каких-то особенностей своей жизни может смутить священника», — посоветовал отец Александр.

Важна деликатность и готовность полагаться на помощь. А священнослужитель найдет возможность и способ направить кающегося.

Насколько часто необходимо исповедоваться

Церковь рекомендует каяться регулярно, так часто, как требует того душа верующего. Стоит поступать по совести.

«Если человек много лет жил без церкви, только начинает свой духовный путь, он, конечно, в таком случае нуждается в регулярной исповеди — раз в месяц, раз в несколько недель. И это зависит не от каких-то внешних правил, а от того, что у христианина на душе», — считает священник.

Общая же рекомендация всем православным христианам — не пропускать воскресное богослужение и ходить на исповедь раз в месяц.

Сколько грехов можно перечислить на исповеди

Длительность исповеди зависит от двух факторов: от готовности человека раскрыться и наличия времени у священника.

«Иногда бывает так, что христианин приходит в храм, не зная, как устроено богослужение и церковная жизнь в отдельном приходе, в самое неудобное время — в воскресенье во время воскресной литургии, когда и так много людей, когда уже начинается причастие», — вспомнил отец Александр.

В самом разгаре службы у священника не будет возможности помочь пришедшему. Лучше сначала прийти в храм или в церковную лавку и спросить, когда можно исповедоваться вне времени литургии.

