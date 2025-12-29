Прогулки без шапки грозят выпадением волос: как сохранить здоровье локонов зимой
Фото, видео: 5-tv.ru
Требует ли красота таких жертв, к которым может привести переохлаждение кожи головы?
Элегантная куртка, модные сапоги, идеально уложенные волосы и… шапка. На первый взгляд, она кажется лишней и нарушает общую гармонию образа.
Как холод влияет на состояние волос? И когда шапка может навредить, а когда стать защитой для шевелюры? На эти вопросы эксклюзивно 5-tv.ru ответила специалист в области превентивной интегративной медицины, эндокринолог, диетолог и нутрициолог Анастасия Самойлова.
Как холод влияет на состояние волос
Отказ от головного убора зимой вызывает переохлаждение и вредит состоянию волос. Дело в том, что кожа головы покрыта множеством мелких капилляров и нервных окончаний, которые остро реагируют на похолодание.
«Уже при температуре минус пять градусов волосы начинают страдать от нехватки влаги и поступления питательных веществ. Отсутствие шапки на морозе приводит к серьезным последствиям», — подчеркнула врач.
И их совсем не мало. Среди них:
Физические изменения:
- Сухие кончики и повышенная ломкость: воздействие холодного воздуха и резких колебаний влажности приводит к утрате естественной влаги и образованию микроскопических трещин в кутикуле волоса;
- Потеря естественного блеска: нарушение структуры волоса вследствие потери влаги делает поверхность шероховатой, что визуально проявляется потерей природного лоска;
- Повышенная электризация: сухой воздух и постоянное соприкосновение с одеждой и аксессуарами приводят к накоплению статического электричества, отчего волосы пушатся и торчат.
Биохимические изменения:
- Снижение кровообращения кожи головы: под воздействием холода сужаются поверхностные кровеносные сосуды, ухудшается доставка питательных веществ и кислорода к волосяным фолликулам, что может приводить к ухудшению роста волос и повышению риска их выпадения;
- Повреждение гидролипидной мантии: кутикула волоса состоит из слоя естественных жиров, которые защищают волокна от внешних воздействий. Мороз разрушает этот слой, открывая волос к негативным факторам внешней среды.
Внешние изменения:
- Появление сухости и раздражения кожи головы: резкое падение температуры заставляет нашу кожу производить больше себума (кожного сала), что иногда приводит к закупорке пор и воспалению волосяных фолликулов;
- Раздражение и зуд кожи головы: перепады температур, центральное отопление и горячие ванны усиливают сухость кожи, что вызывает дискомфорт и зуд.
Косметические изменения:
- Трудности с укладкой: волосы становятся хрупкими и капризными, теряя способность удерживать форму, уложенную при высоких температурах;
- Изменение цвета волос: частое мытье, особенно горячей водой, приводит к вымыванию пигмента и преждевременному выгоранию красок и оттенков.
Какие шапки помогут сохранить здоровье волос
Шапка спасает и кожу головы, и корни волос, и сами локоны.
«Головной убор абсолютно необходим при любой отрицательной температуре, особенно ниже минус 5-10 градусов. В условиях сильного ветра и влажного климата риск разрушения волос увеличивается многократно», — подчеркнула Самойлова.
Материал шапки или, например, капора тоже имеет значение.
Волосы надежно защищают головные уборы из натуральных материалов — шерсти, хлопка или кашемира. Они не только согревают, но и регулируют теплообмен, предотвращая перегрев и образование статического электричества.
«Лучше избегать в составе синтетики, так как она накапливает статическое электричество и способствует ломкости волос», — добавила эксперт.
Как укрепить здоровье волос зимой
С точки зрения поддержания качества волос и профилактики их выпадения важен комплексный подход. Речь о питании волос изнутри.
Так, нехватка витаминов группы B, омега-3 жирных кислот ведет к постепенному ухудшению состояния шевелюры.
Еще на здоровье локонов напрямую влияют:
- Витамин А (ретинол) — укрепляет корни и стимулирует выработку кожного сала;
- Витамин Е (токоферол) — придает волосам плотность и блеск;
- Витамины группы В — необходимы для синтеза аминокислот и обновления клеток;
- Железо — участвует в переносе кислорода, снижая выпадение волос;
- Омега-3 — восстанавливает структуру волос, придает эластичность и блеск.
Питание тоже важно. Жирная рыба, яйца, зеленые овощи, орехи и семена в рационе пойдут на пользу состоянию волос в зимний период.
Как улучшить внешний вид волос зимой
В организме человека все процессы связаны между собой, поэтому ухоженные и гладкие волосы — это не только внешняя красота, но и признак общего здоровья.
Если резюмировать все принципы ухода за кожей головы зимой, получится не такой уж и страшный список:
- Теплые головные уборы при низкой температуре (от минус пяти градусов и ниже);
- Увлажняющие и питательные маски не реже одного раза в неделю;
- Термозащитные спреи;
- Мягкие шампуни и кондиционеры без агрессивных сульфатных формул;
- Периодические процедуры глубокого ухода с маслами (например, кокосовым или миндальным) для укрепления корней и придания эластичности волосам;
- Использование горячего фена и утюжка только в крайних случаях;
- Рацион, насыщенный полезными продуктами и поливитаминными комплексами.
Еще важно ежедневно употреблять 1,5–2 литра чистой воды: она помогает сохранить увлажненность кожи головы и самих волос, предупреждая сухость и ломкость.