Прогулки без шапки грозят выпадением волос: как сохранить здоровье локонов зимой

Требует ли красота таких жертв, к которым может привести переохлаждение кожи головы?

Элегантная куртка, модные сапоги, идеально уложенные волосы и… шапка. На первый взгляд, она кажется лишней и нарушает общую гармонию образа.

Как холод влияет на состояние волос? И когда шапка может навредить, а когда стать защитой для шевелюры? На эти вопросы эксклюзивно 5-tv.ru ответила специалист в области превентивной интегративной медицины, эндокринолог, диетолог и нутрициолог Анастасия Самойлова.

Как холод влияет на состояние волос

Отказ от головного убора зимой вызывает переохлаждение и вредит состоянию волос. Дело в том, что кожа головы покрыта множеством мелких капилляров и нервных окончаний, которые остро реагируют на похолодание.

«Уже при температуре минус пять градусов волосы начинают страдать от нехватки влаги и поступления питательных веществ. Отсутствие шапки на морозе приводит к серьезным последствиям», — подчеркнула врач.

И их совсем не мало. Среди них:

Физические изменения:

Сухие кончики и повышенная ломкость: воздействие холодного воздуха и резких колебаний влажности приводит к утрате естественной влаги и образованию микроскопических трещин в кутикуле волоса;

Потеря естественного блеска: нарушение структуры волоса вследствие потери влаги делает поверхность шероховатой, что визуально проявляется потерей природного лоска;

Повышенная электризация: сухой воздух и постоянное соприкосновение с одеждой и аксессуарами приводят к накоплению статического электричества, отчего волосы пушатся и торчат.

Биохимические изменения:

Снижение кровообращения кожи головы: под воздействием холода сужаются поверхностные кровеносные сосуды, ухудшается доставка питательных веществ и кислорода к волосяным фолликулам, что может приводить к ухудшению роста волос и повышению риска их выпадения;

Повреждение гидролипидной мантии: кутикула волоса состоит из слоя естественных жиров, которые защищают волокна от внешних воздействий. Мороз разрушает этот слой, открывая волос к негативным факторам внешней среды.

Внешние изменения:

Появление сухости и раздражения кожи головы: резкое падение температуры заставляет нашу кожу производить больше себума (кожного сала), что иногда приводит к закупорке пор и воспалению волосяных фолликулов;

Раздражение и зуд кожи головы: перепады температур, центральное отопление и горячие ванны усиливают сухость кожи, что вызывает дискомфорт и зуд.

Косметические изменения:

Трудности с укладкой: волосы становятся хрупкими и капризными, теряя способность удерживать форму, уложенную при высоких температурах;

Изменение цвета волос: частое мытье, особенно горячей водой, приводит к вымыванию пигмента и преждевременному выгоранию красок и оттенков.

Какие шапки помогут сохранить здоровье волос

Шапка спасает и кожу головы, и корни волос, и сами локоны.

«Головной убор абсолютно необходим при любой отрицательной температуре, особенно ниже минус 5-10 градусов. В условиях сильного ветра и влажного климата риск разрушения волос увеличивается многократно», — подчеркнула Самойлова.

Материал шапки или, например, капора тоже имеет значение.

Волосы надежно защищают головные уборы из натуральных материалов — шерсти, хлопка или кашемира. Они не только согревают, но и регулируют теплообмен, предотвращая перегрев и образование статического электричества.

«Лучше избегать в составе синтетики, так как она накапливает статическое электричество и способствует ломкости волос», — добавила эксперт.

Как укрепить здоровье волос зимой

С точки зрения поддержания качества волос и профилактики их выпадения важен комплексный подход. Речь о питании волос изнутри.

Так, нехватка витаминов группы B, омега-3 жирных кислот ведет к постепенному ухудшению состояния шевелюры.

Еще на здоровье локонов напрямую влияют:

Витамин А (ретинол) — укрепляет корни и стимулирует выработку кожного сала;

Витамин Е (токоферол) — придает волосам плотность и блеск;

Витамины группы В — необходимы для синтеза аминокислот и обновления клеток;

Железо — участвует в переносе кислорода, снижая выпадение волос;

Омега-3 — восстанавливает структуру волос, придает эластичность и блеск.

Питание тоже важно. Жирная рыба, яйца, зеленые овощи, орехи и семена в рационе пойдут на пользу состоянию волос в зимний период.

Как улучшить внешний вид волос зимой

В организме человека все процессы связаны между собой, поэтому ухоженные и гладкие волосы — это не только внешняя красота, но и признак общего здоровья.

Если резюмировать все принципы ухода за кожей головы зимой, получится не такой уж и страшный список:

Теплые головные уборы при низкой температуре (от минус пяти градусов и ниже);

Увлажняющие и питательные маски не реже одного раза в неделю;

Термозащитные спреи;

Мягкие шампуни и кондиционеры без агрессивных сульфатных формул;

Периодические процедуры глубокого ухода с маслами (например, кокосовым или миндальным) для укрепления корней и придания эластичности волосам;

Использование горячего фена и утюжка только в крайних случаях;

Рацион, насыщенный полезными продуктами и поливитаминными комплексами.

Еще важно ежедневно употреблять 1,5–2 литра чистой воды: она помогает сохранить увлажненность кожи головы и самих волос, предупреждая сухость и ломкость.