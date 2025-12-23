Январские новинки: ТОП-10 сериалов, которые нельзя пропустить

Фото: Кадр из сериала «Ландыши», реж. Александр Карпиловский, Илья Шпота 2024 г.

Среди премьер — приквел «Игры престолов» и продолжение «Ландышей».

Январь 2026 года обещает стать насыщенным для любителей сериалов: на экраны выходят как долгожданные продолжения культовых проектов, так и совершенно новые истории.

Разберемся, какие российские и зарубежные премьеры стоит внести в список «обязательно к просмотру».

Зарубежные сериалы

«Уилл Трент», 4 сезон

Кадр из сериала «Уилл Трент», реж. Ховард Дойч, Холли Дэйл, 2023 г.

Премьера: 6 января 2026 года.

«Уилл Трент» — детективный сериал о специальном агенте Уилле Тренте, который расследует преступления, используя нестандартный подход. Его уникальность в особенностях восприятия мира: Уилл страдает дислексией и несет тяжелый груз детских травм.

В третьем сезоне герой встретился со своим биологическим отцом, и это событие открывает новые сюжетные возможности. Четвертый сезон обещает углубленное изучение прошлого Уилла, новые сложные расследования и развитие отношений с коллегами.

«Больница Питт», 2 сезон

Кадр из сериала «Питт», реж. Дэмиэн Маркано, Аманда Марсалис, 2025 г.

Премьера: 8 января 2026 года.

Американский медицинский процедурал, где один сезон равен одному дню из жизни сотрудников неотложной помощи Питтсбургской травматологической больницы («Питт»).

Во втором сезоне действие перенесется на десять месяцев вперед. Зрители увидят, как изменились герои после пережитых потрясений. Действие развернется в самый напряженный день — в День независимости.

Главный герой — доктор Майкл «Робби» Робинавич, работающий со студентами-медиками, ординаторами и другими сотрудниками. Сериал отличается реалистичной атмосферой: в нем показаны хаос, бюрократия, конфликты и эмоциональное выгорание, с которыми сталкиваются врачи.

В главных ролях: Ноа Уайли, Трэйси Айфичор, Патрик Болл, Кэтрин Ланаса, Суприя Ганеш и другие.

«Ночной администратор», 2 сезон

Кадр из сериала «Ночной администратор», реж. Сюзанна Бир, 2016 г.

Премьера: 11 января 2026 года.

Шпионский триллер, продолжение сериала 2016 года, снятого по мотивам повести Джона ле Карре.

Главный герой — Джонатан Пайн (Том Хиддлстон), бывший солдат британской армии, завербованный агентом разведки Энжелой Берр. В первом сезоне он внедрялся в окружение бизнесмена Ричарда Ропера, чтобы разрушить криминальный союз между агентами разведки и торговцами оружием.

Во втором сезоне Пайн возглавляет секретное подразделение МИ-6 «Ночные совы» и ведет тайное наблюдение за отелями и казино в Мэйфере, чтобы выявлять террористические ячейки. Расследование приводит его к южноамериканским картелям и колумбийскому оружейному барону Тедди Дос Сантосу (Диего Кальва).

Также в новом сезоне Пайн оказывается в любовном треугольнике между Роксаной Боланьос (Камилла Морроне) и Дос Сантосом.

«Звездный путь: Академия Звездного флота»

Кадр из сериала «Звездный путь: Дискавери», реж. Сюзанна Бир, 2016–2024 гг.

Премьера: 15 января 2026 года.

Новый проект во вселенной «Звездного пути», который расскажет об академии, где готовят офицеров Звездного флота. 16-летние кадеты получают профессиональные навыки, сталкиваются с дружбой, соперничеством, первой любовью и угрозой, которая может поставить под опасность Академию и Объединенную Федерацию планеты.

Создатели нацелены на подростковую аудиторию, поэтому главные герои — 15–17-летние подростки. Среди актеров — Холли Хантер, Пол Джаматти, Джордж Хоукинс, Белла Шепард и другие.

Русские сериалы

«Ландыши. Вторая весна»

Кадр из трейлера «Ландыши вторая весна», реж. Александр Карпиловский, Илья Шпота 2026 г.

Премьера: 1 января 2026 года.

Музыкальный драмеди Александра Карпиловского («Модный синдикат», «Проект „Анна Николаевна“») впервые появился на экранах 1 января 2025 года. Проект мгновенно обрел популярность: он возглавил рейтинг просмотров на платформе Wink, обойдя культовую «Бригаду». В рейтинге зрительского интереса Кинопоиска Pro сериал занял вторую строчку, уступив лишь южнокорейскому хиту «Игра в кальмара».

Во втором сезоне главная героиня Екатерина окажется в центре драматических событий: ей предстоит вступить в борьбу за наследство, разобраться с семейными интригами и отыскать пропавшего возлюбленного.

Актерский состав сохранится: к своим ролям вернутся Ника Здорик, Евгений Коряковский, Ирина Паутова, Валерия Ланская, Денис Степанов, Владимир Тяптушкин, Станислав Демушин, Вероника Тимофеева и другие. Новых персонажей воплотят на экране Дмитрий Блохин и рэпер ST (Александр Степанов).

Режиссером второго сезона стал известный клипмейкер Илья Шпота. Для него этот проект стал первым полноценным опытом работы в кино.

«Гимнастки»

Бизнес Online/ТАСС

Премьера: 1 января 2026 года.

Спортивная драма, погружающая зрителя в мир художественной гимнастики — вида спорта, где красота движений соседствует с жесткой дисциплиной.

Сюжет строится вокруг неожиданного открытия: тренер сборной России находит будущую звезду не на спортивной арене, а в ночном клубе. Главная героиня — талантливая танцовщица go-go, чья жизнь кардинально меняется после предложения войти в состав национальной команды.

Проект привлекает внимание не только динамичным сюжетом, но и сильным актерским составом. В нем снимутся Елена Подкаминская, Ульяна Донскова и Кристина Александрова.

Создатели обещают показать закулисье большого спорта: тренировки до изнеможения, соперничество, личные драмы и триумфы.

«Проект „Анна Николаевна“», 3 сезон

Кадр из сериала «Проект «Анна Николаевна» «, реж. Максим Пежемский, Александр Карпиловский, 2020 г.

Премьера: 3 января 2026 года.

Детективная комедия возвращается с новым сезоном, который обещает еще больше абсурда, юмора и технологических загадок. Главный герой, Андрей Пожарский, вместе с коллегами возвращается в родной город, где его ждет шокирующее открытие: жена Настя оказывается секретным андроидом.

Сюжет усложняется новым преступлением: пожилая женщина с невероятной силой вырывает банкомат из стены и скрывается с ним. Чтобы противостоять вышедшему из-под контроля андроиду, героям придется задействовать искусственный интеллект.

Третий сезон сохраняет фирменный стиль проекта — сочетание детектива, комедии и научной фантастики. Зрителей ждут неожиданные повороты сюжета, развитие персонажей, а также фирменные диалоги, ставшие визитной карточкой сериала.

«Майор Гром: Игра против правил»

Кадр из трейлера «Майор Гром: Игра против правил», реж. Соберсаша, 2026 г.

Премьера: 19 января 2026 года.

Фанатов Грома ждет шестисерийный проект, который переосмысляет события фильмов «Майор Гром: Чумной доктор» и «Майор Гром: Игра». Зрители увидят знакомые сцены под новым углом, а также получат доступ к ранее не показанным эпизодам и персонажам.

Действие разворачивается в альтернативном Петербурге, где майор Игорь Гром сталкивается с новым противником — Призраком. Этот загадочный преступник ставит Грома перед жестоким выбором — уйти в отставку или стать свидетелем разрушения города.

В сериале сохранен звездный актерский состав из Тихона Жизневского, Любови Аксеновой и Константина Хабенского.

Мини-сериалы

«Его и ее» (His & Hers)

Кадр из трейлера «His & Hers» «, реж. Уильям Олдройд, Аня Марквардт, 2026 г.

Премьера — 8 января 2026 года.

«Его и ее» — экранизация романа Элис Фини в жанре психологического триллера. Сюжет строится вокруг бывшей журналистки Анны, которая возвращается в родной городок Далонега, чтобы расследовать жестокое убийство. Ее путь пересекается с детективом Джеком Харпером, который начинает подозревать Анну в причастности к преступлению.

Особенность проекта — двойная перспектива: зрители увидят две версии событий — «его» и «ее». Кто-то из героев неизбежно врет, и разгадка ждет зрителя в финале.

В главных ролях — Тесса Томпсон (Анна), Джон Бернтал (детектив Джек Харпер), Пабло Шрайбер, Кристал Фокс и Сунита Мани.

«Рыцарь Семи Королевств: Межевой рыцарь»

Кадр из трейлера «Рыцарь Семи Королевств: Межевой рыцарь», реж. Сара Адина Смит, Оуэн Харрис, 2026 г.

Премьера — 18 января 2026 года.

Проект — спин-офф «Игры престолов», основанный на цикле новелл Джорджа Р. Р. Мартина «Повести о Дункане и Эгге». Действие разворачивается за 100 лет до событий основного сериала. В центре сюжета — странствующий рыцарь Дункан Высокий и его юный оруженосец Эгг, будущий король Эйгон V Таргариен.

Герои путешествуют по Вестеросу, участвуют в рыцарских турнирах, сталкиваются с интригами знатных семей и раскрывают тайны, которые повлияют на будущее континента.

В ролях — Питер Клэффи (Дункан Высокий), Декстер Сол Анселл (Эгг), Финн Беннетт, Дэниэл Ингс, Сэм Спруэлл, Берти Карвел.