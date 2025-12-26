Секреты материнства принцессы Дианы: 10 правил в воспитании детей, которым она следовала

Фото: ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Принцы Гарри и Уильям сильно выделяются своим поведением на фоне остальной королевской семьи Великобритании.

Принцесса Диана вошла в историю не только как икона стиля и «королева сердец», но и как мать, которая смело переписала правила воспитания в британской королевской семье.

Вековые традиции предписывали дистанцию между монаршими родителями и наследниками, но леди Ди выбрала путь близости, искренности и максимально «обычной» жизни для своих сыновей — принцев Уильяма и Гарри.

Против дворцовых канонов

Исторически королевские дети росли вдали от родителей: их воспитывали няни и гувернантки, а встречи с матерями и отцами сводились к официальным мероприятиям.

Елизавета II и ее сестра принцесса Маргарет обучались во дворце у частной наставницы Марион Кроуфорд. Принц Чарльз (ныне король Карл III) до восьми лет тоже получал образование в Букингемском дворце под опекой гувернантки Кэтрин Пиблз.

Принцесса Диана решительно сломала этот шаблон. Она настаивала на том, чтобы ее дети росли как можно ближе к «реальной жизни», и добилась беспрецедентных для королевской семьи решений: отдала старшего сына Уильяма в государственный детский сад, а также обеспечила обоим сыновьям обучение в обычных школах — Уильям стал первым будущим монархом с таким образованием.

«Я хочу, чтобы мои дети умели понимать эмоции людей: их страхи и сомнения, надежды и мечты», — говорила Диана.

Принципы воспитания принцессы Дианы

1. Семья как главный приоритет

Несмотря на плотный график королевских обязанностей, Диана выстраивала свое расписание вокруг жизни сыновей. Она лично вписывала их занятия в ежедневник и выделяла ярким маркером. Для нее не существовало «слишком занятых» дней — дети всегда были на первом месте.

2. Сила физического контакта

«Объятия могут сделать много хорошего. И особенно они важны для детей», — напоминала принцесса.

Принц Гарри до сих пор вспоминает материнские объятия.

«Она просто обнимала тебя и сжимала как можно крепче. Вырваться из ее объятий было невозможно. Даже сейчас, просто вспоминая о маме, я чувствую ее прикосновение», — говорил он.

3. Отказ от штатских нянь

Диана нарушила еще одну многовековую традицию, минимизировав роль гувернанток. Вместо этого она обеспечила сыновьям опыт обычной детской социализации — в государственных садах и школах, где у них не было королевских привилегий.

4. Обычные радости вместе

Принцесса любила сама возить сыновей в школу. По словам Уильяма, во время этих поездок она включала песни Тины Тернер и охотно подпевала.

«Иногда лучший семейный момент происходит с нами тогда, когда мы просто сидим и подпеваем в такт музыке на заднем сиденье автомобиля», — вспоминал принц Уильям.

5. Честность в сложных темах

Принцесса Диана не прятала от детей грустные стороны жизни. Она водила Уильяма и Гарри в государственные больницы.

«Я хочу, чтобы мои дети понимали, как живут другие люди», — объясняла она.

Целью леди Ди было «приблизить монархию к народу», и это проявлялось даже в таких мелочах.

6. Жизнь за пределами дворца

«Мама всегда помнила о том, что за стенами дворца существует настоящая жизнь», — говорил принц Уильям.

Диана организовывала для сыновей походы в парки развлечений, вылазки на природу и в McDonald’s, походы в кино.

«Она позаботилась о том, чтобы они испытали такие вещи, как поход в кино, очередь в McDonald’s, походы в парки развлечений, и могли поделиться этим опытом со своими друзьями», — рассказывал ABC News бывший пресс-секретарь принцессы Патрик Джефсон.

7. Право на чувства

В королевской семье не принято открыто проявлять эмоции. По некоторым свидетельствам, даже во время похорон Дианы принцу Чарльзу пришлось запретить детям плакать на публике.

Но сама принцесса учила сыновей не стесняться своих чувств и демонстрировать привязанность друг к другу.

8. Путешествия всей семьей

Один из первых конфликтов Дианы с дворцом случился почти сразу после рождения Уильяма. Традиция требовала оставить младенца с няней, но в 1983 году принцесса взяла девятимесячного сына в шестинедельный тур по Австралии и Новой Зеландии.

«За своих детей я всегда буду готова бороться. Лишь бы только они были счастливы и смогли исполнять свои обязанности», — заявляла она.

9. Участие в школьной жизни

Леди Ди не ограничивалась ролью «королевской мамы». Она приходила на школьные мероприятия, участвовала в спортивных состязаниях для родителей, а в 1989 году пробежала забег в школе Уильяма.

Для нее было важно быть не просто принцессой, а обычной мамой, вовлеченной в повседневную жизнь детей.

10. Умеренность в семье и щедрость за ее пределами

Принцесса внимательно следила за количеством рождественских подарков, оставляя сыновьям только необходимое. При этом она лично выбирала для них книги и видеоигры.

А лишние подарки Диана часто отдавала на благотворительность, приучая детей к мысли о важности делиться с другими.

Наследие принцессы Дианы

Принципы принцессы Дианы не остались в прошлом — ее сыновья переняли материнский подход.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон регулярно путешествуют с детьми. В 2014 году они посетили Австралию и Новую Зеландию с маленьким Джорджем — почти через 30 лет после тура Дианы и Чарльза.

Как и мать, Уильям сопровождает детей в первый день школы, стараясь оградить их от папарацци и сохранить для них пространство «обычной» жизни.

Герцоги Сассекские в 2019 году взяли четырехмесячного Арчи в тур по Южной Африке, продолжая традицию семейных поездок.

Так леди Ди доказала, что даже в рамках строгих монархических традиций можно вырастить детей, которые умеют сопереживать, ценят простые радости, не боятся проявлять чувства и понимают жизнь за пределами дворца.

Она показала, как любовь и смелость могут изменить не только судьбы двоих мальчиков, но и само представление о том, каким может быть «королевский» родитель.

Воспоминания сыновей принцессы Дианы о матери

В документальном фильме ITV «Наша мама Диана: ее жизнь и наследие», посвященном 20‑летию со дня гибели принцессы, ее дети поделились сокровенными воспоминаниями.

Принц Уильям рассказал о последнем телефонном разговоре с матерью.

«Самое последнее воспоминание, которое у меня осталось, — это телефонный звонок в Балморал. Мы с Гарри бегали по своим делам, играли с кузенами… Думаю, мы с Гарри просто отчаянно торопились попрощаться. Что‑то вроде „увидимся позже“ и „нам пора“. Если бы я знал все наперед…» — сетовал он.

Принц Гарри добавил, что не может точно вспомнить своих слов. Все, что он помнит, — это сожаление о том, насколько коротким был телефонный звонок.

«Редкий день проходит без того, чтобы я не думал о ней — иногда в грустном ключе, иногда в позитивном. Моя мама со мной каждый день», — признавался Уильям в своем интервью в 2017 году.